Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Simeone após o incidente racista contra o Islã: “Perdemos o respeito”

Técnico do Atlético: Se Deus quiser, vamos continuar na disputa até o fim

Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, falou sobre o confronto contra o Barcelona, amanhã, sábado, na 30ª rodada da La Liga.

O jornal AS publicou as declarações de Simeone durante a coletiva de imprensa, que ele iniciou falando sobre as lesões.

Simeone disse: “Oblak está se recuperando da melhor maneira possível e vai começar a treinar com o grupo na próxima segunda-feira”.

Ele acrescentou: “O Barcelona joga com um estilo definido há dois anos, desde a chegada de Hans Flick, e não vai mudar isso, porque é o seu estilo e a sua forma de se posicionar para vencer os confrontos”.

E continuou: “Vamos disputar a partida com o mesmo entusiasmo com que trabalhamos durante toda a temporada... Começamos a preparação para a temporada com paixão para chegar a este ponto e, se Deus quiser, continuaremos na disputa até o fim”.

  • Os gritos racistas não se limitam à Espanha

    Simeone comentou sobre os gritos racistas e ofensivos que ocorreram durante o amistoso entre Espanha e Egito, bem como sobre as declarações de Lamine Yamal.

    O técnico argentino disse: “Acho que é uma questão social e global, que não se limita à Espanha, ao Brasil ou à Argentina”.

    E continuou: “O respeito se perdeu há vários anos; o respeito que existia entre pais, professores, policiais, dirigentes de clubes, treinadores e dirigentes. Nós o perdemos e hoje não o temos. Todos nós precisamos agir com consciência e fé em Deus, sabendo que o caminho é a fé para que possamos melhorar as coisas”.

