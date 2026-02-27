Getty/GOAL
Sorteio das oitavas de final da Liga Europa: Aston Villa enfrenta Lille, enquanto Nottingham Forest enfrenta Midtjylland
Quem será coroado campeão da Liga Europa em 2025-26?
Tanto o Villa quanto o Forest já foram vencedores da Copa da Europa, com o último conquistando o título duas vezes sob o comando do lendário Brian Clough. As glórias do passado podem ser reacendidas em 2026.
O Villa perdeu apenas três pontos no caminho para chegar às oitavas de final, terminando em segundo lugar na fase de grupos, empatado em pontos com o Lyon. O time francês, líder da tabela, enfrentará o Celta Vigo na próxima fase da competição.
O Forest, que está trabalhando com seu quarto técnico da temporada, Vitor Pereira, não teve a consistência necessária para garantir uma classificação entre os oito primeiros. No entanto, o time superou o Fenerbahçe e já enfrentou o Midtjylland uma vez nesta temporada, sofrendo uma derrota por 3 a 2 no City Ground em seu primeiro jogo europeu em casa em três décadas.
Por outro lado, o Porto é favorito para avançar e enfrentar o Stuttgart nas oitavas de final. A Roma, gigante da Série A, também terá os olhos voltados para o prêmio máximo, mas enfrentará um adversário conhecido, o Bologna, seu rival nacional, na estreia na fase eliminatória.
O Real Betis, com o ex-ala do Manchester United como estrela, enfrenta dois testes difíceis contra o Panathinaikos, da Grécia, o Braga enfrenta o Ferencvaros e o Freiburg enfrenta o Genk.
Sorteio completo dos oitavos de final da Liga Europa
Lyon x Celta Vigo
Aston Villa x Lille
Midtjylland x Nottingham Forest
Real Betis x Panathinaikos
Porto x Stuttgart
Braga x Ferencvaros
Freiburg x Genk
Roma x Bologna
Gerentes ambiciosos buscam a glória máxima
O Villa parece ter o homem perfeito ao comando, na figura de Unai Emery. O ex-técnico do Sevilha, Arsenal e Paris St-Germain conquistou a Liga Europa quatro vezes, um recorde, sendo que seu último título foi com o Villarreal, em 2021.
Sobre a busca pelo quinto título, ele disse: “Temos objetivos claros nesta competição: sermos candidatos ao troféu. [Queremos] ser candidatos caso precisemos deste troféu para jogar na Liga dos Campeões. Através da nossa liga, [isso] é muito difícil. Sonho estar aqui conquistando troféus, e a Europa League é um dos nossos objetivos este ano.”
O técnico do Forest, Pereira, também falou sobre seu desejo de repetir os “milagres” que Clough realizou no Forest. O português disse à TNT Sports: “Aceitei o cargo porque acredito que este clube tem um grande potencial. Quando olho para os torcedores, vejo paixão. Quando olho para os jogadores, vejo talento. Eles só precisam se sentir confiantes, acreditar em si mesmos, acreditar no trabalho que estamos fazendo juntos. E esse é o futuro. Estou muito otimista em relação ao futuro.
É claro que você tem objetivos individuais a alcançar. Você tem sua ambição, ambição individual. Mas é importante que sua ambição esteja alinhada com a ambição do clube, com o grupo. E com a criação de uma boa energia. A boa energia, um sorriso. Acredito que com um sorriso, podemos nos abrir, podemos fazer milagres.”
