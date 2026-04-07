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Slot: Paris Enrique não te dá nenhuma chance... e essa é a posição de Isaac

PSG x Liverpool
PSG
Liverpool
Liga dos Campeões
A. Slot
França
England
Países Baixos

O técnico holandês afirma: “Não penso no futuro distante”

O técnico holandês do Liverpool, Arne Slot, revelou a situação do seu atacante sueco Alexander Isak em relação à participação contra o Paris Saint-Germain, após um longo período de afastamento devido a uma lesão.

O Liverpool enfrenta o Paris Saint-Germain amanhã, quarta-feira, no Parque dos Príncipes, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

A partida de volta está marcada para o próximo terça-feira, no Estádio de Anfield, para definir quem avança para as semifinais da Liga dos Campeões.

Leia também: Firtz: “É preciso confiar em Slott... e não concordo com Van Dijk”


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    A posição de Isaac

    Slot disse na coletiva de imprensa antes do jogo contra o Paris: “Isaac treinou com a equipe por cerca de uma semana para poder jogar; caso contrário, eu não o teria convocado”.

    E acrescentou: “Conversamos com o jogador e com a comissão técnica, por isso acreditamos que ele estará pronto para jogar agora, mas não como titular. Vamos deixar isso claro.”

    Isaac sofreu uma lesão grave em dezembro passado, durante a partida contra o Tottenham na Premier League, e desde então está afastado dos gramados.


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  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    A derrota para o Manchester City

    Sobre a derrota para o Manchester City (4 a 0) no último sábado, nas quartas de final da FA Cup, Slot disse: “Às vezes, em uma partida de futebol, você quer fazer as coisas de uma determinada maneira, mas não consegue por diversos motivos, entre os quais, certamente, sofrer gols quando acha que está jogando bem e controlando o jogo”.

    E acrescentou, segundo o site oficial do Liverpool: “Normalmente, os momentos mais dolorosos no futebol são logo antes do fim do primeiro tempo e logo depois. Então, você entra no vestiário no intervalo, tendo sentido durante longos períodos da partida que era um adversário à altura do Manchester City, e de repente se vê perdendo por dois gols a zero.”

    Ele continuou: “Logo após o intervalo, sofremos o terceiro gol. Nos cinco minutos finais — e tivemos duas chances de ouro com Mohamed Salah, aliás —, a partida estava muito aberta, e os jogadores estavam sofrendo. Mas o lado positivo para nós é que, após o quarto gol, parecia que o City já havia aceitado o resultado, e nós mantivemos a posse de bola constantemente, mas não conseguimos criar muitas oportunidades.”

    E continuou: “Não vi os jogadores desistirem naquele momento da partida, e acho que também é bom que a reação do capitão (Van Dijk) tenha sido forte e firme após uma partida como essa. Esperamos que isso não se limite apenas ao período imediatamente após a partida, mas que possamos — como equipe — demonstrar uma reação forte e firme amanhã à noite.”




  • Paris Saint-Germain Foundation GalaGetty Images Entertainment

    Confronto contra o Paris Saint-Germain

    Sobre o confronto contra o Paris Saint-Germain, Slot explicou: “Não podemos comparar totalmente o Paris Saint-Germain com o Manchester City, porque quando dominamos o jogo e mantivemos a posse de bola nos primeiros 35 minutos, isso também se deveu ao fato de o City ter se posicionado melhor e não ter pressionado com tanta intensidade”.

    E continuou: “Já o Paris Saint-Germain, nas últimas temporadas desde que Luis Enrique assumiu o comando da equipe, tem demonstrado que não dá nenhuma chance de se ter a posse de bola com facilidade. A pressão é constante durante toda a partida”.

    E continuou: “O lado positivo é que, ao longo deste ano, adquirimos muita experiência em lidar com as adversidades, graças a todos os reveses que enfrentamos nesta temporada”.

    Ele observou: “Acho que, quando se joga uma quartas de final da Liga dos Campeões, não importa muito a sua posição na temporada — quer você ainda esteja na FA Cup, na League Cup ou mesmo no campeonato nacional, é sempre um momento especial. Nunca podemos subestimar as quartas de final da Liga dos Campeões, especialmente se enfrentarmos o campeão europeu que mereceu o título na temporada passada e que também está apresentando um desempenho excelente nesta temporada.”

    E explicou: “Não me concentro muito na nossa posição na temporada. Concentro-me apenas no desafio em si, que é um desafio fantástico, porque no futebol, às vezes, é bom ter uma segunda oportunidade. Na vida em geral, é bom ter uma segunda oportunidade.”

    E continuou: “Como eu disse, o Manchester City e o Paris Saint-Germain são muito parecidos, devido à qualidade de seus jogadores e ao estilo de jogo. Portanto, é mais uma oportunidade para provarmos que não somos o time que fomos durante os 20 minutos que preferimos esquecer no Etihad, mas sim o time que jogamos nos primeiros 35 minutos.”

    Leia também: Antes do confronto em Anfield... Dupla do Paris e trio do Liverpool sob ameaça


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    O candidato favorito

    Sobre o favorito para avançar às semifinais da Liga dos Campeões, Slot disse: “De modo geral, não acho que a existência ou não de um time favorito faça grande diferença, pois são apenas duas partidas, e as coisas podem mudar bastante nelas”.

    E acrescentou: “Acho que ambas as equipes têm jogadores de destaque e demonstraram na temporada passada capacidade de competir com força. Aliás, merecemos a derrota aqui na temporada passada por 4 a 0, e muito mais do que merecemos no sábado com o mesmo placar. Mas naquela partida, se não fosse pelo Alisson, teríamos perdido por 4 a 0, e vencemos por 1 a 0. Já em Anfield, para mim não foi exatamente diferente. Não merecíamos a vitória por 4 a 0, mas merecíamos vencer naquela partida.”

    E continuou: “Mas a grande diferença entre essas duas equipes é que o Paris Saint-Germain manteve todo o elenco unido, e acredito que nossa equipe parecerá completamente diferente, não totalmente, mas pareceremos completamente diferentes da equipe que esteve aqui na temporada passada.”

    O Liverpool havia vencido o Paris Saint-Germain em casa (1 a 0) nas oitavas de final da Liga dos Campeões na temporada passada, mas depois perdeu em Anfield pelo mesmo placar, sendo eliminado da competição nos pênaltis.



  • Um passo em direção ao título

    Quando questionado sobre se a vitória sobre o Paris Saint-Germain daria ao Liverpool um impulso semelhante ao que o time francês obteve ao derrotar os Reds em seu caminho para conquistar o título na temporada passada, Slott disse: “Bem, não penso no futuro distante, especialmente se enfrentarmos o Paris Saint-Germain. Como eu disse, os campeões da Europa, merecidamente, mantiveram a coesão da equipe nesta temporada. E, como já está comprovado no futebol, quanto mais tempo a equipe joga junta, melhor fica o desempenho.”

    E continuou: “Mas, como acontece no futebol, os pequenos detalhes podem fazer uma grande diferença: quem cobra melhor os pênaltis? Foi isso que fez a diferença na temporada passada para o Paris Saint-Germain nos derrotar e conquistar o título, e normalmente a equipe precisa vencer nos pênaltis para conquistar o título. O mesmo se aplica à Copa do Mundo e à Liga dos Campeões.”

    E continuou: “E apesar de eu querer acreditar que não há espaço para a sorte nos pênaltis, porque você pode treinar para isso, se preparar e fazer muitas coisas, às vezes a questão pode estar ligada a um pouco de sorte com o goleiro, porque Gianluigi Donnarumma esteve fantástico”.



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