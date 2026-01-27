Sir David Beckham e Victoria fazem primeira aparição pública desde confusão familiar e publicam foto sem o filho mais velho

Os Beckhams — acompanhados de seus outros filhos, Romeo, Cruz e Harper — compareceram à Semana de Moda de Paris, onde a ex-Spice Girl Victoria recebeu um prêmio de prestígio.
Os Beckhams — acompanhados de seus outros filhos, Romeo, Cruz e Harper — compareceram à Semana de Moda de Paris, onde a ex-Spice Girl Victoria recebeu um prêmio de prestígio.
Como era de se esperar, Brooklyn Beckham não estava presente, já que tem criticado o comportamento "controlador" de seus pais nas redes sociais. O jovem de 26 anos enfrenta um relacionamento conturbado com a mãe e o pai há algum tempo.
Ausente das comemorações do 50º aniversário de David e da sua nomeação como cavaleiro em 2025, Brooklyn não deu as caras quando a família Beckham desfilou no glamoroso tapete vermelho.
Victoria foi condecorada com a Ordem Nacional das Artes e das Letras (Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres) pelo governo francês, e a ex-estrela pop que liderou as paradas musicais agora é uma estilista de moda de luxo.
Ela foi ovacionada em Paris pelo marido e pelos três filhos, em uma cerimônia íntima realizada no Ministério da Cultura. Ao receber uma prestigiosa homenagem, que reconhece a "grande influência internacional" e a contribuição para a promoção das áreas artísticas ou literárias, Victoria se junta a nomes como George Clooney e Jude Law em uma lista de honra de celebridades.
Durante seu discurso de agradecimento, Victoria fez uma pausa para agradecer aos filhos por "sempre acreditarem na minha visão". Ela prosseguiu dizendo que "esta não é uma conquista de uma só pessoa" e agradeceu ao marido, com quem está casada há 26 anos, por "ver minha paixão por este negócio e minha determinação em construir algo de que ambos pudéssemos nos orgulhar".
Depois, Victoria publicou no Instagram, compartilhando um dia especial que estava aproveitando em Paris: “Estou muito honrada por ser nomeada Chevaliere de l'Ordre des Arts et des Lettres pelo Ministério da Cultura da França... Obrigada também aos parceiros de negócios que acreditaram em mim, na minha família e, especialmente, no David – meu marido e investidor inicial. Não poderia estar mais grata, você é tudo para mim.”
David Beckham, lenda do Manchester United e da seleção inglesa, que agora trabalha com Lionel Messi como coproprietário do Inter Miami, campeão da MLS Cup, disse em sua própria publicação nas redes sociais: “Estamos muito orgulhosos de você e de tudo o que você conquistou. Ser nomeada Chevaliere de l'Ordre des Arts et des Lettres pelo Ministério da Cultura francês… ninguém merece mais do que você. Nós te amamos.”
David estava cumprindo seu papel de pai ao acompanhar sua filha Harper, de 14 anos, até a cerimônia. Cruz, de 20 anos, e Romeo, de 23, estavam acompanhados de suas respectivas namoradas: a compositora Jackie Apostel e a modelo/DJ Kim Turnbull.
Os Beckham têm mantido um perfil discreto desde que Brooklyn se pronunciou. Ele acusou seus pais de tentarem arruinar seu casamento com Nicola Peltz. Em uma longa declaração, ele disse: “Minha família valoriza a promoção pública e os patrocínios acima de tudo. A marca Beckham vem em primeiro lugar. O 'amor' familiar é medido pela frequência com que você posta nas redes sociais ou pela rapidez com que você larga tudo para aparecer e posar para uma foto de família, mesmo que isso signifique prejudicar nossas obrigações profissionais.”
“Passei a maior parte da minha vida sendo controlado pelos meus pais. Cresci com uma ansiedade avassaladora. Pela primeira vez na vida, desde que me afastei da minha família, essa ansiedade desapareceu. Acordo todas as manhãs grato pela vida que escolhi e encontrei paz e alívio. Minha esposa e eu não queremos uma vida moldada por imagem, imprensa ou manipulação. Tudo o que queremos é paz, privacidade e felicidade para nós e para nossa futura família.”
Brooklyn afirma não ter intenção de se reconciliar com sua mãe, seu pai ou seus irmãos. David abordou brevemente o assunto durante uma participação no programa CBS Mornings, dizendo: "Tenho conseguido usar minha plataforma e meus seguidores para a UNICEF, e essa tem sido a principal ferramenta para conscientizar as pessoas sobre o que está acontecendo com as crianças ao redor do mundo."
“Tentei fazer o mesmo. Tentei fazer o mesmo com meus filhos para educá-los. Eles cometem erros. Crianças têm permissão para cometer erros. É assim que elas aprendem. Então é isso que tento ensinar aos meus filhos. Mas sabe, às vezes você também precisa deixá-los cometer esses erros.”