Lamine Yamal Barcelona 2025-26
Chris Burton

"Só mentiras" - Lamine Yamal responde após vaias em empate do Barcelona na Champions League e desabafa

Atacante de 18 anos guardou o dele no 3 a 3 do Barça com o Club Brugge pela fase de liga

A jovem estrela do Barcelona, Lamine Yamal, respondeu às reportagens sobre sua condição física e seu estado mental, afirmando que muito do que foi escrito e comentado é “tudo mentira”. O jogador de 18 anos parecia estar bem ao marcar um gol espetacular no emocionante empate da Liga dos Campeões contra o Club Brugge, mas foi vaiado durante toda a partida.

  • Emoção com seis gols

    O Barça estava na Bélgica para sua mais recente partida europeia, com Yamal escalado no time titular de Hansi Flick. Ele teve um papel de destaque em um jogo movimentado que terminou em 3 a 3, com os atuais campeões de LaLiga incapazes de ficar à frente no placar em qualquer momento.

    Yamal fez o possível para manter a equipe na disputa, marcando mais um belo gol que se soma à sua coleção em constante crescimento. Ele certamente parecia em boa forma e concentrado, após ter enfrentado recentemente muitas perguntas sobre sua vida profissional e pessoal.

  • Lamine Yamal Nicki NicoleGetty/GOAL

    Yamal está infeliz?

    Ele ficou fora de sete jogos pelo Barça e pela seleção da Espanha enquanto se recuperava de uma pubalgia, evitando a necessidade de cirurgia. Além disso, terminou o relacionamento com a rapper argentina Nicki Nicole. A atenção indesejada faz parte da vida de uma estrela global, mas Yamal faz questão de destacar que muitas vezes há pouca verdade nos boatos que circulam sobre ele.

    Yamal disse aos repórteres, ao ser questionado sobre como se sente após se recuperar da lesão e ver sua felicidade na Catalunha ser colocada em dúvida:

    “Muito bem, muito tranquilo. Falaram muito sobre minha lesão na virilha, sobre eu estar triste, e era tudo mentira. Eu estava como sempre, muito feliz, focado no meu trabalho, tentando voltar a jogar e poder atuar neste nível, que é quando me sinto melhor e mais feliz.”

  • Vaias não afetam

    Embora o jovem pareça estar novamente em plena forma, o técnico do Barça, Hansi Flick, reiterou que a carga de trabalho de Yamal precisará ser cuidadosamente administrada. Ao dar uma atualização sobre a condição física do talentoso atacante, ele afirmou:

    “Estou feliz que Lamine tenha voltado a este nível, mas, como já disse, não sabemos o que pode acontecer amanhã; não sabemos o que vai acontecer no próximo domingo. O importante é que ele saiba lidar com a situação atual, porque não é fácil. Ele precisa se concentrar no que tem de fazer, em como deve treinar e também no tratamento. Se ele gerenciar tudo isso da forma correta, esperamos que o problema desapareça, mas é difícil dizer quando, dada a situação.”

    Yamal quer jogar o máximo possível pelo Barcelona, assumindo um papel de destaque na equipe campeã da LaLiga. Rivais ao redor do mundo têm bons motivos para temer o que ele pode fazer em qualquer dia.

    Isso, no entanto, o torna um alvo fácil para entradas duras dentro de campo e provocações fora dele. Mesmo assim, Yamal aprendeu a ignorar os críticos e encara as vaias como um sinal de respeito.

    Ao falar sobre as vaias que recebeu contra o Brugge, ele comentou:

    “Não é coincidência. Se fosse outro jogador, eles não vaiariam. Vaiam porque sabem que faço bem o meu trabalho em campo. Aos poucos, as vaias pararam. Isso significa que fiz bem o meu trabalho, e não me preocupo com isso.”

  • Club Brugge KV v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    O que vem a seguir para Yamal e companhia

    Ele acrescentou, ao falar sobre o empate de seis gols na Bélgica:

    “É um lugar muito difícil para jogar. Somos o Barça e sempre temos que vencer, mas agora estamos pensando na próxima partida da LaLiga. Sabíamos que eles eram uma boa equipe, especialmente jogando em casa. É muito difícil vencer quando você sofre três gols — isso é algo que precisamos melhorar e já estamos pensando nisso.”

    O Barcelona, que ocupa a segunda posição na tabela da LaLiga, atrás do rival Real Madrid, voltará a campo no domingo, em uma partida fora de casa contra o Celta de Vigo — um jogo que levará a equipe até a próxima pausa internacional.

