Os Gunners acertaram a contratação do ex-diretor do Atlético de Madrid para comandar o departamento de futebol, e ele já tem um desafio pela frente

O Arsenal não está exatamente iniciando uma nova era, mas está certamente abrindo um novo capítulo. Andrea Berta foi oficialmente nomeado como o novo diretor esportivo do clube, sucedendo Edu Gaspar, ex-meio-campista na inesquecível equipe e figura popular entre os torcedores.

Ao assumir o cargo, Berta declarou: "Estou entusiasmado por me juntar ao Arsenal em um momento extremamente empolgante para o clube. Tenho acompanhado com grande interesse a evolução da equipe nos últimos anos e admiro o trabalho árduo feito para restabelecer o Arsenal como uma potência do futebol europeu, com uma torcida apaixonada ao redor do mundo."

O técnico Mikel Arteta também expressou entusiasmo com a chegada do novo diretor esportivo: "Ele demonstrou uma enorme vontade de se juntar a nós, o que é muito positivo, já que tinha muitas outras opções e escolheu o Arsenal. Agora, cabe a nós dar a ele o suporte necessário e ajudá-lo a entender rapidamente o contexto do clube. Ele já fez isso em alto nível por muitos anos, e seu trabalho tem sido extremamente impressionante."

Grande parte das responsabilidades de Berta será na contratação de jogadores. Embora algumas movimentações só possam ser planejadas para a janela de transferências de julho, há aspectos de seu trabalho que podem começar imediatamente.

No centro das atenções do Arsenal está Bukayo Saka. Seu retorno, após três meses afastado por lesão, foi celebrado como um gol na vitória sobre o Fulham — e isso antes mesmo de ele balançar as redes. O jovem inglês caminha rapidamente para se tornar uma lenda no Emirates Stadium e, em um futuro não tão distante, pode até ter uma estátua em sua homenagem, caso o clube continue acompanhando sua ascensão meteórica.

Com Berta agora oficialmente no cargo, o desafio do Arsenal é claro: construir um presente sólido e garantir um futuro promissor.