A maioria das pessoas que acompanha regularmente o futebol alemão sabe que Harry Kane, do Bayern, lidera de forma incontestável a tabela de artilheiros da Bundesliga. Mas quem está na ponta desse ranking na segunda divisão? Provavelmente nem todos estão por dentro disso.
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Só Harry Kane é melhor! Um ex-lateral-direito tornou-se, de repente, o segundo maior artilheiro da Alemanha
Ao contrário da Premier League, o artilheiro joga aquipelo décimo-sexto colocado da tabela. Ele marcou 17 gols em 18 partidas até agora. Ou seja, ele marca a cada 93 minutos — um ritmo superado apenas pelo já mencionado Kane (65 minutos) nas três ligas profissionais alemãs. Nem mesmo Deniz Undav, do VfB Stuttgart, que “persegue” Kane, chega perto (106 minutos).
O jogador chama-se Mateusz Zukowski e joga pelo 1. FC Magdeburg. O polonês de 24 anos marcou pouco mais de 35% dos gols do clube, que está ameaçado de rebaixamento, além de ter dado três assistências.
Quem agora pensa que Zukowski está apenas em uma boa fase, como acontece com muitos atacantes, precisa saber: o Magdeburg o contratou no verão passado, na verdade, como lateral-direito – e com uma fratura no metatarso.
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Mateusz Zukowski chegou a perder os primeiros oito jogos
Zukowski havia sofrido essa lesão ainda vestindo a camisa do seu antigo clube, o Slask Wroclaw. O FCM, portanto, pretendia evitar uma transferência. No entanto, quando o artilheiro da temporada anterior, Martijn Kaars (19 gols), foi para o FC St. Pauli por uma quantia recorde de quatro milhões de euros, o clube fechou a contratação de Zukowski por 250.000 euros, apesar da lesão, um dia antes do fechamento da janela de transferências, e o descreveu como uma “contratação para o futuro” (Otmar Schork, então diretor esportivo).
Isso foi incomum não apenas porque Zukowski perdeu os primeiros oito jogos da temporada devido a uma lesão e, antes disso, havia marcado apenas cinco gols em 132 partidas como profissional. O FCM não o via, em primeiro lugar, como um atacante. Em sua carreira até então, Zukowski havia atuado predominantemente na posição defensiva de lateral-direito, o que lhe rendeu, em 2022, uma transferência do Lechia Gdansk para o Rangers de Glasgow por 600.000 euros.
Lá, porém, Zukowski não conseguiu se firmar. Após sete meses e uma única partida, sua passagem pela Escócia chegou ao fim, e ele foi emprestado ao Lech Poznan. Há quase três anos, o clube de Breslau entrou em cena. No total, Zukowski disputou 105 partidas da primeira divisão em seu país natal, mas em 52 delas entrou apenas como reserva.
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Um treino final transformou Mateusz Zukowski em atacante
No Slask, que na temporada anterior foi rebaixado para a 2ª Divisão, ele teve a oportunidade de atuar com mais frequência em diferentes posições. Zukowski atuou várias vezes pelas alas direita ou esquerda, além de ter três partidas como centroavante registradas nas estatísticas. No entanto, em 37 jogos oficiais na temporada 2024/25, ele marcou apenas dois gols.
Em Magdeburg, ele precisou ficar dois meses afastado após uma cirurgia no pé. Nesse período, o clube teve um início de temporada desastroso, e o técnico Markus Fiedler acabou deixando o cargo. Petrik Sander assumiu o comando e, assim que Zukowski se recuperou, apostou nele imediatamente.
O fato de o técnico ter colocado o jogador, quatro vezes convocado para a seleção sub-21, para jogar no ataque logo de cara se deve principalmente a uma determinada sessão de treino. “Não sabíamos exatamente que tipo de jogador ele era. Em determinado momento, tivemos um treino final focado em finalizações. Ele mandou as bolas para o gol com tanta força que os goleiros nem sabiam para onde se virar. Petrik Sander então disse que Mateusz não tinha nada a ver na lateral direita”, explicou o companheiro de ataque Baris Atik recentemente no programa “At Broski – Die Sport-Show”.
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A infância difícil de Zukowski: “Ele batia na minha mãe”
Sem Atik, que já marcou cinco gols e deu onze assistências como ala esquerdo, e sem Zukowski, o Magdeburg estaria em uma situação muito mais complicada. “Conheço Mateusz de cor e salteado e sei como ele funciona”, disse Atik. “Observo suas trajetórias e ele antecipa meus passes. A sintonia é muito boa.”
Os pontos fortes de Zukowski são diversos. Ele é dominante no jogo aéreo e seu domínio de bola também é muito bom. Juntamente com seu físico, isso o torna um excelente jogador de parede. Sua velocidade também é notável; ele age com frequência de forma dinâmica e, além de seu instinto de gol, traz uma grande força. Em seu décimo primeiro jogo, ele já ultrapassou a marca de dez gols — na 2. Bundesliga, que é disputada em um único grupo desde 1981, apenas dois jogadores conseguiram isso mais rapidamente (Sambo Choji, do Saarbrücken, em 2000, e Patrick Helmes, pelo Colônia, em 2006).
A ascensão de Zukowski é ainda mais notável quando se sabe de que condições difíceis ele vem. Quando tinha 20 anos e jogava em Gdansk, ele deu alguns detalhes no podcast “Znajomi Ze Slyszenia”. A mãe de Zukowski foi vítima de violência doméstica por parte do marido. “Ele batia na minha mãe, foi um período difícil em casa”, disse Zukowski.
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Mateusz Zukowski vai mudar de clube novamente após apenas um ano?
Por causa disso, sua mãe precisou ser operada quatro vezes, e dois irmãos acabaram se desviando do caminho certo. Ele próprio esteve em tratamento com um psicólogo durante anos. “Não gosto de pensar nisso. Minha mãe pensa nisso com frequência e acaba chorando”, disse ele. Zukowski tatuou a data de nascimento dela. “Sempre disse a mim mesmo que queria ajudar minha família e me reerguer através do futebol, para que pudéssemos ter uma vida melhor.”
Financeiramente, ele já alcançou esse objetivo há muito tempo. Graças à sua forma excelente, Zukowski tem, no entanto, perspectivas de ganhos ainda mais lucrativos. Assim como Kaars no ano passado, ele poderia deixar o FCM após apenas uma temporada. Atualmente, ele é observado regularmente por olheiros. O clube da Saxônia-Anhalt não divulgou a duração do contrato.
“É da natureza do negócio que alguém que marca muitos gols chame a atenção de outros clubes”, disse recentemente Peer Jaekel, sucessor de Schork. “Vamos lutar para que ele se sinta em Magdeburg tão bem quanto ele imagina e deseja. Por isso, espero que ele continue marcando muitos gols e que fique por muito tempo.” Isso deve revelar-se uma meta ambiciosa. Ainda mais se Magdeburg for rebaixado.
Mateusz Zukowski: um resumo de sua carreira profissional
Período Clube Jogos oficiais Gols Assistências 2017-2022 Lechia Gdansk 50 2 1 2019-2020 Chojniczanka Chojnice (empréstimo) 12 0 0 2022-2023 Rangers FC 1 0 0 2022-2023 Lech Poznań (empréstimo) 3 0 0 2023-2025 Śląsk Wrocław 66 3 6 desde 2025 1. FC Magdeburg 19 17 3