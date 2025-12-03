+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Heidi Klum World Cup Nicole ScherzingerGetty
Gill Clark

Sorteio da Copa do Mundo vai ter apresentação de Kevin Hart e Heidi Klum e show de Nicole Scherzinger; veja outras estrelas do evento

O sorteio da Copa do Mundo de 2026 acontece nesta sexta-feira (5), no Kennedy Center, em Washington D.C., e promete reunir diversas estrelas. A supermodelo Heidi Klum dividirá a apresentação com o comediante e ator Kevin Hart. O evento glamouroso e tão esperado também contará com performances musicais de Nicole Scherzinger, Robbie Williams, Village People e do tenor italiano Andrea Bocelli.

  • Prepare-se para o sorteio da Copa do Mundo

    Fãs de futebol de países do mundo inteiro estarão com suas televisões ligadas nesta sexta-feira (5), quando serão definidos os grupos da Copa do Mundo. O torneio, ampliado para 48 seleções, acontece nos Estados Unidos, México e Canadá. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, estará novamente presente. O sorteio está marcado para as 14h (horário de Brasília) desta sexta-feira, 5 de dezembro de 2025.

    • Publicidade
  • FBL-WC2006-DRAW-KLUM-BALLACKAFP

    Klum "honrada" por sediar o sorteio

    Supermodelo e ícone global, Heidi Klum retorna ao comando do sorteio após ter apresentado o evento em 2006, na Alemanha. A vencedora do Emmy afirmou que é uma honra reassumir o papel:

    “Apresentar o sorteio final novamente, depois de ter participado desse show há 20 anos no meu país, é realmente extraordinário. A Copa do Mundo une o planeta como nada mais consegue, e fazer parte dessa magia outra vez, agora em um palco ainda maior, com três países-sede e 48 seleções, é uma honra incrível.”

    O ator e produtor Danny Ramirez também participará do evento, entrevistando grandes nomes do futebol. Ele celebrou o convite:

    “Como alguém que cresceu jogando futebol, poder apresentar o sorteio e conversar com lendas da Copa do Mundo em um evento tão importante é um sonho. Com o torneio acontecendo nos Estados Unidos, onde nasci, e no México, onde tenho raízes, tudo se torna ainda mais especial, não poderia estar mais empolgado.”

  • Nicole Scherzinger integra line-up de estrelas

    O público poderá assistir a apresentações de grandes artistas, incluindo Nicole Scherzinger, ex-integrante das Pussycat Dolls e vencedora do Tony Awards. O line-up também traz o astro britânico Robbie Williams, embaixador da FIFA, e o tenor Andrea Bocelli. O icônico grupo Village People também se apresentará, cantando o hit mundial YMCA após o sorteio.

  • Como funciona o sorteio?

    As 48 seleções serão distribuídas em quatro potes. O Pote 1 inclui os três países-sede e as nove seleções mais bem ranqueadas pela FIFA. Os demais potes também seguem a ordem do ranking. Vale lembrar que ainda restam seis vagas a serem decididas na repescagem de março, com todas já alocadas no Pote 4.

    O sorteio consiste em sortear uma seleção de cada pote para formar os grupos. Há uma novidade para 2026: as quatro seleções mais bem ranqueadas, Espanha, Argentina, França e Inglaterra, não poderão se enfrentar antes das semifinais.

    Pote 1: Canadá, México, EUA, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha.

    Pote 2: Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, Coreia do Sul, Equador, Áustria e Austrália.

    Pote 3: Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Catar, Arábia Saudita e África do Sul.

    Pote 4: Jordânia, Cabo Verde, Gana, Curaçao, Haiti, Nova Zelândia e quatro seleções das repescagens europeias e duas seleções das repescagens intercontinentais.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-PLAYOFF-DRAWAFP

    Onde assistir ao sorteio da Copa do Mundo?

    O sorteio da Copa do Mundo de 2026 será transmitido por Globo e SBT, na TV aberta, Sportv, na TV fechada, ge tv, CazéTV e N Sports, no YouTube, e FIFA+, no streaming.

    A Copa do Mundo de 2026 acontecerá de 11 de junho a 19 de julho.