Sir Jim Ratcliffe é aconselhado a parar de perseguir dinheiro no Manchester United e se concentrar em troféus, enquanto ex-atacante dos Red Devils questiona as intenções da INEOS e dos Glazers

Sob o comando do lendário ex-técnico Sir Alex Ferguson, o United estabeleceu seu domínio nacional e continental. Ao se despedir de um treinador icônico em 2013, os Red Devils tinham 13 títulos da Premier League e duas conquistas da Liga dos Campeões em seu histórico palmarés.

Desde então, o City conquistou oito títulos da primeira divisão inglesa — na era moderna — e conquistou a Europa como parte de seu próprio sucesso triplo em 2022-23. Com Pep Guardiola no comando, eles transformaram Manchester de uma cidade vermelha em uma cidade azul-celeste.

O United passou mais de uma década se esforçando para voltar ao topo, com pouco retorno sendo visto nos grandes investimentos no mercado de transferências. Questões continuam sendo feitas à diretoria, com Ratcliffe e a INEOS fazendo pouco para acalmar o sentimento anti-Glazer.

Os Red Devils continuam sendo uma grande atração e uma das empresas esportivas mais poderosas do planeta, e Rossi acredita que isso os colocará em uma posição vantajosa. Recentemente, houve algum progresso sob o comando do técnico interino Michael Carrick, com a possibilidade de terminar entre os quatro primeiros em Old Trafford.