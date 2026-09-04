O Atlético de Madrid viaja até o estádio San Mamés para enfrentar o Athletic Bilbao neste sábado, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol, em uma partida que marca o retorno de Julián Álvarez à lista de relacionados do Atleti, após o fechamento da janela de transferências e a permanência do jogador no fortim do Metropolitano, depois de frustrado seu desejo de se transferir ao Barcelona.

Como era esperado, o jogador argentino concentrou a maior parte das atenções durante a coletiva de imprensa concedida pelo técnico Diego Simeone, antes da partida.

O jornal Sport publicou as declarações de Simeone durante a coletiva, em que ele afirmou: "Álvarez está treinando muito bem e amanhã estará na lista dos convocados, fazendo parte do grupo que vai viajar a Bilbao para disputar a partida".

O treinador argentino reforçou: "Esperamos o melhor de Álvarez, assim como esperamos o melhor de todos os seus companheiros".

Quando foi questionado insistentemente sobre como Álvarez conseguiu mudar sua situação, o treinador não falou sobre a participação dele como titular ou no banco de reservas durante a coletiva de imprensa, que durou apenas 6 minutos, mas fez uma longa reflexão, afirmando que o jogador tem diante de si uma oportunidade de aprender na vida.

Simeone disse: "Quero ser muito claro. Para mim, a vida é cheia de oportunidades. E talvez esta seja a oportunidade que foi dada a Julián Álvarez para colocar muitas coisas em ordem em sua vida".

E acrescentou: "Passamos todo o nosso tempo aprendendo e, infelizmente, passamos muito tempo julgando. Todos nós julgamos; a este e àquele. Precisamos julgar menos e nos preocupar mais em aprender".

E continuou: "Acredito que o passo que Julián dará em sua vida será um aprendizado puro. E ele tem a oportunidade de fazer com que todas as questões que precisa resolver internamente o tornem uma pessoa melhor".

Simeone encerrou sua fala sobre Álvarez ressaltando que seu único desejo é vê-lo feliz, ao dizer: "Vê-lo feliz, é isso que queremos. Que ele esteja bem e feliz, que esteja tranquilo e que nos dê os gols".

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