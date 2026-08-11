Sobre a permanente polêmica em relação ao seu estilo de jogo, o treinador argentino explicou que todos os técnicos compartilham de um único objetivo, que é vencer, mas questionou com ironia se os adeptos da tendência ofensiva seriam capazes de manter o mesmo estilo ao treinar outras equipes sem sofrer mais gols.

Durante a entrevista, "El Cholo" admitiu que o peso da responsabilidade se multiplicou com o passar dos anos: "Todo esse peso que sinto agora, depois de 15 anos, não senti nas três ou quatro primeiras temporadas".

E prosseguiu: "Eu era livre e tranquilo, vencer era um prazer; hoje é apenas um alívio. Nós sofremos porque levamos o clube a um lugar em que ficamos mais expostos e sob uma pressão enorme".