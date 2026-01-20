+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
What's happened to Haaland GFXGetty/GOAL
Richard Martin

Sete jogos sem gols com bola rolando: o que está acontecendo com Erling Haaland?!

Erling Haaland já conquistou a maioria dos recordes da Liga dos Campeões, mas a visita do Manchester City ao Bodo/Glimt na terça-feira oferece a ele a chance de fazer história, tornando-se o primeiro jogador norueguês a marcar contra um time norueguês na história da competição. Mesmo que Bodo esteja a 24 horas de carro da cidade natal de Haaland, Bryn, e bem no Círculo Polar Ártico, esta ainda é uma volta para casa para o atleta mais famoso do país

Haaland, no entanto, não retorna à sua terra natal em clima de triunfo. Longe disso. O City chegou ao extremo norte da Noruega com temperaturas pouco acima de zero, mas o atacante, geralmente em ótima fase, já estava em má fase. Haaland marcou apenas um gol em seus últimos sete jogos – um pênalti contra o Brighton – e teve uma de suas piores atuações recentes na derrota surpreendente do City para o Manchester United no sábado.

O City jogará em um campo de grama sintética em Bodo e, portanto, mudou sua rotina de viagens habitual para jogos europeus, optando por viajar mais cedo para poder treinar no Estádio Aspmyra em vez da Academia de Futebol do City, a fim de se familiarizar com o tipo de superfície em que não jogam desde a visita ao Young Boys em 2023, quando Haaland marcou duas vezes.

E apesar do campo desconhecido e do estádio apertado com capacidade para apenas 8.000 pessoas, estar de volta ao seu país natal pode ser exatamente o que Haaland precisa para sair da sua atual má fase.

  • Real Madrid C.F. v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    Sem tempo para descansar

    Pep Guardiola talvez esperasse dar um descanso a Haaland na penúltima partida do City na fase de grupos da Liga dos Campeões, visto que o atacante disputou 30 dos 32 jogos possíveis nesta temporada, acumulando 2.480 minutos em campo, 239 a mais que qualquer um de seus companheiros de equipe. Mas o treinador não tem esse luxo. 

    Guardiola ficou marcado pela quase eliminação do City na competição na temporada passada, quando o time mal conseguiu se classificar para os playoffs antes de ser massacrado pelo Real Madrid. A equipe foi eliminada antes das oitavas de final pela primeira vez desde 2012, e Guardiola também pela primeira vez em sua carreira. 

    Apesar de o City estar em quarto lugar na tabela atual da Liga dos Campeões, apenas um ponto o separa do Liverpool, nono colocado, e da possibilidade de ter que disputar mais um jogo de repescagem. 

  • TOPSHOT-FBL-AFR-2025-MATCH 03-EGY-ZWEAFP

    Única opção no ataque

    Por mais que Guardiola queira poupar Haaland contra Bodo, o treinador não pode se dar ao luxo de não escalar o atacante que marcou seis gols em suas cinco partidas como titular na Liga dos Campeões nesta temporada.

    Entretanto, durante o último mês, ele não teve muita alternativa a não ser escalar o norueguês, já que Omar Marmoush chegou às semifinais da Copa Africana de Nações com o Egito. A ausência de Marmoush deixou Haaland como o único centroavante de ofício do City e significou que ele teve que começar jogando contra o Brentford nas quartas de final da Copa da Liga Inglesa, a primeira vez que atuou na competição desde que chegou ao City em 2022.

    Ele também foi escalado por Guardiola para o jogo contra o Exeter City na Copa da Inglaterra, marcando a primeira vez que Haaland disputou uma partida da terceira rodada, embora tenha sido substituído no intervalo.

  • Manchester United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    "Esgotado"

    Antes do dérbi de Manchester, Guardiola admitiu que Haaland estava "exausto", mas reconheceu que contribuiu para o estado do artilheiro da Premier League, já que utilizou Marmoush muito pouco quando ele estava disponível, dando ao jogador egípcio apenas quatro partidas como titular em todas as competições. Os únicos jogos em que Haaland ficou de fora foram os da Copa da Liga Inglesa contra o Huddersfield Town e o Swansea City, enquanto começou a partida da Liga dos Campeões contra o Bayer Leverkusen no banco de reservas. 

    Considerando o quão mal correu aquele jogo, com o City a perder por 2 a 0 apesar de Guardiola ter recorrido aos seus jogadores de renome na segunda parte, é compreensível que ele quisesse usar Haaland ao máximo. Mas, igualmente, ele devia saber que haveria consequências físicas por o marcar tão de perto.

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-SUNDERLANDAFP

    Amenizando a pressão

    Marmoush viajou com o City para a Noruega, mas seria um erro pensar que ele retorna como uma espécie de salvador capaz de impulsionar a equipe na busca pelo título contra o Arsenal. Como disse Guardiola: "Omar é um jogador excepcional, seus lances de efeito são extraordinários, mas seria muito injusto da minha parte dizer que o motivo de não termos conseguido um bom resultado aqui ou nos jogos anteriores é a ausência de Omar. Não é justo para ele, nem para o time e para todos os jogadores que estão aqui. Precisamos fazer isso."

    O que Marmoush pode fazer, no entanto, é reduzir a pressão sobre Haaland em termos de gols e minutos em campo. Ele também pode tornar o City mais imprevisível, de modo que os times não possam se concentrar apenas em neutralizar o norueguês, como Lisandro Martinez e Harry Maguire fizeram com tanta eficácia em Old Trafford, bloqueando os dois únicos chutes que Haaland conseguiu dar antes de ser substituído aos 80 minutos. 

    Sua atuação ridicularizou Paul Scholes e Nicky Butt, que zombaram de Martinez antes do jogo, prevendo que Haaland o "pegaria no colo e sairia correndo com ele".

  • Manchester United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Lutando para sustentar um início implacável

    Ainda assim, Guardiola se mostrou relutante em falar sobre poupar Haaland tão cedo. Após o clássico, ele disse: "Precisamos do Erling e de todos eles. O Erling é muito importante para nós. Temos sorte de tê-lo nesta temporada pelo que ele tem feito. É importante, quando se tem jogos a cada três dias, manter esse ritmo por muito tempo."

    Haaland, no entanto, tem tido dificuldades para manter a incrível forma do início da temporada. A aposta no norueguês provou ser uma decisão acertada do City no início da campanha, já que ele marcou 24 gols em seus primeiros 23 jogos. Mas sua atuação apática contra o United — seu sexto jogo em 17 dias de 2026 — mostrou que a incessante sequência de partidas está cobrando seu preço.

  • Manchester United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Administre-o melhor

    Esta não é a primeira vez que Haaland passa por um período de baixa atividade em sua carreira no City, e também não será a última. No entanto, é improvável que dure muito tempo. O Bodo não disputa uma partida oficial desde o último jogo da Liga dos Campeões contra o Borussia Dortmund, em 10 de dezembro, devido ao recesso da liga norueguesa antes do início da temporada de 2026, em março. 

    Após retornar da Noruega, o City enfrentará o Wolves em casa, ainda o time mais fraco da Premier League, apesar de estar invicto há cinco jogos. Em seguida, receberá o Galatasaray na última rodada da fase de grupos, e esse seria um bom momento para dar descanso a Haaland, caso o time já esteja classificado para as oitavas de final. Depois, visitará Tottenham e Liverpool para jogos cruciais, caso queira manter o Arsenal sob controle, antes e depois do jogo de volta da Liga Inglesa contra o Newcastle. 

    Com o City vencendo o Newcastle por 2 a 0 no confronto e jogando em casa, essa seria uma boa ocasião para Haaland descansar. O artilheiro mais prolífico do mundo pode parecer sobre-humano, mas precisa ser gerenciado com cuidado, assim como qualquer outro jogador. Apesar de Guardiola sentir que precisa de Haaland em todas as partidas, deixá-lo de fora de alguns jogos é fundamental para que seu melhor jogador recupere a melhor forma. 

