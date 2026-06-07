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Kylian Mbappe Rayan CherkiGetty Images
Christian Guinin

Traduzido por

"Situação tensa": Kylian Mbappé e Rayan Cherki estão causando atritos na seleção francesa?

Copa do Mundo
França
K. Mbappe
R. Cherki

Kylian Mbappé e Rayan Cherki parecem estar indignados com uma medida tomada pela Federação Francesa de Futebol.

Segundo uma reportagem do jornal L'Equipe, os dois craques do ataque da Seleção Francesa não teriam concordado com o fato de a federação ter cedido suas imagens para fins publicitários da empresa Betclic, uma operadora de apostas esportivas.

  • Esse incidente teria criado uma “atmosfera extremamente tensa” dentro da equipe. Ambos os jogadores estariam “insatisfeitos com o fato de muitas de suas fotos terem sido utilizadas em uma campanha publicitária de uma casa de apostas, parceira oficial da FFF”, afirma o relatório.

    No referido comercial, apareciam mais três estrelas da seleção francesa: Desire Doue, Michael Olise e Ousmane Dembélé. As fotos teriam sido tiradas durante uma sessão fotográfica em Clairefontaine, o tradicional campo de treinamento da seleção francesa; no entanto, os jogadores não teriam sido informados sobre o uso exato do material.

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  • Kylian Mbappe France 2026Getty Images

    Os jogadores parecem estar exigindo uma explicação da federação

    Ao mesmo tempo, o descontentamento de Mbappé e Cherki não se dirige contra a operadora de apostas esportivas, mas sim contra a Federação Francesa de Futebol, que não os teria informado adequadamente.

    Ambos os jogadores devem exigir uma explicação e uma retificação da federação, mas isso só poderá ocorrer após a Copa do Mundo, que está prestes a começar.

    Lá, a França estreia no Grupo I no dia 16 de junho, enfrentando o Senegal. Em seguida, na segunda partida da fase de grupos, enfrentará o Iraque, antes de encerrar a fase contra a Noruega.

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