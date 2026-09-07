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Alvino Hanafi

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Son Heung-min revela como assistir a Bob Esponja o ajudou a aprender alemão no Hamburgo

H. Son
Los Angeles FC
Hamburgo
Bayer Leverkusen
Bundesliga

Son Heung-min falou sobre sua trajetória da Coreia do Sul até a Europa ainda adolescente. Em participação no podcast The Late Run, o atacante relembrou a mudança para Hamburgo aos 16 anos e contou que usou o desenho animado Bob Esponja para aprender alemão.

  • Son relembra mudança precoce para a Europa

    O ex-astro do Tottenham Hotspur Son Heung-min falou sobre as dificuldades no início da carreira depois de deixar a Coreia do Sul rumo ao Hamburgo ainda adolescente. Em participação no podcast The Late Run, o atacante falou sobre o choque cultural e o isolamento de se mudar para o outro lado do mundo aos 16 anos.

    Son quase recusou o caminho que acabou levando à sua ida para o LAFC, da MLS, admitindo que anos de insistência do clube americano mudaram sua opinião.

    No entanto, se adaptar à vida na Alemanha foi seu maior desafio de aprendizado.

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    Bob Esponja proporcionou avanço na Alemanha

    Ao abordar os rumores sobre como aprendeu o idioma, Son confirmou que assistir a Bob Esponja Calça Quadrada foi sua principal ferramenta para dominar o alemão. Ele lembrou que ficava olhando para a tela sem parar, apesar de os personagens falarem rápido demais para um iniciante conseguir acompanhar no começo.

    O desenho animado forneceu um contexto visual que o ajudou a montar o vocabulário, palavra por palavra.

    "Isso é muito verdade", disse Son ao ser perguntado sobre o desenho. "Como é um desenho, acho que eles falam muito rápido e eu não conseguia entender no começo, mas ainda assim eu ficava assistindo e tentando entender na minha cabeça."


  • Sacrifício e disciplina construíram a base da carreira

    Son admitiu que ficar longe da família em uma idade tão jovem foi o desafio mais difícil de sua vida. Apesar da solidão e da mudança completa na alimentação e no ambiente, a disciplina adquirida na Alemanha lançou as bases para seu sucesso no Tottenham.

    O internacional sul-coreano insiste, ao olhar para trás, que os sacrifícios foram necessários para realizar seus sonhos.

    "Longe da minha família aos 16 anos, foi realmente, realmente difícil", admitiu Son. "Mas agora, quando penso nisso, valeu a pena. Eu falo alemão, aprendi a cultura, então valeu a pena passar por esse momento difícil."

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    Memórias do Tottenham e veredito sobre o GOAT

    Além dos primeiros dias na Alemanha, Son relembrou seus anos de auge no Tottenham Hotspur, refletindo sobre a campanha até a final da Champions League de 2019, sua parceria com Harry Kane e o fato de ter acompanhado o declínio de Dele Alli.

    Ao ser questionado para nomear seu ídolo no eterno debate sobre o GOAT, Son escolheu Cristiano Ronaldo, ao mesmo tempo em que reconheceu a grandeza de Lionel Messi.

    Agora curtindo a vida nos Estados Unidos, Son disse estar surpreso por lotar semanalmente estádios do tamanho dos da NFL enquanto segue sua carreira na MLS.