Sir Jim Ratcliffe pede desculpas aos Glazers após o controverso discurso do presidente do Manchester United sobre imigração

Ratcliffe, acionista minoritário do Manchester United e CEO da INEOS, pediu desculpas formalmente aos coproprietários do clube após reações negativas a seus comentários sobre a imigração no Reino Unido. Segundo relatos, Ratcliffe entrou em contato pessoalmente com os Glazers para se explicar e esclarecer a polêmica causada por suas palavras, enquanto o clube avalia agora o impacto potencial sobre sua reputação e parcerias comerciais.

Ratcliffe provocou indignação ao afirmar que os imigrantes “colonizaram” o Reino Unido durante uma entrevista, o que levou à condenação do primeiro-ministro Sir Keir Starmer, que exigiu um pedido público de desculpas. A FA (Federação Inglesa de Futebol) está supostamente analisando as declarações e pode iniciar uma investigação formal. O prefeito de Manchester, Andy Burnham, também pediu medidas contra o bilionário, que reside em Mônaco.