Wrexham's promotion dream.jpgGetty/GOAL
Mark Doyle

O sonho da Premier League está vivo! Wrexham deslancha na segunda divisão após início ruim com direito a oito jogos invictos

Clube começou muito mal a temporada, o que frustrou torcedores que sonhavam com uma rápida ascensão à Premier League, mas mesmo assim o técnico Phil Parkinson manteve a calma e não entrou em pânico

"Se a nossa organização defensiva não estiver afinada, se estivermos cinco metros fora da posição em relação ao que a equipe precisa, seremos punidos por jogadores com essa qualidade extra. Essa é a diferença neste nível, e nós sabemos disso", disse o técnico Phil Parkinson aos repórteres. "Mas reformulamos completamente o elenco, e era natural que houvesse um período inicial em que as coisas não saíssem exatamente como gostaríamos."

Felizmente para Parkinson, seu pedido de paciência não caiu em ouvidos surdos e agora, menos de três meses após aquela dura derrota no Racecourse Ground, a notável busca do Wrexham por uma quarta promoção consecutiva voltou aos trilhos.

  • Wrexham AFC v Charlton Athletic FC - Sky Bet League OneGetty Images Sport

    'Invista para ser competitivo'

    Conhecida como Championship, a segunda divisão inglesa é uma liga notoriamente competitiva e implacável. Mais da metade dos 30 times promovidos para ela nos últimos 10 anos caiu novamente em até duas temporadas.

    Mesmo assim, embora a dupla de Hollywood Rob McElhenney e Ryan Reynolds tenha investido milhões no Wrexham desde que assumiu o comando em 2021, ambos sabiam que seria preciso injetar ainda mais recursos apenas para sobreviver na Championship. Isso resultou em um investimento recorde de £40 milhões em 13 jogadores.

    O gasto líquido do Wrexham levantou sobrancelhas — e expectativas — mas o diretor-executivo Michael Williamson fez questão de frisar que havia circunstâncias atenuantes devido à situação particular do clube.

    "(O gasto líquido foi alto) porque não houve nenhuma venda de jogadores para compensá-lo — diferente de um clube que já está na Championship ou de um clube rebaixado da Premier League para a Championship", ele disse ao The Leader. "Esses clubes conseguem fazer esse tipo de reformulação no elenco graças ao dinheiro obtido com vendas de jogadores ao longo do caminho. Ou contam com os atletas da base e vendem eles para financiar parte das contratações."

    "Não temos essa estrutura na base, esse fluxo de jogadores, e tivemos três promoções consecutivas, então precisávamos investir no elenco para sermos competitivos."

  • Wrexham AFC v Blackburn Rovers - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Aprendendo com o Liverpool

    No entanto, inicialmente parecia ser um caso de “cedo demais” para o Wrexham, que teve dificuldades para manter o zero no placar e, consequentemente, vencer partidas durante os dois primeiros meses da temporada.

    Mas, depois de uma decepcionante derrota por 1 a 0 para o Stoke City no dia 18 de outubro, que deixou os Dragões Vermelhos na 18ª posição da Championship, a equipe subiu para 10º lugar graças a uma sequência invicta de oito jogos, incluindo cinco sem sofrer gols. Na verdade, o gol cedo de Andri Gudjohnsen no empate por 1 a 1 com o Blackburn no Racecourse Ground, no sábado, foi o primeiro que o Wrexham sofreu após 375 minutos de futebol pela liga.

    Para Parkinson, a melhora no desempenho defensivo veio do entendimento, por parte dos jogadores, da importância dos fundamentos do jogo. Ele revelou que havia usado o Liverpool, que vive um momento difícil, como exemplo ao conversar com sua equipe antes da vitória da semana passada sobre o Bristol City.

    "Eu estava ouvindo a entrevista do Virgil van Dijk após a derrota para o Nottingham Forest", explicou o inglês de 58 anos, "e ele falava sobre como o Liverpool precisava ganhar a primeira e a segunda bola, ser competitivo, trabalhar como equipe e voltar a vencer fazendo o básico do futebol. E estamos falando dos campeões da Inglaterra dizendo isso!".

    "Mas nós já tínhamos abordado esses mesmos pontos no início da temporada: futebol é garantir que você ofereça perigo na frente, mas também esteja seguro quando está atacando. E acho que evoluímos muito nisso conforme a temporada avançou."

  • 'Continue até o fim'

    Parkinson também acredita que o gol de empate marcado pelo zagueiro Max Cleworth aos 50 minutos do segundo tempo, no jogo de sábado contra o Blackburn, mostra que o Wrexham recuperou a persistência e a atitude de nunca desistir que marcaram sua impressionante ascensão à Championship.

    "É bom para os jogadores que chegaram recentemente ver que aqui nós vamos até o fim", disse Parkinson, empolgado após completar seu 200º jogo no comando da equipe galesa. "Várias vezes conseguimos empates ou vitórias nos minutos finais, e fizemos isso novamente hoje. A torcida também conseguia sentir que o gol ia sair."

    A crença certamente voltou entre os torcedores, que, segundo Parkinson, estão se alimentando da energia crescente que veem em campo.

    "Eu acho que a atmosfera agora, a sensação no estádio, é aquilo a que estávamos acostumados em anos anteriores", disse ele. "Nos primeiros jogos desta temporada, não conseguimos exatamente criar essa intensidade no nosso jogo. Tivemos alguns momentos realmente bons em todas essas partidas, mas fomos punidos em momentos cruciais."

    "Mas sempre falamos sobre tornar este estádio um lugar difícil para os adversários jogarem, e acho que estamos novamente onde precisamos estar. Agora temos que manter isso — e isso depende, claro, dos torcedores fazendo a parte deles, mas também da forma como jogamos, da fisicalidade."

  • Ambiente "incendiário"

    O desempenho em casa tem sido, sem dúvida, fundamental para a recuperação do Wrexham. O time não perde um jogo de liga no Racecourse Ground desde aquela derrota para o Queens Park Rangers e continua sendo o único a ter vencido o líder isolado da Championship, o Coventry, até agora nesta temporada.

    "Como equipe, provavelmente levamos um pouco de tempo para entrosar, e isso acontece com a quantidade de mudanças feitas na última janela: você perde jogadores e novos caras chegam", disse Cleworth. "É difícil criar sintonia imediatamente, mas acho que agora estamos conseguindo. Ajustamos nossa defesa e estamos realmente perigosos no ataque."

    "E isso tudo é enorme para nós — o desempenho em casa e ter os torcedores nos apoiando semana após semana. Acho que, se conseguirmos manter essa atmosfera fervorosa, fica difícil para os adversários virem aqui e tirar algo."

    "Não importa quem jogue, ou quem entre do banco, temos qualidade em todas as partes do campo, então somos sempre uma ameaça para os times. É importante termos conseguido engatar uma boa sequência. Esperamos continuar assim e, com mais algumas séries de resultados positivos, podemos até brigar pela promoção."

    Neste ponto da temporada, isso certamente é possível.

  • Wrexham AFC v Bristol City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    'Objetivo era ser competitivo'

    Atualmente, o Wrexham está a apenas três pontos do Bristol City, sexto colocado e último time na zona dos playoffs de acesso, e vai para jogos importantes contra Preston (quinto) e Hull City (nono) com muita confiança.

    De forma encorajadora, Cleworth afirma que os jogadores estão mantendo os pés no chão. "A Championship é conhecida por ser um campeonato em que qualquer um pode vencer qualquer um", reconheceu o jogador revelado na base do clube. "Então, não vamos nos empolgar. Bastam algumas derrotas nessa liga para te trazer de volta à realidade, então vamos apenas focar no próximo jogo e depois no seguinte, e ver onde terminamos."

    Também vale lembrar que a Championship possui uma temporada longa e desgastante, e estamos apenas no 18º jogo de um total de 46 — ainda há um longo caminho pela frente. O Wrexham está, sem dúvida, evoluindo, embora Williamson diga que o objetivo principal para a campanha 2025/26 já foi alcançado.

    "O objetivo era sermos competitivos e mostrar que podíamos medir forças com qualquer clube da Championship, e é isso que vocês têm visto até agora nesta temporada", disse o ex-diretor da Inter de Milão. "Acredito realmente que poderíamos estar mais acima na tabela do que estamos hoje, mas o mais importante é que mostramos que, independentemente do adversário na liga, podemos enfrentá-lo e sair por cima."

    "Do meu ponto de vista, agora a questão é: como construímos dentro e fora de campo para nos prepararmos para quando chegarmos à Premier League? Em última análise, esse é o nosso objetivo, e acho que todos já têm isso muito claro."

  • Wrexham v Boreham Wood - Vanarama National LeagueGetty Images Sport

    'Sonho maluco e distante'

    Tem sido argumentado que o Wrexham talvez estivesse melhor se não conquistasse a promoção nesta temporada, e que se beneficiaria de mais um ano na Championship, já que isso permitiria que o restante da estrutura do clube acompanhasse o progresso notavelmente rápido que a equipe tem mostrado em campo.

    Como destacou recentemente o ex-diretor executivo do Liverpool, Peter Moore — que oferece orientação estratégica à diretoria do Wrexham — durante o World Football Summit, em Madri: "Existe um risco (em crescer rápido demais), no sentido de que você precisa acompanhar financeiramente, e o estádio é muito pequeno. Se você quer acompanhar economicamente, a receita dos dias de jogo é crítica, e uma capacidade de 12 mil lugares não é suficiente."

    Os trabalhos já estão em andamento para a construção de uma nova arquibancada Kop totalmente com assentos, que pode ficar pronta no próximo ano. Ainda assim, é significativo que McElhenney não esteja pressionando Parkinson a conquistar a promoção o mais rápido possível, afirmando que ele e Reynolds pensam a longo prazo.

    "Não queremos construir algo que seja insustentável", disse o americano. "Por mais glorioso que seria subir para a Premier League, seria igualmente trágico cair logo depois, porque isso pode desencadear uma espiral descendente muito rápida."

    "O objetivo final é a Premier League? Sim, claro. Ganhar a Premier League? Sim, claro. Mas esse não é realmente o objetivo número um. O verdadeiro objetivo é construir algo para a próxima geração e deixar um legado sustentável para todo o futuro do clube."

    "Então, vamos fazer isso (chegar à Premier League) da mesma forma que temos feito desde o primeiro dia: perguntando à cidade. De certa forma, eu me adiantei e simplesmente assumi que era isso que as pessoas da cidade queriam para o clube — e isso não era necessariamente verdade. Tive conversas longas com pessoas que disseram: ‘Talvez não estejamos prontos para isso. Talvez a cidade não esteja pronta e o clube não esteja pronto.’"

    "Precisamos garantir que estamos sempre consultando a comunidade para ter certeza de que é isso que eles querem. Alguns anos atrás, tudo isso parecia um sonho maluco e distante, motivo de piada na mídia e no mundo, mas acho que ninguém está rindo agora."

    De fato, dois dos comediantes mais famosos de Hollywood estão profundamente comprometidos em levar o Wrexham à Premier League — e talvez nem importe se alcançam esse objetivo nesta temporada ou não. O que claramente importa para McElhenney e Reynolds é que, quando o clube finalmente chegar ao topo do futebol inglês, esteja preparado o suficiente para permanecer lá.

