Sir Jim Ratcliffe enfrenta reação negativa após o co-proprietário do Manchester United fazer comentários controversos sobre a “colonização por imigrantes”.
O surpreendente discurso inflamado de Ratcliffe
Ratcliffe falou àSky News e fez a surpreendente afirmação de que a Grã-Bretanha foi “colonizada por imigrantes”.
Ele disse: “Não é possível ter uma economia com nove milhões de pessoas recebendo benefícios sociais e um grande número de imigrantes entrando no país”, afirmou. “Quero dizer, o Reino Unido foi colonizado. Está custando muito dinheiro.
O Reino Unido foi colonizado por imigrantes, não é mesmo? Quero dizer, a população do Reino Unido era de 58 milhões em 2020, agora é de 70 milhões. São 12 milhões de pessoas.”
Ratcliffe está errado, pois o Escritório Nacional de Estatísticas sugere que a população do Reino Unido em 2020 era de 67 milhões em meados de 2020 e foi estimada em 70 milhões em 2024. O ano mais recente em que a afirmação de Ratcliffe poderia estar correta é 2000, quando se estimava que havia 58,9 milhões de pessoas no Reino Unido.
Talvez sem surpresa, Ratcliffe também manifestou o seu apoio ao líder do partido Reform, Nigel Farage, acrescentando: “Acho que Nigel é um homem inteligente e acho que tem boas intenções. Mas, de certa forma, pode dizer-se exatamente o mesmo sobre Keir Starmer. Acho que é preciso alguém que esteja preparado para ser impopular durante um período de tempo para resolver as grandes questões.”
Ratcliffe mora em Mônaco.
Ratcliffe ciente da popularidade do Manchester United
Ratcliffe supervisionou cortes drásticos em Old Trafford, com vários funcionários perdendo seus empregos em um momento em que o clube gastou milhões regularmente no mercado de transferências.
Sobre sua popularidade em Old Trafford, ele disse: “Já vi bastante disso no clube de futebol. Se você faz coisas difíceis, que sentimos que precisávamos fazer no Manchester United... sentimos que eram as coisas certas a se fazer. Mas você se torna muito impopular por um tempo”.
Ele acrescentou: “Bem, eu tenho sido muito impopular no Manchester United porque fizemos muitas mudanças. Mas para melhor, na minha opinião. E acho que estamos começando a ver algumas evidências no clube de futebol de que isso está começando a dar frutos.
“Mas você tem os mesmos problemas com o país. Se você realmente quer lidar com as principais questões da imigração, com as pessoas optando por receber benefícios em vez de trabalhar para viver, se você quer lidar com isso, então você terá que fazer algumas coisas que são impopulares e mostrar alguma coragem.”
Reação negativa nas redes sociais
Os torcedores já criticaram Ratcliffe por seus comentários.
@JibbaJabb respondeu à postagem de Sky: “Isso vai cair bem com o contingente estrangeiro de seu time #mufc. Que idiota.”
@MarillionMark disse: “Imagina um imigrante evasor de impostos de Mônaco falando bobagens e errando todos os fatos e números sobre isso. Agora dá para ver como ele tinha pouco respeito pelos funcionários leais e trabalhadores do United, alguns dos quais trabalhavam lá há décadas. O homem é um verdadeiro canalha!”
@Mugs7 acrescentou: “Reclamando que muitas pessoas recebem benefícios, mas ele demitiu 450 pessoas em dois anos no United!! Ele mesmo mora no exterior, em paraísos fiscais como Mônaco e Suíça. O United também é propriedade de americanos. Faça isso fazer sentido.”
@NinaMc789 disse: “Ainda bem que Sir Grim não mora aqui! Comentários horríveis.”
@Peteholly1971 concluiu : “O cérebro de Jim foi colonizado por mingau.”
O que vem a seguir?
O United volta a entrar em campo na segunda-feira, contra o Everton. Não se sabe se Ratcliffe irá assistir ao jogo. O clube ocupa atualmente a quarta posição na tabela da Premier League, sob o comando do técnico interino Michael Carrick. Está um ponto à frente do Chelsea, quinto colocado, e 11 pontos atrás do líder Arsenal.
Traduzido automaticamente pelo GOAL-e
