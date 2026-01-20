Sete jogos sem gols com bola rolando: o que está acontecendo com Erling Haaland?!

Haaland, no entanto, não retorna à sua terra natal em clima de triunfo. Longe disso. O City chegou ao extremo norte da Noruega com temperaturas pouco acima de zero, mas o atacante, geralmente em ótima fase, já estava em má fase. Haaland marcou apenas um gol em seus últimos sete jogos – um pênalti contra o Brighton – e teve uma de suas piores atuações recentes na derrota surpreendente do City para o Manchester United no sábado.

O City jogará em um campo de grama sintética em Bodo e, portanto, mudou sua rotina de viagens habitual para jogos europeus, optando por viajar mais cedo para poder treinar no Estádio Aspmyra em vez da Academia de Futebol do City, a fim de se familiarizar com o tipo de superfície em que não jogam desde a visita ao Young Boys em 2023, quando Haaland marcou duas vezes.

E apesar do campo desconhecido e do estádio apertado com capacidade para apenas 8.000 pessoas, estar de volta ao seu país natal pode ser exatamente o que Haaland precisa para sair da sua atual má fase.