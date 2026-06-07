Segundo uma reportagem do jornal L'Equipe, os dois craques do ataque da Seleção Francesa não teriam concordado com o fato de a federação ter cedido suas imagens para fins publicitários da empresa Betclic, uma operadora de apostas esportivas.
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"Situação tensa": Kylian Mbappé e Rayan Cherki estão causando atritos na seleção francesa?
Esse incidente teria criado uma “atmosfera extremamente tensa” dentro da equipe. Ambos os jogadores estariam “insatisfeitos com o fato de muitas de suas fotos terem sido utilizadas em uma campanha publicitária de uma casa de apostas, parceira oficial da FFF”, afirma o relatório.
No referido comercial, apareciam mais três estrelas da seleção francesa: Desire Doue, Michael Olise e Ousmane Dembélé. As fotos teriam sido tiradas durante uma sessão fotográfica em Clairefontaine, o tradicional campo de treinamento da seleção francesa; no entanto, os jogadores não teriam sido informados sobre o uso exato do material.
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Os jogadores parecem estar exigindo uma explicação da federação
Ao mesmo tempo, o descontentamento de Mbappé e Cherki não se dirige contra a operadora de apostas esportivas, mas sim contra a Federação Francesa de Futebol, que não os teria informado adequadamente.
Ambos os jogadores devem exigir uma explicação e uma retificação da federação, mas isso só poderá ocorrer após a Copa do Mundo, que está prestes a começar.
Lá, a França estreia no Grupo I no dia 16 de junho, enfrentando o Senegal. Em seguida, na segunda partida da fase de grupos, enfrentará o Iraque, antes de encerrar a fase contra a Noruega.