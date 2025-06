Os serviços de streaming e canais para ver todos os jogos de Lionel Messi

Confira onde assistir aos jogos do craque argentino, com opções na TV aberta, por assinatura e no streaming

Atualmente, assistir a Lionel Messi em campo exige atenção às plataformas certas. Seja vestindo a camisa do Inter Miami ou liderando a seleção argentina, o craque está presente em diferentes torneios com transmissões espalhadas por serviços pagos e gratuitos, no Brasil e no mundo.

Para não perder nenhum lance do camisa 10, é essencial saber onde acompanhar cada partida. A seguir, reunimos um guia com tudo o que você precisa saber para assistir aos jogos de Messi — seja no DAZN durante o Mundial de Clubes ou em outros canais quando ele defende a Argentina.