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Sofrimento do Tottenham continua, e Aston Villa conquista primeira vitória dramática da temporada em thriller de cinco gols
Tottenham surpreendido no norte de Londres
O Tottenham foi humilhado diante de sua própria torcida após a derrota por 3 a 2 para o Aston Villa na Premier League. A equipe de De Zerbi segue sem vencer na liga depois que fragilidades defensivas custaram caro no norte de Londres.
Os visitantes abriram o placar nos acréscimos do primeiro tempo, quando Johan Manzambi aproveitou um passe de Boubacar Kamara de dentro da área. Nicolas Jackson e Emiliano Buendia ampliaram a vantagem depois do intervalo.
O Spurs reagiu no fim, com o reserva Conor Gallagher e Jan Paul van Hecke balançando as redes nos minutos finais. No entanto, os mandantes simplesmente ficaram sem tempo para completar a reação e evitar outra derrota frustrante.
Manzambi escreve seu nome na história
Manzambi foi, sem discussão, o grande destaque do time de Unai Emery. Depois de abrir o placar, ele deu a assistência para Jackson, que finalizou de voleio com força no canto inferior, sem chances para Antonin Kinsky, aos 67 minutos.
Essa contribuição colocou o nome de Manzambi nos livros de recordes do clube. Ele se tornou apenas o segundo jogador a marcar e dar assistência em sua primeira partida como titular na Premier League pelo Aston Villa, seguindo os passos de Kevin Phillips contra o Bolton Wanderers, em agosto de 2005.
Crise crescente para De Zerbi
O apito final confirmou uma marca sombria para os anfitriões no Tottenham Hotspur Stadium. O Spurs agora perdeu 50 de seus 141 jogos da Premier League no estádio moderno.
Para colocar esse péssimo retrospecto em casa em perspectiva, o rival do norte de Londres Arsenal sofreu exatamente o mesmo número de derrotas em 382 partidas da primeira divisão no Emirates Stadium.
As coisas estão igualmente sombrias na atual tabela da liga para De Zerbi. Seu time está em 18º, com apenas dois pontos nas cinco primeiras partidas, tendo marcado apenas seus dois primeiros gols da campanha nesta derrota apertada por 3 a 2.
- AFP
Emery enfim desencanta
Enquanto o Tottenham afunda ainda mais em uma crise no início da temporada, o Villa respirará um enorme suspiro de alívio. A vitória representa o primeiro triunfo da equipe na nova campanha após um início lento. Depois de somar anteriormente um empate e três derrotas, o time de Emery subiu para o 15º lugar da classificação da Premier League, com quatro pontos.
De Zerbi agora precisa resolver com urgência as vulnerabilidades defensivas de sua equipe e a falta de poder de fogo. Se não conseguir mudar a situação rapidamente, a pressão sobre o técnico do Tottenham poderá aumentar ainda mais.
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