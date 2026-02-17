Getty Images Sport
“Sim, eu pisei nele” – Claudio Echeverri, jogador emprestado pelo Manchester City, admite ter cometido falta em Jules Koundé antes do controverso gol da vitória do Girona sobre o Barcelona no final da partida
Confissão de Echeverri em meio ao caos do clássico
Echeverri, emprestado pelo Manchester City, desempenhou um papel central na controversa vitória do Girona no final da partida. Com o placar empatado em 1 a 1, o jovem argentino desafiou Kounde, levando Beltran a marcar o gol decisivo aos 86 minutos. Apesar dos protestos furiosos do banco do Blaugrana e de uma revisão posterior do VAR, os árbitros validaram o gol, selando uma vitória famosa para os anfitriões.
No início da partida, Yamal perdeu uma oportunidade de ouro para colocar o Barcelona na frente, acertando a base da trave em um pênalti no final do primeiro tempo. Embora Pau Cubarsi tenha aberto o placar com uma cabeçada, Thomas Lemar empatou quase imediatamente, preparando o terreno para o drama no final da partida. A admissão de Echeverri após o apito final só aumentou a frustração do Barcelona após uma semana difícil para o gigante catalão.
O próprio Echeverri foi sincero ao falar com a imprensa, reconhecendo que houve contato com o zagueiro francês durante a transição em alta velocidade. “Sim, pisei no pé de Kounde, mas estava correndo em alta velocidade e não fiz isso de propósito”, admitiu. “Se o árbitro tivesse marcado falta, eu teria entendido.”
Golpe na corrida pelo título e alívio na luta contra o rebaixamento
Esta derrota marca uma mudança significativa na corrida pelo título da liga espanhola, já que o Barcelona agora se encontra dois pontos atrás do seu arquirrival Real Madrid. Tendo sofrido recentemente uma goleada por 4 a 0 nas mãos do Atlético de Madrid na Copa del Rey, as duas derrotas consecutivas levantaram sérias questões sobre a resistência mental da equipe de Flick. A falta de finalização precisa, simbolizada pelas dificuldades atípicas de Yamal, devolveu o ímpeto à equipe da capital.
Para o Girona, esses três pontos representam uma grande ajuda na luta contra o rebaixamento. Ao encerrar uma sequência de três jogos sem vitórias, a equipe de Michel se distanciou cinco pontos da zona de rebaixamento e subiu para a 12ª posição na tabela.
Embora o técnico do Girona, Michel, tenha argumentado que a jogada não merecia revisão porque ocorreu durante um contra-ataque, a admissão do jogador infrator sugere uma falha na comunicação entre o campo e a cabine do VAR. Este incidente provavelmente dominará as manchetes enquanto o Barcelona tenta se reorganizar para o próximo confronto contra o Levante.
Gerentes entram em conflito por causa de controvérsia
Michel foi rápido em defender a integridade da vitória, exortando os críticos a não se concentrarem apenas na controvérsia no final da partida. “Ficar remoendo uma jogada após o espetáculo que testemunhamos parece diminuir a qualidade do futebol”, disse ele aos repórteres. Ele caracterizou a partida como um “espetáculo fantástico” e uma das melhores atuações de sua carreira como técnico, enfatizando que o trabalho árduo de sua equipe merecia os pontos, independentemente do incidente isolado envolvendo Kounde.
Michel também aproveitou a oportunidade para elogiar o destaque Daley Blind, bem como o goleiro do Barça, Joan Garcia. Ele descreveu o desempenho de Blind como uma “aula magistral” na defesa contra times que pressionam alto e creditou Garcia por ser “o melhor jogador do Barça” durante os primeiros momentos da partida. De acordo com Michel, a vitória serve como um “ponto de virada” para um clube que nem esperava tirar pontos do líder do campeonato.
O técnico do Barça, Flick, recusou-se a focar na decisão controversa, dizendo que não a usaria como desculpa para a derrota de sua equipe. “O que você acha? Foi falta, certo? Não preciso dizer mais nada”, disse ele, acrescentando depois: “Se tivéssemos jogado bem, eu poderia criticar a decisão... mas não quero que ela seja usada como desculpa”.
Marcos importantes e oportunidades perdidas
O primeiro gol de Cubarsi foi um momento marcante para o jovem zagueiro, que marcou seu primeiro gol na La Liga. Com apenas 19 anos, ele continua sendo um dos poucos destaques de uma defesa que tem lutado para manter a consistência nas últimas semanas. No entanto, seu marco foi ofuscado pelo fato de o Barcelona não ter conseguido manter o placar zerado pelo quarto jogo consecutivo em todas as competições.
A falha de Yamal na cobrança de pênalti aumenta a anomalia estatística do jovem ponta, que tem sido sensacional nesta temporada. Esta foi a primeira vez em sua carreira profissional que ele falhou em converter uma cobrança de pênalti em uma partida profissional.
Duas semanas cruciais para Flick
O Barcelona agora enfrenta um período de recuperação mental exaustivo, enquanto observa o Real Madrid tentar ampliar sua vantagem para cinco pontos contra o Osasuna. Sem jogos agendados para o meio da semana, Flick tem o luxo do tempo, mas o fardo de um enorme escrutínio. O próximo confronto contra o Levante agora é uma “vitória obrigatória” se eles quiserem evitar que um colapso no meio da temporada se transforme em uma crise total, especialmente com a segunda partida da semifinal da Copa del Rey se aproximando.
O Girona tentará aproveitar esse impulso ao viajar para enfrentar um adversário do meio da tabela em sua busca por garantir matematicamente a permanência na divisão. O desenvolvimento de Echeverri continua sendo uma narrativa importante para o City Football Group, à medida que ele continua se adaptando ao futebol europeu.
