"Só mentiras" - Lamine Yamal responde após vaias em empate do Barcelona na Champions League e desabafa

Embora o jovem pareça estar novamente em plena forma, o técnico do Barça, Hansi Flick, reiterou que a carga de trabalho de Yamal precisará ser cuidadosamente administrada. Ao dar uma atualização sobre a condição física do talentoso atacante, ele afirmou:

“Estou feliz que Lamine tenha voltado a este nível, mas, como já disse, não sabemos o que pode acontecer amanhã; não sabemos o que vai acontecer no próximo domingo. O importante é que ele saiba lidar com a situação atual, porque não é fácil. Ele precisa se concentrar no que tem de fazer, em como deve treinar e também no tratamento. Se ele gerenciar tudo isso da forma correta, esperamos que o problema desapareça, mas é difícil dizer quando, dada a situação.”

Yamal quer jogar o máximo possível pelo Barcelona, assumindo um papel de destaque na equipe campeã da LaLiga. Rivais ao redor do mundo têm bons motivos para temer o que ele pode fazer em qualquer dia.

Isso, no entanto, o torna um alvo fácil para entradas duras dentro de campo e provocações fora dele. Mesmo assim, Yamal aprendeu a ignorar os críticos e encara as vaias como um sinal de respeito.

Ao falar sobre as vaias que recebeu contra o Brugge, ele comentou:

“Não é coincidência. Se fosse outro jogador, eles não vaiariam. Vaiam porque sabem que faço bem o meu trabalho em campo. Aos poucos, as vaias pararam. Isso significa que fiz bem o meu trabalho, e não me preocupo com isso.”