Ratcliffe falou àSky News e fez a surpreendente afirmação de que a Grã-Bretanha foi “colonizada por imigrantes”.

Ele disse: “Não é possível ter uma economia com nove milhões de pessoas recebendo benefícios sociais e um grande número de imigrantes entrando no país”, afirmou. “Quero dizer, o Reino Unido foi colonizado. Está custando muito dinheiro.

O Reino Unido foi colonizado por imigrantes, não é mesmo? Quero dizer, a população do Reino Unido era de 58 milhões em 2020, agora é de 70 milhões. São 12 milhões de pessoas.”

Ratcliffe está errado, pois o Escritório Nacional de Estatísticas sugere que a população do Reino Unido em 2020 era de 67 milhões em meados de 2020 e foi estimada em 70 milhões em 2024. O ano mais recente em que a afirmação de Ratcliffe poderia estar correta é 2000, quando se estimava que havia 58,9 milhões de pessoas no Reino Unido.

Talvez sem surpresa, Ratcliffe também manifestou o seu apoio ao líder do partido Reform, Nigel Farage, acrescentando: “Acho que Nigel é um homem inteligente e acho que tem boas intenções. Mas, de certa forma, pode dizer-se exatamente o mesmo sobre Keir Starmer. Acho que é preciso alguém que esteja preparado para ser impopular durante um período de tempo para resolver as grandes questões.”

Ratcliffe mora em Mônaco.