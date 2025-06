Confira onde assistir aos jogos do Palmeiras em 2025, com opções na TV aberta, por assinatura e no streaming

Assistir a todos os jogos do Palmeiras não é uma tarefa lá tão simples como já foi um dia. O Alviverde disputa várias competições — sempre almejando ir longe em cada uma delas —, e, por conseguinte, o torcedor precisa ficar ligado em quais serviços de streaming e canais de TV assinar para não perder uma partida. Pensando nisso, a GOAL preparou um guia completo para o palmeirense ficar ligado em todas as transmissões dos jogos do Palmeiras e 2025!