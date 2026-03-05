Getty/GOAL
Sir Jim Ratcliffe é aconselhado a parar de perseguir dinheiro no Manchester United e se concentrar em troféus, enquanto ex-atacante dos Red Devils questiona as intenções da INEOS e dos Glazers
Quando Ferguson se aposentou? O Manchester United regrediu desde então.
Sob o comando do lendário ex-técnico Sir Alex Ferguson, o United estabeleceu seu domínio nacional e continental. Ao se despedir de um treinador icônico em 2013, os Red Devils tinham 13 títulos da Premier League e duas conquistas da Liga dos Campeões em seu histórico palmarés.
Desde então, o City conquistou oito títulos da primeira divisão inglesa — na era moderna — e conquistou a Europa como parte de seu próprio sucesso triplo em 2022-23. Com Pep Guardiola no comando, eles transformaram Manchester de uma cidade vermelha em uma cidade azul-celeste.
O United passou mais de uma década se esforçando para voltar ao topo, com pouco retorno sendo visto nos grandes investimentos no mercado de transferências. Questões continuam sendo feitas à diretoria, com Ratcliffe e a INEOS fazendo pouco para acalmar o sentimento anti-Glazer.
Os Red Devils continuam sendo uma grande atração e uma das empresas esportivas mais poderosas do planeta, e Rossi acredita que isso os colocará em uma posição vantajosa. Recentemente, houve algum progresso sob o comando do técnico interino Michael Carrick, com a possibilidade de terminar entre os quatro primeiros em Old Trafford.
Vizinhos barulhentos: Manchester United disse que a única maneira de ultrapassar o City
Questionado sobre se o United poderá ultrapassar o City nos próximos cinco anos e recuperar o direito de se gabar em Manchester, Rossi - falando em parceria com a talkSPORT Bet Online Slots - disse à GOAL sobrequestões que precisam ser abordadas fora do campo: “Isso é interessante. Você sabe, os proprietários do Manchester United se importam em ser os maiores em termos de troféus, títulos ou receita?
“Há duas maneiras diferentes de ver isso. Para as pessoas que se importam com futebol, o que importa são os títulos, é vencer, é ser o melhor. O futebol mudou. O que importa primeiro são os cifrões fora do futebol. E, você sabe, eles são os melhores. Ainda são os melhores, eu acho, certo? No futebol global, se não forem, ficam em segundo lugar, atrás do Real Madrid ou do Barcelona ou algo assim.
Então, com o que eles se importam mais? Os torcedores se importam com os títulos. Eu me importo com os títulos. Tenho certeza de que os jogadores se importam com os títulos, e com razão. Deveria ser assim. E vamos ver. Vamos ver se isso é algo que a diretoria vai transmitir a esses jogadores e como queremos voltar a ganhar títulos, em vez de ser o time que gera mais receita no mundo.”
Negócios de transferência: O Manchester United ainda é atraente para os melhores jogadores do mundo?
Questionado sobre se o United voltará a ser um destino preferencial para os melhores jogadores do mundo — como era quando ele jogava ao lado de Cristiano Ronaldo e Wayne Rooney —, Rossi acrescentou: “Acho que ainda é. Acho que as pessoas ainda sonham em jogar pelo Man United. É o maior clube do mundo. Então, sempre que há essa chance, sinto que eles conseguem atrair jogadores.
“O Manchester United, na minha opinião, é sempre um destino para os melhores jogadores, para os jovens jogadores. Ainda é o melhor clube do mundo. Eles só precisam voltar aos trilhos quando se trata de resultados.
Este ano, eles estão fazendo um ótimo trabalho com Carrick, substituindo [Ruben] Amorim e sendo capazes de encontrar uma identidade novamente, sendo capazes de encontrar o jeito do Manchester United. As pessoas estão sempre falando sobre certos gols que foram marcados e que parecem com o jeito antigo de jogar nos tempos de Fergie. E uma vez que você encontra essa identidade, sinto que você pode construir a partir dela.
“E este ano, eles precisam ser realistas e entender que seu objetivo é voltar a disputar competições europeias, voltar a disputar a Liga dos Campeões. E acho que eles estão no caminho certo para isso. E sim, no próximo ano, eles serão capazes de construir algo, ter continuidade, espero que com Carrick, e voltar a vencer. Eles certamente parecem estar no caminho certo novamente, United.”
Conquistas de troféus: o histórico do Manchester United em comparação com o Manchester City desde 2013
Desde que Ferguson se aposentou, o United conquistou duas Copas da Inglaterra, duas Copas da Liga, duas Community Shields e uma Liga Europa. No mesmo período, o City conquistou 21 troféus.
Guardiola tem sua equipe na briga por quatro títulos nesta temporada — em casa e no exterior —, enquanto os Red Devils atingiram o pior resultado em 111 anos ao serem eliminados das duas competições nacionais logo na primeira fase e não terem nenhuma participação europeia em sua agenda para 2025-26.
