Sir Jim Ratcliffe criticado por Keir Starmer enquanto o primeiro-ministro critica o discurso “ofensivo e errado” do coproprietário do Manchester United sobre os imigrantes

Ratcliffe também criticou Starmer na entrevista, alegando que o primeiro-ministro era “muito gentil” e dizendo que o país precisava de um líder que estivesse “preparado para ser impopular por um período de tempo para resolver as grandes questões”. Ele elogiou o líder da Reforma, Nigel Farage, que prometeu deportar migrantes ilegais e reduzir significativamente a migração legal, descrevendo-o como “um homem inteligente” com “boas intenções”.

Ratcliffe admitiu que enfrentou oposição por sua liderança no United, incluindo medidas de corte de custos que levaram à demissão de mais de 600 trabalhadores. Ratcliffe também supervisionou a decisão de prorrogar o contrato de Erik ten Hag como técnico até 2024, apenas para demiti-lo quatro meses depois. Ele também demitiu o diretor esportivo Dan Ashworth cinco meses após assumir o cargo, ignorando suas reservas sobre Ruben Amorim, que foi demitido 14 meses após ser nomeado.

“Bem, eu tenho sido muito impopular no Manchester United porque fizemos muitas mudanças”, disse ele. “Mas para melhor, na minha opinião. E acho que estamos começando a ver algumas evidências no clube de futebol de que isso está começando a dar frutos. Mas você tem os mesmos problemas com o país. Se você realmente quer lidar com as principais questões da imigração, com as pessoas optando por receber benefícios em vez de trabalhar para viver, se você quer lidar com isso, então você terá que fazer algumas coisas que são impopulares e mostrar alguma coragem.”

Starmer respondeu imediatamente a Ratcliffe, descrevendo seus comentários como “ofensivos e errados”. Ele acrescentou: “A Grã-Bretanha é um país orgulhoso, tolerante e diversificado. Jim Ratcliffe deveria se desculpar”.

Farage respondeu aos comentários de Starmer dizendo: “A Grã-Bretanha passou por uma imigração em massa sem precedentes que mudou o caráter de muitas áreas do nosso país. O Partido Trabalhista pode tentar ignorar isso, mas o Partido da Reforma não vai ignorar.”