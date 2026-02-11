Getty
Sir Jim Ratcliffe criticado por Keir Starmer enquanto o primeiro-ministro critica o discurso “ofensivo e errado” do coproprietário do Manchester United sobre os imigrantes
Ratcliffe faz discurso inflamado sobre imigração
O magnata do setor petroquímico, que comprou 27% das ações do United em 2024 para assumir o controle das operações futebolísticas do clube, partiu para a ofensiva ao falar com o editor de economia da Sky News, Ed Conway. Ele disse: “Não é possível ter uma economia com nove milhões de pessoas recebendo benefícios sociais e um grande número de imigrantes entrando no país”, afirmou. “Quero dizer, o Reino Unido foi colonizado. Está custando muito dinheiro.
O Reino Unido foi colonizado por imigrantes, não é mesmo? Quero dizer, a população do Reino Unido era de 58 milhões em 2020, agora é de 70 milhões. São 12 milhões de pessoas.”
O Escritório Nacional de Estatísticas parece contradizer as afirmações de Ratcliffe, afirmando que a população do Reino Unido era de 58 milhões em 2000. A população cresceu de 67 milhões em 2020 para uma estimativa de 70 milhões em 2024.
Starmer insta Ratcliffe a pedir desculpas
Ratcliffe também criticou Starmer na entrevista, alegando que o primeiro-ministro era “muito gentil” e dizendo que o país precisava de um líder que estivesse “preparado para ser impopular por um período de tempo para resolver as grandes questões”. Ele elogiou o líder da Reforma, Nigel Farage, que prometeu deportar migrantes ilegais e reduzir significativamente a migração legal, descrevendo-o como “um homem inteligente” com “boas intenções”.
Ratcliffe admitiu que enfrentou oposição por sua liderança no United, incluindo medidas de corte de custos que levaram à demissão de mais de 600 trabalhadores. Ratcliffe também supervisionou a decisão de prorrogar o contrato de Erik ten Hag como técnico até 2024, apenas para demiti-lo quatro meses depois. Ele também demitiu o diretor esportivo Dan Ashworth cinco meses após assumir o cargo, ignorando suas reservas sobre Ruben Amorim, que foi demitido 14 meses após ser nomeado.
“Bem, eu tenho sido muito impopular no Manchester United porque fizemos muitas mudanças”, disse ele. “Mas para melhor, na minha opinião. E acho que estamos começando a ver algumas evidências no clube de futebol de que isso está começando a dar frutos. Mas você tem os mesmos problemas com o país. Se você realmente quer lidar com as principais questões da imigração, com as pessoas optando por receber benefícios em vez de trabalhar para viver, se você quer lidar com isso, então você terá que fazer algumas coisas que são impopulares e mostrar alguma coragem.”
Starmer respondeu imediatamente a Ratcliffe, descrevendo seus comentários como “ofensivos e errados”. Ele acrescentou: “A Grã-Bretanha é um país orgulhoso, tolerante e diversificado. Jim Ratcliffe deveria se desculpar”.
Farage respondeu aos comentários de Starmer dizendo: “A Grã-Bretanha passou por uma imigração em massa sem precedentes que mudou o caráter de muitas áreas do nosso país. O Partido Trabalhista pode tentar ignorar isso, mas o Partido da Reforma não vai ignorar.”
Grupos de torcedores do United também condenam Ratcliffe
O primeiro-ministro não é a única pessoa a criticar Ratcliffe por sua entrevista à Sky. O grupo de torcedores do United, The 1958, que organizou vários protestos contra Ratcliffe por aumentar os preços dos ingressos e também contra a família Glazer, proprietária majoritária do clube, considerou sua declaração “imprudente”.
“Mais uma vez, uma vergonha total, seja diante das câmeras ou em entrevistas”, afirmou o grupo em comunicado. “Comentar sobre as questões do nosso país enquanto vive em Mônaco para evitar o pagamento de impostos já é ruim o suficiente. No entanto, seus comentários sobre o Manchester United são particularmente preocupantes. Se sua medida de melhoria é contratar um técnico interino após demitir sua primeira escolha porque foi uma má decisão contratar Amorim em primeiro lugar, então o júri ainda está deliberando.
“A boa fase de Michael Carrick se deve à sorte, não a uma estratégia de desenvolvimento de longo prazo bem planejada, e nada disso é mérito desta diretoria. É claro que o próximo técnico mudará o sistema novamente. Se ele não consegue ver as razões pelas quais é impopular, então está completamente iludido. Completamente fora de sintonia com a base de torcedores que fez do nosso clube o que ele é hoje. Esta é uma declaração preocupante em muitos aspectos e para todos os torcedores que vão aos jogos.”
O Manchester United “construído com base na diversidade”
O Clube de Torcedores Muçulmanos do Manchester United disse estar “profundamente preocupado” com as palavras de Ratcliffe. A declaração dizia: “O termo ‘colonizado’ não é neutro, ele ecoa uma linguagem frequentemente usada em narrativas de extrema direita que enquadram os migrantes como invasores e ameaças demográficas. Essa retórica tem consequências no mundo real. O Reino Unido tem experimentado aumentos sustentados nos crimes de ódio nos últimos anos, incluindo aumentos na islamofobia, antissemitismo, ataques motivados por racismo e hostilidade contra migrantes e pessoas de cor.
O Manchester United é um clube global construído com base na diversidade – em jogadores, funcionários e torcedores de todas as origens, credos e etnias. A força do nosso clube e do nosso país reside nessa diversidade.”
A instituição de caridade antirracismo no futebol Kick It Out disse: “Os comentários de Sir Jim Ratcliffe são vergonhosos e profundamente divisivos em um momento em que o futebol faz tanto para unir as comunidades. Além dos números imprecisos mencionados, vale lembrar que o Manchester United tem uma base diversificada de torcedores e joga em uma cidade cuja história cultural foi enriquecida por imigrantes. Esse tipo de linguagem e liderança não tem lugar no futebol inglês, e acreditamos que a maioria dos torcedores pensa da mesma forma.”
