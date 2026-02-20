Sir Jim Ratcliffe “lembrado de suas responsabilidades” pela Associação de Futebol após discurso anti-imigração

De acordo com a Sky News, a FA conversou com Ratcliffe e ele foi lembrado de suas responsabilidades como participante do futebol inglês, depois que, em uma entrevista à mesma emissora, ele afirmou que “o Reino Unido foi colonizado por imigrantes”.

Seus comentários foram: “Não é possível ter uma economia com nove milhões de pessoas recebendo benefícios sociais e um grande número de imigrantes entrando no país”, disse ele. “Quero dizer, o Reino Unido foi colonizado. Está custando muito dinheiro. O Reino Unido foi colonizado por imigrantes, não é mesmo? Quero dizer, a população do Reino Unido era de 58 milhões em 2020, agora é de 70 milhões. São 12 milhões de pessoas.”

Os comentários provocaram uma reação intensa, incluindo uma mensagem de condenação da Kick It Out, instituição de caridade antirracismo. No entanto, a FA apenas lembrou a Ratcliffe que ele deve ter em mente suas responsabilidades no futebol, em vez de punir o bilionário ou o clube.