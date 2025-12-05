O sonho da Premier League está vivo! Wrexham deslancha na segunda divisão após início ruim com direito a oito jogos invictos

No entanto, inicialmente parecia ser um caso de “cedo demais” para o Wrexham, que teve dificuldades para manter o zero no placar e, consequentemente, vencer partidas durante os dois primeiros meses da temporada.

Mas, depois de uma decepcionante derrota por 1 a 0 para o Stoke City no dia 18 de outubro, que deixou os Dragões Vermelhos na 18ª posição da Championship, a equipe subiu para 10º lugar graças a uma sequência invicta de oito jogos, incluindo cinco sem sofrer gols. Na verdade, o gol cedo de Andri Gudjohnsen no empate por 1 a 1 com o Blackburn no Racecourse Ground, no sábado, foi o primeiro que o Wrexham sofreu após 375 minutos de futebol pela liga.

Para Parkinson, a melhora no desempenho defensivo veio do entendimento, por parte dos jogadores, da importância dos fundamentos do jogo. Ele revelou que havia usado o Liverpool, que vive um momento difícil, como exemplo ao conversar com sua equipe antes da vitória da semana passada sobre o Bristol City.

"Eu estava ouvindo a entrevista do Virgil van Dijk após a derrota para o Nottingham Forest", explicou o inglês de 58 anos, "e ele falava sobre como o Liverpool precisava ganhar a primeira e a segunda bola, ser competitivo, trabalhar como equipe e voltar a vencer fazendo o básico do futebol. E estamos falando dos campeões da Inglaterra dizendo isso!".

"Mas nós já tínhamos abordado esses mesmos pontos no início da temporada: futebol é garantir que você ofereça perigo na frente, mas também esteja seguro quando está atacando. E acho que evoluímos muito nisso conforme a temporada avançou."