Sorteio da Copa do Mundo vai ter apresentação de Kevin Hart e Heidi Klum e show de Nicole Scherzinger; veja outras estrelas do evento

Supermodelo e ícone global, Heidi Klum retorna ao comando do sorteio após ter apresentado o evento em 2006, na Alemanha. A vencedora do Emmy afirmou que é uma honra reassumir o papel:

“Apresentar o sorteio final novamente, depois de ter participado desse show há 20 anos no meu país, é realmente extraordinário. A Copa do Mundo une o planeta como nada mais consegue, e fazer parte dessa magia outra vez, agora em um palco ainda maior, com três países-sede e 48 seleções, é uma honra incrível.”

O ator e produtor Danny Ramirez também participará do evento, entrevistando grandes nomes do futebol. Ele celebrou o convite:

“Como alguém que cresceu jogando futebol, poder apresentar o sorteio e conversar com lendas da Copa do Mundo em um evento tão importante é um sonho. Com o torneio acontecendo nos Estados Unidos, onde nasci, e no México, onde tenho raízes, tudo se torna ainda mais especial, não poderia estar mais empolgado.”