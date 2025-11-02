Acabou o amor: Lamine Yamal confirma fim de relacionamento com cantora argentina

Diz-se que o romance entre Lamine Yamal e Nicki Nicole começou por volta das comemorações do 18º aniversário do jogador, em julho, quando a cantora viajou especialmente para participar da festa. Desde então, ela se tornou uma presença constante no Estadi Olímpic Lluís Companys, torcendo por ele nas arquibancadas — inclusive durante a goleada por 6 a 1 sobre o Olympiacos, pela Champions League. Naquela partida, Yamal comemorou seu gol enviando um beijo para a torcida, gesto que muitos interpretaram como uma homenagem a Nicole, vista no camarote brincando com Raphinha e Dani Olmo.

A partir dali, o relacionamento floresceu. Entre jantares íntimos em Barcelona e um passeio de helicóptero pela costa croata, os fãs acompanharam momentos do casal por meio das redes sociais, encantados com a vida glamourosa que compartilhavam. Em setembro, durante um evento da Desigual em Barcelona para o lançamento da coleção Studio, Nicki foi abordada por repórteres e declarou: “Estou muito apaixonada, muito feliz, muito contente. Ele me ensinou a dizer t’estimo (eu te amo) em catalão.”