Getty Images Sport
Traduzido por
“Simplesmente um grande talento” – Alvo do Manchester City e do Brighton prospera enquanto o técnico do Colônia elogia o progresso do jovem sensação desde sua estreia na Bundesliga
Gerenciando o talento inovador
O técnico do Colônia, Kwasniok, falou abertamente sobre o desenvolvimento cuidadosamente gerenciado de El Mala, já que o jogador de 19 anos continua atraindo grande interesse dos grandes clubes europeus. O adolescente, que teve uma campanha produtiva com 11 participações em gols, tem sido usado principalmente como reserva após a promoção do clube à Bundesliga.
Apesar de sua influência crescente, as atuações do jovem atacante não passaram despercebidas em todo o continente. O Bayern Insidersugere que o Manchester City, campeão da Premier League, e o Bayern de Munique estão acompanhando seu progresso, enquanto o Brighton já testou a determinação do Colônia com uma oferta significativa. No entanto, o Billy Goats continua determinado a cultivar seu valioso ativo no Mungersdorfer Stadion.
- Getty Images Sport
Uma abordagem paciente para alcançar a excelência
Kwasniok continua convencido de que uma abordagem paciente com o talento alemão-libanês é a melhor maneira de garantir o sucesso a longo prazo. O técnico enfatizou que o bem-estar e o crescimento tático do jogador continuam sendo os principais objetivos da comissão técnica ao integrá-lo ao time principal.
“No final das contas, o importante é sempre o jogador, como podemos integrar Said El Mala na estrutura geral e, ao mesmo tempo, simplesmente incentivá-lo e desafiá-lo, porque ele é simplesmente um grande talento. Acho que fizemos um bom trabalho nesse sentido no passado”, disse Kwaskiok em sua entrevista à RTL/ntv e à sport.
“É isso que vejo no campo de treinamento: que o garoto está totalmente disposto a melhorar em muitos, muitos aspectos. Seria fatal se ele não quisesse, porque aos 19 anos você logicamente não é perfeito.”
Garanta os serviços do jovem astro até 2030
O técnico do Colônia observou que o jogador está agora fazendo avanços significativos em áreas de seu jogo que antes eram consideradas “não ideais”, sugerindo que partidas mais frequentes estão por vir. O diretor esportivo Thomas Kessler também agiu para acalmar o entusiasmo em torno da estrela em ascensão depois que ele assinou uma extensão de contrato até 2030.
“Tivemos uma longa reunião com ele e seus representantes no verão e prorrogamos seu contrato, que vai até 2029, por mais um ano, até 2030”, disse ele em entrevista ao Sport1. “Com isso, deixamos claro que vemos nosso futuro com ele e estamos muito felizes por Said estar conosco.”
Ele acrescentou: “Suas primeiras atuações foram muito promissoras. No entanto, não se deve esquecer que a partida contra o Dortmund no fim de semana foi apenas sua segunda partida como titular na Bundesliga. As expectativas em Colônia podem ser imensas, também devido ao ambiente midiático.”
- Getty Images
Concentre-se em melhorar o desempenho
Com oito gols e três assistências na Bundesliga nesta temporada, El Mala buscará contribuir novamente pelo Colônia quando o time enfrentar uma partida difícil contra o Borussia Dortmund neste fim de semana. Enquanto o Die Borussen luta para diminuir a diferença para o líder da liga, o Bayern de Munique, o Colônia ainda luta para se manter longe da zona de rebaixamento, atualmente ocupando a 13ª posição com 24 pontos, apenas quatro pontos à frente do Wolfsburg, que está na zona de rebaixamento.
Publicidade