O Barcelona não sofreu muito para conquistar sua quinta vitória consecutiva na atual temporada do Campeonato Espanhol e disparar na liderança da tabela de classificação.

O Barcelona venceu o Levante por 4 a 2, na partida entre as duas equipes, neste domingo, no estádio Ciudad de Valencia, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol.

A vitória foi a quinta seguida do Barcelona em "La Liga", fazendo o clube ocupar a liderança da tabela de classificação com 15 pontos (aproveitamento perfeito), com três pontos de vantagem sobre o rival tradicional Real Madrid, que ocupa a segunda posição.

A equipe catalã conseguiu quebrar a resistência do Levante, já que os donos da casa não haviam sido derrotados em seu estádio nas últimas 8 partidas, antes que os comandados do técnico alemão Hansi Flick encerrassem essa sequência.