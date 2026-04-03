Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, falou sobre o confronto contra o Barcelona, amanhã, sábado, na 30ª rodada da La Liga.
O jornal AS publicou as declarações de Simeone durante a coletiva de imprensa, que ele iniciou falando sobre as lesões.
Simeone disse: “Oblak está se recuperando da melhor maneira possível e vai começar a treinar com o grupo na próxima segunda-feira”.
Ele acrescentou: “O Barcelona joga com um estilo definido há dois anos, desde a chegada de Hans Flick, e não vai mudar isso, porque é o seu estilo e a sua forma de se posicionar para vencer os confrontos”.
E continuou: “Vamos disputar a partida com o mesmo entusiasmo com que trabalhamos durante toda a temporada... Começamos a preparação para a temporada com paixão para chegar a este ponto e, se Deus quiser, continuaremos na disputa até o fim”.