Sir David Beckham e Victoria fazem primeira aparição pública desde confusão familiar e publicam foto sem o filho mais velho

Como era de se esperar, Brooklyn Beckham não estava presente, já que tem criticado o comportamento "controlador" de seus pais nas redes sociais. O jovem de 26 anos enfrenta um relacionamento conturbado com a mãe e o pai há algum tempo.

Ausente das comemorações do 50º aniversário de David e da sua nomeação como cavaleiro em 2025, Brooklyn não deu as caras quando a família Beckham desfilou no glamoroso tapete vermelho.

Victoria foi condecorada com a Ordem Nacional das Artes e das Letras (Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres) pelo governo francês, e a ex-estrela pop que liderou as paradas musicais agora é uma estilista de moda de luxo.

Ela foi ovacionada em Paris pelo marido e pelos três filhos, em uma cerimônia íntima realizada no Ministério da Cultura. Ao receber uma prestigiosa homenagem, que reconhece a "grande influência internacional" e a contribuição para a promoção das áreas artísticas ou literárias, Victoria se junta a nomes como George Clooney e Jude Law em uma lista de honra de celebridades.