Acabou o amor: Lamine Yamal confirma fim de relacionamento com cantora argentina
De passeios de helicóptero a desilusões amorosas
Diz-se que o romance entre Lamine Yamal e Nicki Nicole começou por volta das comemorações do 18º aniversário do jogador, em julho, quando a cantora viajou especialmente para participar da festa. Desde então, ela se tornou uma presença constante no Estadi Olímpic Lluís Companys, torcendo por ele nas arquibancadas — inclusive durante a goleada por 6 a 1 sobre o Olympiacos, pela Champions League. Naquela partida, Yamal comemorou seu gol enviando um beijo para a torcida, gesto que muitos interpretaram como uma homenagem a Nicole, vista no camarote brincando com Raphinha e Dani Olmo.
A partir dali, o relacionamento floresceu. Entre jantares íntimos em Barcelona e um passeio de helicóptero pela costa croata, os fãs acompanharam momentos do casal por meio das redes sociais, encantados com a vida glamourosa que compartilhavam. Em setembro, durante um evento da Desigual em Barcelona para o lançamento da coleção Studio, Nicki foi abordada por repórteres e declarou: “Estou muito apaixonada, muito feliz, muito contente. Ele me ensinou a dizer t’estimo (eu te amo) em catalão.”
- Getty
Rumores e realidade: O mistério de Milão
No entanto, os primeiros sinais de crise surgiram no início deste mês, quando tabloides espanhóis afirmaram que Lamine Yamal teria se encontrado secretamente com a influenciadora italiana Anna Gegnoso durante uma breve viagem a Milão. Segundo as publicações, o jogador teria viajado em um jato particular acompanhado do primo e de um amigo próximo, e a visita teria sido “confirmada” por postagens nas redes sociais. Um dos amigos de Yamal, Souhaib, compartilhou vídeos na cidade italiana, enquanto Gegnoso publicou um registro no Hotel Armani — coincidência que alimentou as especulações.
Entretanto, a declaração mais recente de Yamal ajuda a esclarecer a situação, indicando que a viagem aconteceu após o término do relacionamento com Nicki Nicole. Em entrevista a Javi Hoyos, do programa D Corazón (via Sport), o jogador negou qualquer traição: “Não estamos juntos, mas não foi por causa de infidelidade. Simplesmente nos separamos, e é isso. Tudo o que estão dizendo não tem nada a ver com o nosso relacionamento. Eu não fui infiel a ela nem estive com outra pessoa.”
Yamal luta apesar da dor persistente
Enquanto sua vida pessoal segue chamando atenção nos tabloides, Lamine Yamal enfrenta agora um desafio mais sério dentro de campo: a forma física. O jovem tem lidado discretamente com uma lesão na virilha, diagnosticada como um tipo de pubalgia — o mesmo problema crônico que afetou Lionel Messi em seus primeiros anos de carreira.
De acordo com relatos da imprensa espanhola, a equipe médica do Barcelona está preocupada com a possibilidade de a condição se agravar caso não seja tratada de maneira preventiva. A pubalgia é uma inflamação dolorosa que afeta a região abdominal e a parte interna da coxa, podendo limitar a movimentação e reduzir o rendimento de atletas de explosão, como Yamal.
O próprio Messi falou sobre a dificuldade de lidar com o problema em entrevista à rádio argentina Club 94.7, em 2019: “A pubalgia é complicada. Sofro disso há um tempo, faço pouco treinamento e não posso jogar todas as partidas. Não é algo que se resolve da noite para o dia. Estou melhor agora, mas ainda não me recuperei totalmente e continuo em tratamento.”
- Getty Images Sport
Flick apoia sua estrela adolescente
Antes do confronto deste domingo contra o Elche, pela La Liga, o técnico Hansi Flick ofereceu uma atualização tranquilizadora sobre a condição de Lamine Yamal: “Ele está bem”, afirmou o treinador alemão. “Em alguns dias ainda sente um pouco de dor, mas está evoluindo bem.”
Flick também comentou sobre a situação de Pedri, que sofreu um novo revés físico após o El Clásico: “Depois da partida em Madri, ele sentiu apenas um pequeno desconforto, parecia ser apenas fadiga. Mas, ao fazermos exames, detectamos a lesão. Temos que aceitar isso. Esperamos que ele volte em breve”, explicou o técnico.
Atualmente, o Barcelona ocupa a terceira posição do campeonato, oito pontos atrás do Real Madrid, embora com um jogo a menos. Os merengues venceram o Valencia por 4 a 0 neste sábado (01), chegando a 30 pontos em 11 rodadas. Agora, cabe ao Barça responder à altura — e manter viva a disputa pelo topo da tabela.