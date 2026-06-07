"Situação tensa": Kylian Mbappé e Rayan Cherki estão causando atritos na seleção francesa?

Ao mesmo tempo, o descontentamento de Mbappé e Cherki não se dirige contra a operadora de apostas esportivas, mas sim contra a Federação Francesa de Futebol, que não os teria informado adequadamente.

Ambos os jogadores devem exigir uma explicação e uma retificação da federação, mas isso só poderá ocorrer após a Copa do Mundo, que está prestes a começar.

Lá, a França estreia no Grupo I no dia 16 de junho, enfrentando o Senegal. Em seguida, na segunda partida da fase de grupos, enfrentará o Iraque, antes de encerrar a fase contra a Noruega.