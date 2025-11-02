+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Lamine Yamal Nicki Nicole
Soham Mukherjee

Acabou o amor: Lamine Yamal confirma fim de relacionamento com cantora argentina

A jovem estrela do Barcelona, Lamine Yamal, confirmou o fim de seu relacionamento com a cantora argentina Nicki Nicole, afirmando que os dois “apenas seguiram caminhos diferentes”. Nas últimas semanas, o casal havia se tornado inseparável, aparecendo com frequência em publicações no Instagram e no TikTok, o que alimentou o interesse dos fãs. No entanto, o romance parece ter esfriado, e o jogador espanhol confirmou que eles não estão mais juntos

  • De passeios de helicóptero a desilusões amorosas

    Diz-se que o romance entre Lamine Yamal e Nicki Nicole começou por volta das comemorações do 18º aniversário do jogador, em julho, quando a cantora viajou especialmente para participar da festa. Desde então, ela se tornou uma presença constante no Estadi Olímpic Lluís Companys, torcendo por ele nas arquibancadas — inclusive durante a goleada por 6 a 1 sobre o Olympiacos, pela Champions League. Naquela partida, Yamal comemorou seu gol enviando um beijo para a torcida, gesto que muitos interpretaram como uma homenagem a Nicole, vista no camarote brincando com Raphinha e Dani Olmo.

    A partir dali, o relacionamento floresceu. Entre jantares íntimos em Barcelona e um passeio de helicóptero pela costa croata, os fãs acompanharam momentos do casal por meio das redes sociais, encantados com a vida glamourosa que compartilhavam. Em setembro, durante um evento da Desigual em Barcelona para o lançamento da coleção Studio, Nicki foi abordada por repórteres e declarou: “Estou muito apaixonada, muito feliz, muito contente. Ele me ensinou a dizer t’estimo (eu te amo) em catalão.”

  • Lamine Yamal Nicki Nicole RaphinhaGetty

    Rumores e realidade: O mistério de Milão

    No entanto, os primeiros sinais de crise surgiram no início deste mês, quando tabloides espanhóis afirmaram que Lamine Yamal teria se encontrado secretamente com a influenciadora italiana Anna Gegnoso durante uma breve viagem a Milão. Segundo as publicações, o jogador teria viajado em um jato particular acompanhado do primo e de um amigo próximo, e a visita teria sido “confirmada” por postagens nas redes sociais. Um dos amigos de Yamal, Souhaib, compartilhou vídeos na cidade italiana, enquanto Gegnoso publicou um registro no Hotel Armani — coincidência que alimentou as especulações.

    Entretanto, a declaração mais recente de Yamal ajuda a esclarecer a situação, indicando que a viagem aconteceu após o término do relacionamento com Nicki Nicole. Em entrevista a Javi Hoyos, do programa D Corazón (via Sport), o jogador negou qualquer traição: “Não estamos juntos, mas não foi por causa de infidelidade. Simplesmente nos separamos, e é isso. Tudo o que estão dizendo não tem nada a ver com o nosso relacionamento. Eu não fui infiel a ela nem estive com outra pessoa.”

  • Yamal luta apesar da dor persistente

    Enquanto sua vida pessoal segue chamando atenção nos tabloides, Lamine Yamal enfrenta agora um desafio mais sério dentro de campo: a forma física. O jovem tem lidado discretamente com uma lesão na virilha, diagnosticada como um tipo de pubalgia — o mesmo problema crônico que afetou Lionel Messi em seus primeiros anos de carreira.

    De acordo com relatos da imprensa espanhola, a equipe médica do Barcelona está preocupada com a possibilidade de a condição se agravar caso não seja tratada de maneira preventiva. A pubalgia é uma inflamação dolorosa que afeta a região abdominal e a parte interna da coxa, podendo limitar a movimentação e reduzir o rendimento de atletas de explosão, como Yamal.

    O próprio Messi falou sobre a dificuldade de lidar com o problema em entrevista à rádio argentina Club 94.7, em 2019: “A pubalgia é complicada. Sofro disso há um tempo, faço pouco treinamento e não posso jogar todas as partidas. Não é algo que se resolve da noite para o dia. Estou melhor agora, mas ainda não me recuperei totalmente e continuo em tratamento.”

  • Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Flick apoia sua estrela adolescente

    Antes do confronto deste domingo contra o Elche, pela La Liga, o técnico Hansi Flick ofereceu uma atualização tranquilizadora sobre a condição de Lamine Yamal: “Ele está bem”, afirmou o treinador alemão. “Em alguns dias ainda sente um pouco de dor, mas está evoluindo bem.”

    Flick também comentou sobre a situação de Pedri, que sofreu um novo revés físico após o El Clásico: “Depois da partida em Madri, ele sentiu apenas um pequeno desconforto, parecia ser apenas fadiga. Mas, ao fazermos exames, detectamos a lesão. Temos que aceitar isso. Esperamos que ele volte em breve”, explicou o técnico.

    Atualmente, o Barcelona ocupa a terceira posição do campeonato, oito pontos atrás do Real Madrid, embora com um jogo a menos. Os merengues venceram o Valencia por 4 a 0 neste sábado (01), chegando a 30 pontos em 11 rodadas. Agora, cabe ao Barça responder à altura — e manter viva a disputa pelo topo da tabela.

