Sorteio da Copa do Mundo vai ter apresentação de Kevin Hart e Heidi Klum e show de Nicole Scherzinger; veja outras estrelas do evento
Prepare-se para o sorteio da Copa do Mundo
Fãs de futebol de países do mundo inteiro estarão com suas televisões ligadas nesta sexta-feira (5), quando serão definidos os grupos da Copa do Mundo. O torneio, ampliado para 48 seleções, acontece nos Estados Unidos, México e Canadá. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, estará novamente presente. O sorteio está marcado para as 14h (horário de Brasília) desta sexta-feira, 5 de dezembro de 2025.
Klum "honrada" por sediar o sorteio
Supermodelo e ícone global, Heidi Klum retorna ao comando do sorteio após ter apresentado o evento em 2006, na Alemanha. A vencedora do Emmy afirmou que é uma honra reassumir o papel:
“Apresentar o sorteio final novamente, depois de ter participado desse show há 20 anos no meu país, é realmente extraordinário. A Copa do Mundo une o planeta como nada mais consegue, e fazer parte dessa magia outra vez, agora em um palco ainda maior, com três países-sede e 48 seleções, é uma honra incrível.”
O ator e produtor Danny Ramirez também participará do evento, entrevistando grandes nomes do futebol. Ele celebrou o convite:
“Como alguém que cresceu jogando futebol, poder apresentar o sorteio e conversar com lendas da Copa do Mundo em um evento tão importante é um sonho. Com o torneio acontecendo nos Estados Unidos, onde nasci, e no México, onde tenho raízes, tudo se torna ainda mais especial, não poderia estar mais empolgado.”
Nicole Scherzinger integra line-up de estrelas
O público poderá assistir a apresentações de grandes artistas, incluindo Nicole Scherzinger, ex-integrante das Pussycat Dolls e vencedora do Tony Awards. O line-up também traz o astro britânico Robbie Williams, embaixador da FIFA, e o tenor Andrea Bocelli. O icônico grupo Village People também se apresentará, cantando o hit mundial YMCA após o sorteio.
Como funciona o sorteio?
As 48 seleções serão distribuídas em quatro potes. O Pote 1 inclui os três países-sede e as nove seleções mais bem ranqueadas pela FIFA. Os demais potes também seguem a ordem do ranking. Vale lembrar que ainda restam seis vagas a serem decididas na repescagem de março, com todas já alocadas no Pote 4.
O sorteio consiste em sortear uma seleção de cada pote para formar os grupos. Há uma novidade para 2026: as quatro seleções mais bem ranqueadas, Espanha, Argentina, França e Inglaterra, não poderão se enfrentar antes das semifinais.
Pote 1: Canadá, México, EUA, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha.
Pote 2: Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, Coreia do Sul, Equador, Áustria e Austrália.
Pote 3: Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Catar, Arábia Saudita e África do Sul.
Pote 4: Jordânia, Cabo Verde, Gana, Curaçao, Haiti, Nova Zelândia e quatro seleções das repescagens europeias e duas seleções das repescagens intercontinentais.
