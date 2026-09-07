O ex-astro do Tottenham Hotspur Son Heung-min falou sobre as dificuldades no início da carreira depois de deixar a Coreia do Sul rumo ao Hamburgo ainda adolescente. Em participação no podcast The Late Run, o atacante falou sobre o choque cultural e o isolamento de se mudar para o outro lado do mundo aos 16 anos.
Son quase recusou o caminho que acabou levando à sua ida para o LAFC, da MLS, admitindo que anos de insistência do clube americano mudaram sua opinião.
No entanto, se adaptar à vida na Alemanha foi seu maior desafio de aprendizado.