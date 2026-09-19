O Tottenham foi humilhado diante de sua própria torcida após a derrota por 3 a 2 para o Aston Villa na Premier League. A equipe de De Zerbi segue sem vencer na liga depois que fragilidades defensivas custaram caro no norte de Londres.

Os visitantes abriram o placar nos acréscimos do primeiro tempo, quando Johan Manzambi aproveitou um passe de Boubacar Kamara de dentro da área. Nicolas Jackson e Emiliano Buendia ampliaram a vantagem depois do intervalo.

O Spurs reagiu no fim, com o reserva Conor Gallagher e Jan Paul van Hecke balançando as redes nos minutos finais. No entanto, os mandantes simplesmente ficaram sem tempo para completar a reação e evitar outra derrota frustrante.