Sir Jim Ratcliffe “lembrado de suas responsabilidades” pela Associação de Futebol após discurso anti-imigração
A FA intervém junto a Ratcliffe
De acordo com a Sky News, a FA conversou com Ratcliffe e ele foi lembrado de suas responsabilidades como participante do futebol inglês, depois que, em uma entrevista à mesma emissora, ele afirmou que “o Reino Unido foi colonizado por imigrantes”.
Seus comentários foram: “Não é possível ter uma economia com nove milhões de pessoas recebendo benefícios sociais e um grande número de imigrantes entrando no país”, disse ele. “Quero dizer, o Reino Unido foi colonizado. Está custando muito dinheiro. O Reino Unido foi colonizado por imigrantes, não é mesmo? Quero dizer, a população do Reino Unido era de 58 milhões em 2020, agora é de 70 milhões. São 12 milhões de pessoas.”
Os comentários provocaram uma reação intensa, incluindo uma mensagem de condenação da Kick It Out, instituição de caridade antirracismo. No entanto, a FA apenas lembrou a Ratcliffe que ele deve ter em mente suas responsabilidades no futebol, em vez de punir o bilionário ou o clube.
O pesadelo de relações públicas de Ratcliffe
Uma onda de repulsa se seguiu aos comentários de Ratcliffe, e o primeiro-ministro Keir Starmer pediu que ele se desculpasse, escrevendo no X: “A Grã-Bretanha é um país orgulhoso, tolerante e diversificado.
Jim Ratcliffe deve pedir desculpas.”
Rachael Reeves, a chanceler, considerou os comentários “repugnantes”.
Ratcliffe acabou se desculpando, de certa forma, emitindo uma declaração que dizia: “Lamento que minha escolha de palavras tenha ofendido algumas pessoas no Reino Unido e na Europa e causado preocupação.”
Carrick dá sua opinião
O técnico interino do United, Michael Carrick, foi questionado sobre os comentários de Ratcliffe em sua última coletiva de imprensa na sexta-feira.
Ele disse: “Sir Jim fez uma declaração e, em seguida, o clube fez uma declaração. Não cabe a mim acrescentar nada a isso. O que posso dizer é que estou neste clube há muitos anos e causamos um enorme impacto global, de todas as formas, e somos responsáveis por isso. Como jogador, membro da equipe e torcedor, acho que temos muito orgulho desse ambiente e da cultura que temos no clube. Igualdade, diversidade e respeito mútuo é o que tentamos levar adiante todos os dias. Viajei pelo mundo e sei o que este clube significa para muitas pessoas. Estamos plenamente cientes da responsabilidade e tentamos cumpri-la todos os dias.”
Questionado se seus comentários poderiam afetar o time, Carrick não se mostrou preocupado, acrescentando: “Temos um grupo muito forte. Os jogadores, a equipe, dentro e fora do clube. Estamos sempre conversando uns com os outros. Os rapazes estão muito animados. Respiramos fundo, voltamos e estamos focados no que vem a seguir. Estamos aqui para ajudar uns aos outros. Parte de estar neste clube [é que] entendemos como as coisas funcionam globalmente. Só posso falar da minha experiência pessoal, mas tenho muito orgulho de todas as origens e diferentes experiências.”
O que vem a seguir?
O United volta a entrar em campo na segunda-feira à noite, quando visita o Everton. A equipe de Carrick está em quarto lugar na tabela da Premier League antes do reencontro com seu antigo técnico, David Moyes.
Ele está animado para enfrentar o ex-técnico do United, acrescentando: “É difícil jogar contra as equipes do David. Ele é um ótimo técnico – com a experiência que tem, sabe o que é preciso para ter sucesso nesta liga. É um novo desafio para nós e estamos ansiosos por ele. Tivemos muito tempo para nos preparar. Vai ser muito difícil. Sei que é um estádio novo, mas historicamente sempre foi difícil jogar contra o Everton. A atmosfera que os torcedores deles criam é uma das mais difíceis que já enfrentei, então estamos cientes disso. Estamos tentando dar o nosso melhor. Temos coisas a melhorar, mas temos uma boa base e fundamento para seguir em frente. Um bom espírito e vamos aproveitar tudo isso na segunda-feira à noite.”
