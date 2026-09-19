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Sevilla pagou o preço: Barcelona evita seus erros "ingênuos" com arma habitual

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Sevilla x Barcelona
Sevilla
Barcelona
La Liga
Raphinha
Rodri
Pedri
L. Yamal
A. Gordon
H. Flick
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O Blaugrana se livra do peso dos erros do primeiro tempo

O Barcelona venceu o Sevilla por 3 a 1 na sétima rodada do Campeonato Espanhol, no sábado, depois de a equipe catalã conseguir mudar sua postura entre os dois tempos, transformando o início difícil diante da pressão dos mandantes em uma forte atuação ofensiva, na qual impôs seu ritmo e retomou o controle, punindo o Sevilla por ter aberto o placar.

O Barcelona manteve a liderança de La Liga, elevando sua pontuação para 21 pontos, enquanto a equipe andaluza estacionou nos 13 pontos, na sexta colocação.

  • Sevilla surpreende Flick

    O Barcelona encerrou o primeiro tempo empatando por 1 a 1, depois de se ver diante de um teste mais difícil do que o esperado no estádio de seu adversário, que impôs uma pressão alta e organizada e obrigou a equipe catalã a abrir mão de seu estilo habitual de construção e a recorrer às bolas longas.

    E o Sevilla não se limitou a pressionar no primeiro terço do campo, mas também soube fechar bem os espaços quando recuava para suas zonas, o que fez com que o Barcelona encontrasse dificuldade para sair jogando com a bola e chegar às zonas de perigo com regularidade.

    Os donos da casa abriram o placar por meio de Fofana (aos 19 minutos), após aproveitar os espaços atrás da defesa do Barcelona, antes de Raphinha alcançar o empate (aos 21 minutos), em um lance que retratou uma das soluções de que o Barça precisava diante desse tipo de pressão, por meio de um jogo mais direto atrás da defesa do adversário.

    O Barcelona também sofreu com a falta de tranquilidade na execução de seus ataques, pois às vezes se lançava à realização das transições ofensivas antes de um número suficiente de jogadores chegar à linha de frente, o que por vezes afetava a estabilidade da defesa em caso de perda da bola.

    Em contrapartida, o Sevilla se apresentou bem na pressão e, em seguida, no fechamento dos espaços dentro de seu terço defensivo, e conseguiu limitar a capacidade do Barcelona de criar chances.

    Contribuiu para o sofrimento do Barça neste tempo o fato de Pedri não ter mostrado o seu melhor, somado à ausência de influência de Gordon na medida necessária, enquanto Lamine Yamal seguiu como a principal fonte de perigo pelo lado do Barcelona, e esteve perto de marcar com uma finalização que quase mudou completamente o cenário.

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  • Barcelona vira o placar da partida

    O Barcelona foi completamente diferente no segundo tempo. Depois de sofrer com a pressão do Sevilla na primeira etapa, a equipe conseguiu, após o intervalo, lidar melhor com a marcação individual, obrigou os donos da casa a recuar, passou a impor maior controle sobre o andamento do jogo e reduziu bastante o seu perigo.

    E o time não se contentou com isso, pois manteve suas movimentações rápidas e verticais, com clara aposta na infiltração nas costas da defesa e no revezamento constante entre atacantes e meio-campistas para abrir espaços, confirmando dispor de múltiplas soluções para lidar com a pressão.

  • Rodri, o soldado desconhecido; e Raphinha, a arma de sempre do Barcelona

    Rodri se destacou de forma especial na transformação vivida pelo Barcelona, já que deu ao time um equilíbrio maior, pois recuava com frequência para o lado da dupla de zaga a fim de ajudar na construção das jogadas ofensivas e atrapalhar as tentativas do Sevilla.

    Sua movimentação e posicionamento também ajudaram a abrir espaços de passe para os companheiros e a manter a continuidade e a eficácia dos ataques.

    Na frente, Raphinha manteve o brilho no segundo tempo e mostrou capacidade de exercer com eficiência o papel de atacante centralizado, enquanto Yamal seguiu sendo uma fonte constante de perigo.

    Hansi Flick disse após a partida que não se surpreendeu com o brilho de Raphinha como atacante, apontando que sua grande mobilidade e sua capacidade de buscar os espaços lhe dão uma vantagem clara.

    O craque brasileiro superou a si mesmo na função de centroavante e se tornou a arma habitual com a qual Flick - com a ajuda de Yamal - desmonta todas as tentativas dos adversários de blindar a defesa. Ele agora é o artilheiro de La Liga, com 12 gols e 3 assistências decisivas, em apenas 7 partidas, o que eleva as expectativas de uma temporada excepcional.

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  • Flick admite os erros

    Apesar da vitória, Flick admitiu que a partida foi difícil e que sua equipe perdeu muitas bolas fáceis, explicando que exigiu dos meio-campistas, no intervalo, mais posse de bola, porque a precisão nos passes não estava no nível esperado e houve bolas que o time perdeu com "ingenuidade".

    Por outro lado, o Sevilla não conseguiu criar chances reais no segundo tempo, depois que o Barcelona ficou mais disciplinado defensivamente e melhor no trato com as tentativas dos donos da casa, enquanto as mudanças ofensivas do Sevilla não trouxeram o acréscimo suficiente para recolocar a partida em seu rumo. Com o passar dos minutos, o Barcelona pareceu mais no controle dos detalhes, mantendo sua vantagem e fechando o caminho para qualquer possível retomada.