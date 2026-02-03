Série B do Carioca? Flamengo e Vasco podem jogar "mini" campeonato que decreta time rebaixado no estadual

A rodada final da Taça Guanabara (fase de classificação) promete fortes emoções para dois gigantes do futebol carioca. Vasco e Flamengo entram em campo pressionados, não apenas pela classificação às quartas de final, mas também pelo risco concreto de terem de disputar o quadrangular de rebaixamento do estadual.

Após desperdiçar a chance de garantir a vaga antecipadamente e deixar São Januário sob vaias, o Vasco pode acabar dependendo justamente do maior rival para evitar um cenário ainda mais dramático. Se o Cruz-maltino empatar ou perder para o Botafogo e, na véspera, o Sampaio Corrêa-RJ vencer o Flamengo no Maracanã, os dois clubes se juntariam a Portuguesa e Maricá ou Nova Iguaçu no chamado Grupo X.

Neste cenário, apenas Botafogo e Fluminense, entre os quatro grandes, avançariam ao mata-mata.