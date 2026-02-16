“Sinto-me muito triste e culpado” – Oleksandr Zinchenko, devastado, fala após lesão encerrar a temporada do ex-jogador do Arsenal

Zinchenko chegou ao Ajax após o término antecipado de seu empréstimo de uma temporada ao Nottingham Forest. O zagueiro assinou com o time da Eredivisie até o final da temporada, mas sofreu uma lesão no joelho apenas dois minutos e meio após sua estreia em casa pelo novo clube, na noite de sábado. O clube confirmou que Zinchenko precisará ser operado e está fora da temporada. Um comunicado dizia: “Oleksandr Zinchenko ficará fora dos gramados por um longo período. O zagueiro sofreu uma lesão no joelho no último fim de semana, no início da partida em casa contra o Fortuna Sittard, na Johan Cruijff ArenA. Exames realizados no hospital indicaram que será necessária uma cirurgia, que será realizada em breve. O jogador de 29 anos, que integra a seleção da Ucrânia, enfrentará então um longo período de reabilitação, o que significa que não voltará a jogar nesta temporada.”