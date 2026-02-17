“Sim, eu pisei nele” – Claudio Echeverri, jogador emprestado pelo Manchester City, admite ter cometido falta em Jules Koundé antes do controverso gol da vitória do Girona sobre o Barcelona no final da partida

Echeverri, emprestado pelo Manchester City, desempenhou um papel central na controversa vitória do Girona no final da partida. Com o placar empatado em 1 a 1, o jovem argentino desafiou Kounde, levando Beltran a marcar o gol decisivo aos 86 minutos. Apesar dos protestos furiosos do banco do Blaugrana e de uma revisão posterior do VAR, os árbitros validaram o gol, selando uma vitória famosa para os anfitriões.

No início da partida, Yamal perdeu uma oportunidade de ouro para colocar o Barcelona na frente, acertando a base da trave em um pênalti no final do primeiro tempo. Embora Pau Cubarsi tenha aberto o placar com uma cabeçada, Thomas Lemar empatou quase imediatamente, preparando o terreno para o drama no final da partida. A admissão de Echeverri após o apito final só aumentou a frustração do Barcelona após uma semana difícil para o gigante catalão.

O próprio Echeverri foi sincero ao falar com a imprensa, reconhecendo que houve contato com o zagueiro francês durante a transição em alta velocidade. “Sim, pisei no pé de Kounde, mas estava correndo em alta velocidade e não fiz isso de propósito”, admitiu. “Se o árbitro tivesse marcado falta, eu teria entendido.”