Só Harry Kane é melhor! Um ex-lateral-direito tornou-se, de repente, o segundo maior artilheiro da Alemanha

Zukowski havia sofrido essa lesão ainda vestindo a camisa do seu antigo clube, o Slask Wroclaw. O FCM, portanto, pretendia evitar uma transferência. No entanto, quando o artilheiro da temporada anterior, Martijn Kaars (19 gols), foi para o FC St. Pauli por uma quantia recorde de quatro milhões de euros, o clube fechou a contratação de Zukowski por 250.000 euros, apesar da lesão, um dia antes do fechamento da janela de transferências, e o descreveu como uma “contratação para o futuro” (Otmar Schork, então diretor esportivo).

Isso foi incomum não apenas porque Zukowski perdeu os primeiros oito jogos da temporada devido a uma lesão e, antes disso, havia marcado apenas cinco gols em 132 partidas como profissional. O FCM não o via, em primeiro lugar, como um atacante. Em sua carreira até então, Zukowski havia atuado predominantemente na posição defensiva de lateral-direito, o que lhe rendeu, em 2022, uma transferência do Lechia Gdansk para o Rangers de Glasgow por 600.000 euros.

Lá, porém, Zukowski não conseguiu se firmar. Após sete meses e uma única partida, sua passagem pela Escócia chegou ao fim, e ele foi emprestado ao Lech Poznan. Há quase três anos, o clube de Breslau entrou em cena. No total, Zukowski disputou 105 partidas da primeira divisão em seu país natal, mas em 52 delas entrou apenas como reserva.