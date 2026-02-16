AFP
Traduzido por
“Sinto-me muito triste e culpado” – Oleksandr Zinchenko, devastado, fala após lesão encerrar a temporada do ex-jogador do Arsenal
Pesadelo de lesões para Zinchenko
Zinchenko chegou ao Ajax após o término antecipado de seu empréstimo de uma temporada ao Nottingham Forest. O zagueiro assinou com o time da Eredivisie até o final da temporada, mas sofreu uma lesão no joelho apenas dois minutos e meio após sua estreia em casa pelo novo clube, na noite de sábado. O clube confirmou que Zinchenko precisará ser operado e está fora da temporada. Um comunicado dizia: “Oleksandr Zinchenko ficará fora dos gramados por um longo período. O zagueiro sofreu uma lesão no joelho no último fim de semana, no início da partida em casa contra o Fortuna Sittard, na Johan Cruijff ArenA. Exames realizados no hospital indicaram que será necessária uma cirurgia, que será realizada em breve. O jogador de 29 anos, que integra a seleção da Ucrânia, enfrentará então um longo período de reabilitação, o que significa que não voltará a jogar nesta temporada.”
Zinchenko envia mensagem
Zinchenko publicou agora uma mensagem emocionada no Instagram: “Devastado. Ainda não consigo acreditar no que aconteceu. Desde o primeiro dia neste clube de futebol incrível e com as pessoas à minha volta, comecei a sentir-me feliz e recuperei o meu sorriso em campo. Do fundo do meu coração, sinto-me realmente arrependido e culpado perante o clube @afcajax, mas infelizmente não conseguimos controlar estas situações. Vou aceitar e enfrentar este desafio ao lado da minha maior conquista na vida: a minha família. Voltarei em breve e mais forte. #PlanoDeDeus.”
Jogadores do Arsenal enviam apoio
Os jogadores do Arsenal foram rápidos em enviar seu apoio a Zinchenko. William Saliba respondeu à sua postagem no Instagram com a mensagem: “Você vai voltar mais forte”. Declan Rice, Jurrien Timber e Viktor Gyokeres também responderam com emojis, enquanto o ex-meio-campista do Arsenal Granit Xhaka disse: “Fique forte, irmão”.
- Getty Images Sport
O que vem a seguir?
Zinchenko agora enfrenta um longo período fora dos gramados e espera se recuperar totalmente após passar pela cirurgia. Sua lesão também o impedirá de disputar a repescagem da Ucrânia contra a Suécia em março. Se a Ucrânia conseguir passar pela Suécia, enfrentará a Polônia ou a Albânia por uma vaga no torneio que será realizado no verão na América do Norte, México e Canadá.
Publicidade