Slot: Paris Enrique não te dá nenhuma chance... e essa é a posição de Isaac

Sobre o confronto contra o Paris Saint-Germain, Slot explicou: “Não podemos comparar totalmente o Paris Saint-Germain com o Manchester City, porque quando dominamos o jogo e mantivemos a posse de bola nos primeiros 35 minutos, isso também se deveu ao fato de o City ter se posicionado melhor e não ter pressionado com tanta intensidade”.

E continuou: “Já o Paris Saint-Germain, nas últimas temporadas desde que Luis Enrique assumiu o comando da equipe, tem demonstrado que não dá nenhuma chance de se ter a posse de bola com facilidade. A pressão é constante durante toda a partida”.

E continuou: “O lado positivo é que, ao longo deste ano, adquirimos muita experiência em lidar com as adversidades, graças a todos os reveses que enfrentamos nesta temporada”.

Ele observou: “Acho que, quando se joga uma quartas de final da Liga dos Campeões, não importa muito a sua posição na temporada — quer você ainda esteja na FA Cup, na League Cup ou mesmo no campeonato nacional, é sempre um momento especial. Nunca podemos subestimar as quartas de final da Liga dos Campeões, especialmente se enfrentarmos o campeão europeu que mereceu o título na temporada passada e que também está apresentando um desempenho excelente nesta temporada.”

E explicou: “Não me concentro muito na nossa posição na temporada. Concentro-me apenas no desafio em si, que é um desafio fantástico, porque no futebol, às vezes, é bom ter uma segunda oportunidade. Na vida em geral, é bom ter uma segunda oportunidade.”

E continuou: “Como eu disse, o Manchester City e o Paris Saint-Germain são muito parecidos, devido à qualidade de seus jogadores e ao estilo de jogo. Portanto, é mais uma oportunidade para provarmos que não somos o time que fomos durante os 20 minutos que preferimos esquecer no Etihad, mas sim o time que jogamos nos primeiros 35 minutos.”

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