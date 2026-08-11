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Diego SimeoneGetty Images

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Simeone ignora Álvarez e elogia Mbappé e Yamal: a pressão me mata no Atlético

D. Simeone
Atlético de Madrid
La Liga
A. Griezmann
J. Alvarez
Barcelona
Real Madrid
L. Yamal
K. Mbappe
Argentina
França
Espanha

Após 15 anos de solidez e luta na linha de fundo, Diego Simeone quebra o silêncio e revela o outro lado de sua jornada lendária com o Atlético de Madrid, entre o prazer dos começos, o peso das expectativas e a pressão de competir com os dois gigantes da Espanha.

Simeone afirmou, em uma extensa entrevista concedida à revista francesa "France Football" e reproduzida pelo jornal francês "L'Équipe", que a permanência em um único clube exige uma renovação constante, explicando: "Fui obrigado a reconstruir o time em diversas ocasiões, contando com as qualidades dos jogadores que se juntaram a nós, e isso é essencial para permanecer por muitos anos".

  • A filosofia da vitória e da pressão

    Sobre a permanente polêmica em relação ao seu estilo de jogo, o treinador argentino explicou que todos os técnicos compartilham de um único objetivo, que é vencer, mas questionou com ironia se os adeptos da tendência ofensiva seriam capazes de manter o mesmo estilo ao treinar outras equipes sem sofrer mais gols.

    Durante a entrevista, "El Cholo" admitiu que o peso da responsabilidade se multiplicou com o passar dos anos: "Todo esse peso que sinto agora, depois de 15 anos, não senti nas três ou quatro primeiras temporadas". 

    E prosseguiu: "Eu era livre e tranquilo, vencer era um prazer; hoje é apenas um alívio. Nós sofremos porque levamos o clube a um lugar em que ficamos mais expostos e sob uma pressão enorme".

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  • A disputa com o Real Madrid e o Barcelona

    Simeone falou com franqueza sobre a dificuldade de competir na Espanha, ressaltando que o Atlético precisa estar sempre no auge da concentração, ao contrário do Real Madrid e do Barcelona. 

    O treinador argentino disse: "Para eles, basta um gol para vencer, porque Mbappé ou Lamine Yamal podem surgir de repente e marcar. Para nós, não é suficiente dar o máximo esforço para vencer, porque o Barcelona e o Real Madrid raramente estão abaixo do seu nível ao mesmo tempo".

  • Ignorou o assunto mais importante: Julián Álvarez

    Diego Simeone ignorou qualquer conversa sobre a situação de Julián Álvarez, apesar de ele ter se tornado um dos principais nomes do elenco do Atlético de Madrid, já que o treinador argentino não abordou a situação de seu compatriota nas negociações com o Barcelona, preferindo focar em outros assuntos como a solidez defensiva, o peso da responsabilidade e a disputa com o Real Madrid e o Barcelona.

    Com esse silêncio proposital, Simeone pareceu se afastar intencionalmente da polêmica em torno de seu jovem jogador, seja no que diz respeito à sua adaptação ao estilo da equipe, seja quanto ao papel esperado dele na nova temporada, ou até mesmo à sua possível saída para um dos rivais. 

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  • Mercado de transferências e solidez defensiva

    Sobre a preparação para a nova temporada, Simeone tranquilizou a torcida do Atlético de Madrid, reafirmando sua confiança na diretoria do clube: "O clube está fazendo um esforço intenso, e ainda há bastante tempo até o dia 1º de setembro". 

    O treinador argentino completou sua fala dizendo: "Confio que a diretoria do clube madrilenho me fornecerá as ferramentas necessárias para competir, como sempre fez".

    E definiu sua principal exigência técnica ao afirmar: "Gostaria que recuperássemos a solidez defensiva que perdemos, pois na temporada passada, especialmente na Liga dos Campeões, apresentamos um desempenho defensivo muito fraco". 

    E prosseguiu: "Chegamos às semifinais, então imaginem como tivemos que atacar, algo que ninguém valoriza porque somos o Atlético de Madrid". Ele também cobrou dos jogadores do meio-campo que marcassem mais gols.

  • Griezmann e o lado humano

    Sobre sua relação com seu craque Antoine Griezmann, ele revelou um lado humano tocante: "Sou muito sortudo. Construímos uma relação maravilhosa, minhas filhas são amigas dos filhos dele, tive a oportunidade de trabalhar com um gênio, fico muito emocionado quando falo sobre ele".

    Ele encerrou sua fala reforçando que sua motivação para permanecer não é quebrar os recordes de Wenger ou Ferguson, mas a energia e a humildade para continuar, apontando que seu objetivo é reduzir o intervalo de tempo entre os títulos da liga, depois de tê-lo reduzido de 18 anos antes de sua chegada em 2011 para 7 anos entre os títulos de 2014 e 2021.