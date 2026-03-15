Sky – É por isso que o Inter está em silêncio: há três erros e um zagueiro precisa ser como um goleiro

De acordo com o que foi explicado pela Sky Sport e divulgado pelo FcInter1908, a intenção do Inter é deixar que as imagens falem por si, sem acrescentar mais nada. Para os nerazzurri, Manganiello cometeu nada menos que três erros. O primeiro diz respeito à suposta falta de Sulemana sobre Dumfries: a opinião dos nerazzurri é que o zagueiro estava com a posse de bola na zona defensiva e sofreu um empurrão, ainda que leve. Para o Inter, portanto, o holandês deveria ter sido protegido da mesma forma que o goleiro é protegido na pequena área.

Os outros dois erros – segundo a Inter – teriam ocorrido na mesma jogada agitada. Primeiro, no contato entre Scalvinie Frattesi e, depois, no entre Ederson e Dumfries. Para os nerazzurri, em ambos os casos, havia motivos para marcar um pênalti. O clube se manifestará agora nos fóruns apropriados, expressando seu desacordo aos responsáveis de Haia.