Sir Jim Ratcliffe pede desculpas aos Glazers após o controverso discurso do presidente do Manchester United sobre imigração
Ratcliffe oferece desculpas formais
Ratcliffe, acionista minoritário do Manchester United e CEO da INEOS, pediu desculpas formalmente aos coproprietários do clube após reações negativas a seus comentários sobre a imigração no Reino Unido. Segundo relatos, Ratcliffe entrou em contato pessoalmente com os Glazers para se explicar e esclarecer a polêmica causada por suas palavras, enquanto o clube avalia agora o impacto potencial sobre sua reputação e parcerias comerciais.
Ratcliffe provocou indignação ao afirmar que os imigrantes “colonizaram” o Reino Unido durante uma entrevista, o que levou à condenação do primeiro-ministro Sir Keir Starmer, que exigiu um pedido público de desculpas. A FA (Federação Inglesa de Futebol) está supostamente analisando as declarações e pode iniciar uma investigação formal. O prefeito de Manchester, Andy Burnham, também pediu medidas contra o bilionário, que reside em Mônaco.
Parcerias comerciais sob ameaça
Entende-se que os Glazers estão profundamente preocupados com a forma como as declarações de Ratcliffe podem afetar os patrocinadores e parceiros comerciais do United, bem como os planos do clube para um novo estádio. Burnham afirmou que os comentários eram “imprecisos, insultuosos e inflamatórios”, suscitando preocupações quanto à potencial perturbação das negociações sobre a renovação de Old Trafford ou a construção de um novo estádio de 1 bilhão de libras, que foi revelado no ano passado.
Os planos futuros do United para o estádio dependem muito do alinhamento entre o clube, os conselhos locais e as autoridades da Grande Manchester. Qualquer dano às relações com os líderes da cidade ou investidores pode complicar um projeto considerado vital para impulsionar a valorização do clube a longo prazo.
Declaração pública de Ratcliffe
Na quinta-feira, Ratcliffe emitiu um pedido público de desculpas, esclarecendo suas palavras. Ele disse: “Lamento que minha escolha de palavras tenha ofendido algumas pessoas no Reino Unido e na Europa, mas é importante levantar a questão da imigração controlada e bem gerenciada que apoia o crescimento econômico. Meus comentários foram feitos enquanto respondia a perguntas sobre a política do Reino Unido na Cúpula da Indústria Europeia em Antuérpia, onde discutia a importância do crescimento econômico, empregos, habilidades e manufatura no Reino Unido.”
Ele acrescentou: “Minha intenção era enfatizar que os governos devem gerenciar a migração juntamente com o investimento em habilidades, indústria e empregos, para que a prosperidade a longo prazo seja compartilhada por todos. É fundamental que mantenhamos um debate aberto sobre os desafios enfrentados pelo Reino Unido.”
O que vem a seguir?
Embora o pedido de desculpas de Ratcliffe possa ajudar a aliviar as tensões por enquanto, o clube enfrenta um escrutínio contínuo da imprensa e de parceiros mais amplos.
Ratcliffe tem tido um forte envolvimento no United desde que comprou uma participação de £ 1,25 bilhão em 2024, o que lhe dá influência sobre a direção do clube dentro e fora do campo. Agora, ele precisará trabalhar com os bastidores para reparar os danos que causou.
