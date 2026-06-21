Série de vitórias... A Holanda derruba o Brasil da coroa na Copa do Mundo

Após sua grande vitória sobre a Suécia por 5 a 1, a seleção holandesa alcançou a maior sequência de jogos sem derrota na história da Copa do Mundo, chegando a 14 partidas consecutivas sem perder.

A seleção holandesa provou ser uma das mais fortes da Copa do Mundo de 2026, o que se reflete em seu desempenho excepcional. Após o empate com o Japão por 2 a 2 na primeira rodada, ela apresentou ontem, sábado, uma das melhores atuações do torneio ao golear a Suécia por 5 a 1.

O jornal “As” informou que a Holanda conseguiu quebrar um recorde que pertencia à seleção brasileira liderada pelo lendário Pelé, tornando-se a seleção com a maior sequência de partidas sem derrota na história da Copa do Mundo, após atingir 14 partidas consecutivas sem derrota no tempo regulamentar.

O curioso é que a última derrota sofrida pela seleção holandesa na Copa do Mundo foi na final da edição de 2010 contra a Espanha e, desde então, não perdeu nenhuma partida na Copa do Mundo no tempo regulamentar.

Na edição de 2014, a Holanda venceu todas as suas três partidas na fase de grupos, incluindo a vitória sobre a Espanha, e foi eliminada nas semifinais pela Argentina nos pênaltis.