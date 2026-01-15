Site aponta que Cristiano Ronaldo arrecada o dobro que Lionel Messi em lista de jogadores mais bem pagos

No geral, os 100 mais bem pagos ganharam US$ 6,05 bilhões (R$ 32,5 bilhões) – um valor 2,1% menor que o do ano passado. O limite na lista masculina foi de US$ 37,9 milhões (R$ 204 milhões), enquanto a superestrela do tênis Coco Gauff liderou a lista feminina como a atleta mais bem paga, com US$ 37,5 milhões (R$ 201 milhões).

O astro mexicano do boxe, Canelo Alvarez, divide espaço com Cristiano e Messi na lista masculina, após fechar um lucrativo acordo com promotores sauditas. Jogadores da NBA representam 40% dos 100 mais bem pagos, com LeBron James liderando mais uma vez – o astro do Los Angeles Lakers fatura US$ 80 milhões (R$ 430 milhões) fora das quadras. Ele foi o jogador de basquete mais bem pago em 12 das últimas 13 temporadas – apenas Steph Curry quebrou essa sequência em 2024/25.

A NFL vem logo atrás da NBA, com 22 jogadores entre os 100 melhores. A estrela do Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, lidera a lista, seguido de perto pelos quarterbacks Josh Allen e Justin Herbert.

O futebol tem 13 jogadores entre os 100 melhores e cinco entre os 20 melhores. Karim Benzema, que também atua na Liga Saudita, ocupa a sexta posição. O "Galático" do Real Madrid, Kylian Mbappé, está logo fora do top 10, enquanto o matador atacante do Manchester City, Erling Haaland, está em 18º lugar.