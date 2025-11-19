+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
FBL-LIBERTADORES-ESTUDIANTES-FLAMENGOAFP
Bruna Lima

Somando todas suas lesões, Pedro já “perdeu” mais de um ano de carreira atuando por Flamengo e Fluminense; relembre

Camisa 9 volta a enfrentar problema físico, fica fora da final da Libertadores e amplia lista de afastamentos acumulados; veja

A mais recente lesão de Pedro – um problema muscular na coxa esquerda sofrido durante um treino no Ninho do Urubu, em novembro de 2025 – encerrou a temporada do camisa 9 e tirou o atacante da final da Libertadores contra o Palmeiras, marcada para 29 de novembro. O caso ocorre menos de um mês depois de ele ter fraturado o antebraço direito na semifinal contra o Racing, ampliando uma lista de problemas físicos que vem afetando sua continuidade no Flamengo.

Somadas todas as lesões que sofreu desde o início da carreira no profissional, entre Fluminense e Flamengo, Pedro já ficou 516 dias afastado e perdeu 106 partidas, segundo dados do Transfermarkt. O número equivale a mais de um ano de carreira ausente, considerando apenas períodos oficialmente registrados, e ajuda a explicar por que o centroavante alternou grandes momentos goleadores com momentos de interrupção brusca.

Aqui, a GOAL recompõe, lesão por lesão, a trajetória de interrupções sofridas pelo atacante, contextualizando cada caso e como a reincidência de problemas — sobretudo na região da coxa e nos ligamentos do joelho — assombra o futebol um dos maiores talentos ofensivos do Brasil.

  • Ruptura do ligamento cruzado anterior – 25/08/2018 a 20/03/2019 (Fluminense)

    A lesão ocorreu diante do Cruzeiro, no Mineirão, pouco depois de sua primeira convocação para a Seleção. Após tentativa inicial de tratamento conservador, o diagnóstico revelou necessidade de cirurgia. Pedro só voltou aos gramados no ano seguinte.

  • Lesão na posterior da coxa – 12/08/2019 a 20/09/2019 (Fluminense)

    Durante partida contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão, Pedro esticou demais a perna ao tentar dominar um cruzamento e sentiu o posterior da coxa direita. O momento marcou nova interrupção meses após seu retorno da primeira ruptura do ligamento.

  • Lesão na coxa – 12/05/2023 a 19/05/2023 (Flamengo)

    Na partida contra o Goiás pelo Brasileirão, Pedro sentiu dores no adutor direito depois de um movimento de finalização. A gravidade foi considerada leve, mas, ainda assim, o atacante ficou afastado por oito dias e perdeu duas partidas. O caso se somou à sequência de incômodos musculares que já apareciam com frequência.

  • Lesão na coxa – 16/08/2024 a 31/08/2024 (Flamengo)

    Durante o jogo contra o Bolívar pelas oitavas da Libertadores, Pedro sentiu o posterior da coxa esquerda ao arrancar em velocidade. Os exames indicaram uma lesão muscular que exigiu cerca de 16 dias de recuperação, período no qual perdeu cinco partidas.

  • Ruptura do ligamento cruzado anterior – 04/09/2024 a 25/03/2025 (Flamengo)

    A lesão ocorreu durante treino da seleção brasileira e atingiu o ligamento cruzado do joelho esquerdo — o mesmo problema que ele já havia enfrentado no joelho direito em 2018. O tempo estimado de recuperação era de nove a doze meses, mas Pedro voltou em cerca de sete (203 dias, perdendo 37 partidas), graças a um processo intenso de reabilitação aproximadamente. O episódio interrompeu o melhor momento de Pedro no Flamengo, quando ele vivia grande fase e era o principal artilheiro do país em 2024.

  • Recuperação de ritmo competitivo – 26/03/2025 a 07/04/2025 (Flamengo)

    Após retornar da ruptura do ligamento cruzado no joelho esquerdo, Pedro teve um período de recondicionamento físico para recuperar força e confiança no movimento. Foram 13 dias sem atuar e três partidas perdidas, num intervalo necessário para evitar sobrecarga após a longa recuperação da grave lesão.

  • FBL-LIBERTADORES-FLAMENGO-RACINGAFP

    Fratura do antebraço – 23/10/2025 (Flamengo)

    O choque com o volante Sosa, na semifinal da Libertadores contra o Racing, resultou em uma fratura na ulna do braço direito. Apesar de sem desvio, o caso exigiu imobilização e afastamento imediato. Pedro perdeu sete partidas enquanto esperava pela consolidação óssea. O processo de recuperação estava em andamento quando ele sofreu o problema muscular na coxa, o que acabou encerrando a temporada.

  • Lesão muscular na coxa – 19/11/2025 (Flamengo)

    O problema surgiu durante um treinamento, quando Pedro sentiu dor ao realizar um movimento de aceleração. Exames identificaram lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda, região essencial para finalizações e arranques. O atacante iniciou tratamento imediato, mas, pela gravidade e pela proximidade do fim da temporada, o Flamengo apontou que o retorno só deve ocorrer em 2026. A lesão apareceu no momento em que ele ainda se recupera de uma fratura no antebraço.

