“Simplesmente um grande talento” – Alvo do Manchester City e do Brighton prospera enquanto o técnico do Colônia elogia o progresso do jovem sensação desde sua estreia na Bundesliga

Kwasniok continua convencido de que uma abordagem paciente com o talento alemão-libanês é a melhor maneira de garantir o sucesso a longo prazo. O técnico enfatizou que o bem-estar e o crescimento tático do jogador continuam sendo os principais objetivos da comissão técnica ao integrá-lo ao time principal.

“No final das contas, o importante é sempre o jogador, como podemos integrar Said El Mala na estrutura geral e, ao mesmo tempo, simplesmente incentivá-lo e desafiá-lo, porque ele é simplesmente um grande talento. Acho que fizemos um bom trabalho nesse sentido no passado”, disse Kwaskiok em sua entrevista à RTL/ntv e à sport.

“É isso que vejo no campo de treinamento: que o garoto está totalmente disposto a melhorar em muitos, muitos aspectos. Seria fatal se ele não quisesse, porque aos 19 anos você logicamente não é perfeito.”