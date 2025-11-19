Somando todas suas lesões, Pedro já “perdeu” mais de um ano de carreira atuando por Flamengo e Fluminense; relembre

A mais recente lesão de Pedro – um problema muscular na coxa esquerda sofrido durante um treino no Ninho do Urubu, em novembro de 2025 – encerrou a temporada do camisa 9 e tirou o atacante da final da Libertadores contra o Palmeiras, marcada para 29 de novembro. O caso ocorre menos de um mês depois de ele ter fraturado o antebraço direito na semifinal contra o Racing, ampliando uma lista de problemas físicos que vem afetando sua continuidade no Flamengo.
Somadas todas as lesões que sofreu desde o início da carreira no profissional, entre Fluminense e Flamengo, Pedro já ficou 516 dias afastado e perdeu 106 partidas, segundo dados do Transfermarkt. O número equivale a mais de um ano de carreira ausente, considerando apenas períodos oficialmente registrados, e ajuda a explicar por que o centroavante alternou grandes momentos goleadores com momentos de interrupção brusca.
Aqui, a GOAL recompõe, lesão por lesão, a trajetória de interrupções sofridas pelo atacante, contextualizando cada caso e como a reincidência de problemas — sobretudo na região da coxa e nos ligamentos do joelho — assombra o futebol um dos maiores talentos ofensivos do Brasil.
