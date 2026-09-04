Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-RAYO VALLECANOAFP

Traduzido por

Simeone: queremos deixar Álvarez feliz, e o cenário de 20 anos não vai mudar

La Liga
Athletic Bilbao x Atlético de Madrid
Athletic Bilbao
Atlético de Madrid
D. Simeone
J. Alvarez
J. David
M. Llorente
Barcelona
Real Madrid
Espanha

Esperamos o melhor de Álvarez, e é preciso reduzir o julgamento sobre as pessoas

O Atlético de Madrid viaja até o estádio San Mamés para enfrentar o Athletic Bilbao neste sábado, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol, em uma partida que marca o retorno de Julián Álvarez à lista de relacionados do Atleti, após o fechamento da janela de transferências e a permanência do jogador no fortim do Metropolitano, depois de frustrado seu desejo de se transferir ao Barcelona.

Como era esperado, o jogador argentino concentrou a maior parte das atenções durante a coletiva de imprensa concedida pelo técnico Diego Simeone, antes da partida.

O jornal Sport publicou as declarações de Simeone durante a coletiva, em que ele afirmou: "Álvarez está treinando muito bem e amanhã estará na lista dos convocados, fazendo parte do grupo que vai viajar a Bilbao para disputar a partida".

O treinador argentino reforçou: "Esperamos o melhor de Álvarez, assim como esperamos o melhor de todos os seus companheiros".

Quando foi questionado insistentemente sobre como Álvarez conseguiu mudar sua situação, o treinador não falou sobre a participação dele como titular ou no banco de reservas durante a coletiva de imprensa, que durou apenas 6 minutos, mas fez uma longa reflexão, afirmando que o jogador tem diante de si uma oportunidade de aprender na vida.

Simeone disse: "Quero ser muito claro. Para mim, a vida é cheia de oportunidades. E talvez esta seja a oportunidade que foi dada a Julián Álvarez para colocar muitas coisas em ordem em sua vida".

E acrescentou: "Passamos todo o nosso tempo aprendendo e, infelizmente, passamos muito tempo julgando. Todos nós julgamos; a este e àquele. Precisamos julgar menos e nos preocupar mais em aprender".

E continuou: "Acredito que o passo que Julián dará em sua vida será um aprendizado puro. E ele tem a oportunidade de fazer com que todas as questões que precisa resolver internamente o tornem uma pessoa melhor".

Simeone encerrou sua fala sobre Álvarez ressaltando que seu único desejo é vê-lo feliz, ao dizer: "Vê-lo feliz, é isso que queremos. Que ele esteja bem e feliz, que esteja tranquilo e que nos dê os gols".

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da Kooora

  • Sevilla FC v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Simeone envia recado ao novo reforço

    Além de Julián Álvarez, Simeone também falou sobre dois nomes de destaque: Marcos Llorente e Jonathan David.

    Sobre o jogador espanhol, que anunciou ontem, quinta-feira, sua aposentadoria da seleção espanhola, Simeone garantiu que ele jogará pelo Atlético de Madrid até que ele mesmo decida o contrário.

    E destacou: "Ele tem uma clareza impressionante em suas ideias. Sabe que a decisão que tomou sobre a seleção é o que sente. Eu o parabenizo, porque o ego sempre nos faz permanecer por mais tempo em um lugar onde talvez já não sintamos que seja o nosso. E ele faz aquilo que sente".

    Já em relação ao atacante canadense, Simeone pediu que ele se adapte rapidamente e recupere seu melhor nível, aquele que perdeu durante sua passagem pela Juventus.

    E enfatizou: "Precisamos de um jogador do Lille, e já conversamos com ele. Ele pode nos ajudar graças às suas características. Preciso que ele se adapte o mais rápido possível, mas o vemos muito empolgado e com grande vontade".

    • Publicidade
  • Diego SimeoneGetty Images

    Não vai mudar o que vem acontecendo há mais de 15 ou 20 anos

    Após o fechamento da janela de transferências, Simeone manteve o mesmo discurso que adotou em outras temporadas, diante da diferença no volume de gastos entre Barcelona e Real Madrid e o restante dos clubes.

    O treinador disse: "Não vai mudar o que acontece há mais de 15 ou 20 anos. Real Madrid e Barcelona, e depois nós, que vimos atrás deles e tentamos nos aproximar ao máximo possível para conseguir competir".

    Ainda assim, Simeone fez questão de parabenizar publicamente Mateu Alemany ao avaliar a janela de transferências do Atlético de Madrid.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
La Liga
Athletic Bilbao crest
Athletic Bilbao
ATH
Atlético de Madrid crest
Atlético de Madrid
ATM