Site aponta que Cristiano Ronaldo arrecada o dobro que Lionel Messi em lista de jogadores mais bem pagos

Cristiano Ronaldo lidera com folga a lista dos atletas mais bem pagos de 2025, deixando Lionel Messi bem atrás e reacendendo a rivalidade fora de campo. O levantamento da Sportico ainda expõe o peso do futebol no ranking global e a queda de posição de Neymar entre as maiores fortunas do esporte

A Sportico divulgou sua lista anual dos atletas mais bem pagos, com Cristiano Ronaldo no topo. O astro português faturou o dobro do que seu eterno rival Lionel Messi recebeu ao longo de 2025, com o atacante do Al-Nassr recebendo US$ 260 milhões (1,4 bilhão de reais). Há 13 jogadores de futebol entre os 100 mais bem pagos, com o craque brasileiro Neymar caindo no ranking.

  • Quanto CR7 ganhou para liderar a lista?

    Cristiano Ronaldo, que possui um número recorde de seguidores nas redes sociais, o que lhe permite aumentar seus ganhos fora de campo, lidera a lista da Sportico pelo terceiro ano consecutivo. Seu contrato com o Al-Nassr da Liga Saudita é estimado em US$ 200 milhões (R$ 1,07 bilhão) ao longo de 12 meses. Ele ainda fatura US$ 60 milhões (R$ 322 milhões) com outros empreendimentos.

    O cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, CR7, faturou pelo menos US$ 100 milhões (R$ 538 milhões) em nove anos consecutivos, sendo esta a terceira vez que ultrapassa a marca de US$ 200 milhões. Ele possui diversas parcerias lucrativas de patrocínio, incluindo contratos com Nike, Herbalife, Binance, Perplexity, Yili e Therabody. Seu número total de seguidores nas redes ultrapassaram 1 bilhão.

  • Lionel Messi Inter Miami 2025Getty

    Messi assinou novo contrato com o Inter Miami, campeão da MLS Cup

    Messi, gênio argentino, que trabalha em estreita colaboração com a Adidas, entre outras marcas, ocupa o terceiro lugar no ranking. No entanto, ele recebe metade do que Ronaldo ganha, com o atual campeão mundial gerando US$ 130 milhões (R$ 700 milhões) em ganhos até 2025. Ele assinou um novo contrato com o Inter Miami, campeão da MLS Cup, válido até 2028.

    Cristiano também está renovando seu contrato com o Al-Nassr, com um acordo histórico estendido até a metade de 2027. Há quem diga que o veterano atacante, que já tem 40 anos, poderia continuar jogando além dessa data. Tanto ele quanto Messi são cotados para brilhar na Copa do Mundo deste ano, nos Estados Unidos, Canadá e México.

  • Santos v Cruzeiro - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Por que Neymar caiu na lista dos mais bem pagos?

    Neymar, maior artilheiro da história da seleção brasileira, também deve estar presente no evento. Ele precisa provar sua condição física ao técnico da Seleção, Carlo Ancelotti, mas assinou um novo contrato com o Santos, clube de sua infância, e voltou a jogar com um sorriso no rosto após enfrentar problemas com lesões que ganharam grande repercussão.

    Ele retornou à sua terra natal no início de 2025. Após o término de seu contrato com o Al-Hilal, Neymar está ganhando consideravelmente menos na América do Sul. Com isso em mente, ele caiu do top 6 do rankingpara a 30ª posição, com seus valores quase US$ 50 milhões (R$ 270 milhões) abaixo do que eram há um ano.

  • LeBron JamesGetty

    Quais estrelas da NBA e da NFL figuram entre as 100 melhores?

    No geral, os 100 mais bem pagos ganharam US$ 6,05 bilhões (R$ 32,5 bilhões) – um valor 2,1% menor que o do ano passado. O limite na lista masculina foi de US$ 37,9 milhões (R$ 204 milhões), enquanto a superestrela do tênis Coco Gauff liderou a lista feminina como a atleta mais bem paga, com US$ 37,5 milhões (R$ 201 milhões).

    O astro mexicano do boxe, Canelo Alvarez, divide espaço com Cristiano e Messi na lista masculina, após fechar um lucrativo acordo com promotores sauditas. Jogadores da NBA representam 40% dos 100 mais bem pagos, com LeBron James liderando mais uma vez – o astro do Los Angeles Lakers fatura US$ 80 milhões (R$ 430 milhões) fora das quadras. Ele foi o jogador de basquete mais bem pago em 12 das últimas 13 temporadas – apenas Steph Curry quebrou essa sequência em 2024/25.

    A NFL vem logo atrás da NBA, com 22 jogadores entre os 100 melhores. A estrela do Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, lidera a lista, seguido de perto pelos quarterbacks Josh Allen e Justin Herbert.

    O futebol tem 13 jogadores entre os 100 melhores e cinco entre os 20 melhores. Karim Benzema, que também atua na Liga Saudita, ocupa a sexta posição. O "Galático" do Real Madrid, Kylian Mbappé, está logo fora do top 10, enquanto o matador atacante do Manchester City, Erling Haaland, está em 18º lugar.

