Hugo Ekitike: quem é o atacante do Eintracht Frankfurt que é disputado por Manchester United, Arsenal e Liverpool

O ex-atacante de 22 anos do PSG desperta interesse de clubes da Premier League devido ao seu bom desempenho nesta temporada

Assim como todos no Eintracht Frankfurt, Hugo Ekitike lamentou a saída de Omar Marmoush para o Manchester City durante a janela de transferências de janeiro. A dupla havia se entrosado muito bem, tanto dentro quanto fora de campo, no Deutsche Bank Park, o que explica o motivo pelo qual o francês sempre que pode tenta assistir ao ex-companheiro de equipe em ação pelo time de Pep Guardiola.

"Compartilhamos momentos incríveis juntos", disse Ekitike ao site oficial da Bundesliga no mês passado. "Espero que possamos jogar juntos novamente ou, quem sabe, nos enfrentar em breve." Essa possibilidade se torna mais real, já que as especulações aumentam sobre uma possível ida de Ekitike à Inglaterra na próxima janela, com o Manchester United sendo apontado como o principal interessado na contratação do atacante francês.

Mas, afinal, quão bom é Ekitike e como ele se encaixaria na revolução comandada por Ruben Amorim em Old Trafford? A GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre o fã de infância do United.