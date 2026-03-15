A Inter continua furiosa após o que aconteceu no final da partida da 29ª rodada contra a Atalanta. Os nerazzurri empataram em 1 a 1 com os bergamascos, mas têm muitas reclamações sobre a arbitragem de Manganiello. Os protestos explodiram após o gol de empate de Krstovic, após um contato na área entre Frattesi e Scalvini e, sobretudo, ao apito final, quando Barella e seus companheiros cercaram a equipe de arbitragem. Após um longo período nos vestiários, os nerazzurri decidiram não falar com a imprensa e instituir um silêncio de imprensa cujo fim ainda é desconhecido.
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Sky – É por isso que o Inter está em silêncio: há três erros e um zagueiro precisa ser como um goleiro
De acordo com o que foi explicado pela Sky Sport e divulgado pelo FcInter1908, a intenção do Inter é deixar que as imagens falem por si, sem acrescentar mais nada. Para os nerazzurri, Manganiello cometeu nada menos que três erros. O primeiro diz respeito à suposta falta de Sulemana sobre Dumfries: a opinião dos nerazzurri é que o zagueiro estava com a posse de bola na zona defensiva e sofreu um empurrão, ainda que leve. Para o Inter, portanto, o holandês deveria ter sido protegido da mesma forma que o goleiro é protegido na pequena área.
Os outros dois erros – segundo a Inter – teriam ocorrido na mesma jogada agitada. Primeiro, no contato entre Scalvinie Frattesi e, depois, no entre Ederson e Dumfries. Para os nerazzurri, em ambos os casos, havia motivos para marcar um pênalti. O clube se manifestará agora nos fóruns apropriados, expressando seu desacordo aos responsáveis de Haia.