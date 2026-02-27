Getty/GOAL
Sorteio das oitavas de final da Liga dos Campeões: Manchester City enfrenta o Real Madrid, Chelsea enfrenta o PSG, Newcastle enfrenta o Barcelona, Arsenal enfrenta o Bayer Leverkusen e Liverpool enfrenta o Galatasaray
Quem será coroado rei da Europa em 2025-26?
O Manchester City tem se enfrentado regularmente com o Real Madrid nos últimos anos. As duas equipes já se enfrentaram na fase de grupos, com a equipe de Pep Guardiola vencendo por 2 a 1 no Santiago Bernabeu, e disputaram cinco campanhas europeias consecutivas.
O Newcastle tem um histórico com o gigante da La Liga, o Barcelona, com o impressionante hat-trick de Faustino Asprilla contra o Blaugrana ainda vivo na memória dos torcedores de Tyneside, enquanto o Chelsea venceu o PSG na final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2025.
O Liverpool já sofreu uma derrota contra o Galatasaray, gigante turco, nesta temporada, e fará outra viagem a Istambul. O Arsenal se prepara para enfrentar o Bayer Leverkusen pela primeira vez desde 2002.
O Tottenham ainda está lutando para manter seu status na primeira divisão da Inglaterra, mas viu a Liga dos Campeões se tornar uma distração bem-vinda e vai aproveitar o encontro com o Atlético de Madrid. Harry Kane espera ajudar o Bayern de Munique a superar o Atalanta, o último representante italiano restante na competição deste ano.
O Inter, finalista derrotado da última temporada, foi eliminado pelo surpreendente Bodo/Glimt nas eliminatórias, com recordes sendo quebrados e o futebol norueguês saboreando sua primeira vitória na fase eliminatória da Liga dos Campeões.
Sorteio completo dos oitavos de final da Liga dos Campeões
Arsenal x Bayer Leverkusen
Bayern de Munique x Atalanta
Liverpool x Galatasaray
Tottenham x Atlético de Madrid
Barcelona x Newcastle
Chelsea x Paris Saint-Germain
Sporting vs Bodo/Glimt
Manchester City x Real Madrid
Quando serão disputados os jogos das oitavas de final da Liga dos Campeões?
As partidas de ida das oitavas de final serão disputadas nos dias 10 e 11 de março. As partidas de volta serão disputadas uma semana depois, nos dias 17 e 18 de março. As equipes classificadas jogarão as partidas de volta em seus respectivos estádios.
Caminho para a final da Liga dos Campeões 2025-26
O caminho até à final para todas as equipas ainda envolvidas na Liga dos Campeões desta temporada já está traçado.
Chelsea e Liverpool podem se enfrentar nas quartas de final, enquanto Manchester City ou Real Madrid provavelmente terão que enfrentar o Bayern nas oitavas. Do outro lado da chave, Tottenham e Newcastle estão no mesmo caminho, enquanto o Arsenal acredita ter boas chances de chegar a outra semifinal, já que Bodo/Glimt ou Sporting aguardam caso consigam superar o Leverkusen.
Todos os caminhos levam a uma final épica na Puskas Arena, em Budapeste, no dia 30 de maio.
