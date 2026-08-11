Após 15 anos de solidez e luta na linha de fundo, Diego Simeone quebra o silêncio e revela o outro lado de sua jornada lendária com o Atlético de Madrid, entre o prazer dos começos, o peso das expectativas e a pressão de competir com os dois gigantes da Espanha.
Simeone afirmou, em uma extensa entrevista concedida à revista francesa "France Football" e reproduzida pelo jornal francês "L'Équipe", que a permanência em um único clube exige uma renovação constante, explicando: "Fui obrigado a reconstruir o time em diversas ocasiões, contando com as qualidades dos jogadores que se juntaram a nós, e isso é essencial para permanecer por muitos anos".