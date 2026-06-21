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Série de vitórias... A Holanda derruba o Brasil da coroa na Copa do Mundo

Países Baixos x Suécia
Países Baixos
Suécia
Copa do Mundo
Brasil
Países Baixos
Suécia

Após sua grande vitória sobre a Suécia por 5 a 1, a seleção holandesa alcançou a maior sequência de jogos sem derrota na história da Copa do Mundo, chegando a 14 partidas consecutivas sem perder.

A seleção holandesa provou ser uma das mais fortes da Copa do Mundo de 2026, o que se reflete em seu desempenho excepcional. Após o empate com o Japão por 2 a 2 na primeira rodada, ela apresentou ontem, sábado, uma das melhores atuações do torneio ao golear a Suécia por 5 a 1.

O jornal “As” informou que a Holanda conseguiu quebrar um recorde que pertencia à seleção brasileira liderada pelo lendário Pelé, tornando-se a seleção com a maior sequência de partidas sem derrota na história da Copa do Mundo, após atingir 14 partidas consecutivas sem derrota no tempo regulamentar.

O curioso é que a última derrota sofrida pela seleção holandesa na Copa do Mundo foi na final da edição de 2010 contra a Espanha e, desde então, não perdeu nenhuma partida na Copa do Mundo no tempo regulamentar.

Na edição de 2014, a Holanda venceu todas as suas três partidas na fase de grupos, incluindo a vitória sobre a Espanha, e foi eliminada nas semifinais pela Argentina nos pênaltis. 

  • Nederland Nederlands elftal OranjeGetty Images

    Brasil e 13 partidas consecutivas sem derrota

    Como a derrota nos pênaltis é oficialmente registrada como empate, a seleção holandesa manteve seu histórico sem derrotas e, além disso, venceu na ocasião a partida pelo terceiro lugar contra o Brasil.

    Na Copa do Mundo de 2018, realizada na Rússia, a seleção holandesa não se classificou e, portanto, não perdeu nenhuma partida no torneio.

    Já na Copa do Mundo do Catar, a seleção holandesa conquistou duas vitórias e um empate na fase de grupos, depois eliminou os Estados Unidos nas oitavas de final por 3 a 1, antes de ser eliminada mais uma vez pela Argentina nos pênaltis.

    Na atual edição de 2026, a seleção holandesa tem, até o momento, um empate contra o Japão e uma grande vitória sobre a Suécia, dando continuidade à sua histórica série invicta.

    O recorde anterior, de 13 partidas consecutivas sem derrota, pertencia à seleção brasileira, que conquistou os títulos da Copa do Mundo em 1958 e 1962. 

    Essa sequência chegou ao fim na edição de 1966, quando a seleção brasileira perdeu para a Hungria por 1 a 3 e foi eliminada da competição ainda na fase de grupos.

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