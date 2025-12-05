O sonho da Premier League está vivo! Wrexham deslancha na segunda divisão após início ruim com direito a oito jogos invictos

Tem sido argumentado que o Wrexham talvez estivesse melhor se não conquistasse a promoção nesta temporada, e que se beneficiaria de mais um ano na Championship, já que isso permitiria que o restante da estrutura do clube acompanhasse o progresso notavelmente rápido que a equipe tem mostrado em campo.
Como destacou recentemente o ex-diretor executivo do Liverpool, Peter Moore — que oferece orientação estratégica à diretoria do Wrexham — durante o World Football Summit, em Madri: "Existe um risco (em crescer rápido demais), no sentido de que você precisa acompanhar financeiramente, e o estádio é muito pequeno. Se você quer acompanhar economicamente, a receita dos dias de jogo é crítica, e uma capacidade de 12 mil lugares não é suficiente."
Os trabalhos já estão em andamento para a construção de uma nova arquibancada Kop totalmente com assentos, que pode ficar pronta no próximo ano. Ainda assim, é significativo que McElhenney não esteja pressionando Parkinson a conquistar a promoção o mais rápido possível, afirmando que ele e Reynolds pensam a longo prazo.
"Não queremos construir algo que seja insustentável", disse o americano. "Por mais glorioso que seria subir para a Premier League, seria igualmente trágico cair logo depois, porque isso pode desencadear uma espiral descendente muito rápida."
"O objetivo final é a Premier League? Sim, claro. Ganhar a Premier League? Sim, claro. Mas esse não é realmente o objetivo número um. O verdadeiro objetivo é construir algo para a próxima geração e deixar um legado sustentável para todo o futuro do clube."
"Então, vamos fazer isso (chegar à Premier League) da mesma forma que temos feito desde o primeiro dia: perguntando à cidade. De certa forma, eu me adiantei e simplesmente assumi que era isso que as pessoas da cidade queriam para o clube — e isso não era necessariamente verdade. Tive conversas longas com pessoas que disseram: ‘Talvez não estejamos prontos para isso. Talvez a cidade não esteja pronta e o clube não esteja pronto.’"
"Precisamos garantir que estamos sempre consultando a comunidade para ter certeza de que é isso que eles querem. Alguns anos atrás, tudo isso parecia um sonho maluco e distante, motivo de piada na mídia e no mundo, mas acho que ninguém está rindo agora."
De fato, dois dos comediantes mais famosos de Hollywood estão profundamente comprometidos em levar o Wrexham à Premier League — e talvez nem importe se alcançam esse objetivo nesta temporada ou não. O que claramente importa para McElhenney e Reynolds é que, quando o clube finalmente chegar ao topo do futebol inglês, esteja preparado o suficiente para permanecer lá.