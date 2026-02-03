Goal.com
Vasco FlamengoReprodução
Luis Felipe Gonçalves

Série B do Carioca? Flamengo e Vasco podem jogar "mini" campeonato que decreta time rebaixado no estadual

Vasco e Flamengo chegam à última rodada da fase de classificação do Campeonato Carioca ainda vivos na briga por vaga nas quartas de final, mas também sob ameaça real de cair no quadrangular do rebaixamento caso tropecem

A rodada final da Taça Guanabara (fase de classificação) promete fortes emoções para dois gigantes do futebol carioca. Vasco e Flamengo entram em campo pressionados, não apenas pela classificação às quartas de final, mas também pelo risco concreto de terem de disputar o quadrangular de rebaixamento do estadual.

Após desperdiçar a chance de garantir a vaga antecipadamente e deixar São Januário sob vaias, o Vasco pode acabar dependendo justamente do maior rival para evitar um cenário ainda mais dramático. Se o Cruz-maltino empatar ou perder para o Botafogo e, na véspera, o Sampaio Corrêa-RJ vencer o Flamengo no Maracanã, os dois clubes se juntariam a Portuguesa e Maricá ou Nova Iguaçu no chamado Grupo X.

Neste cenário, apenas Botafogo e Fluminense, entre os quatro grandes, avançariam ao mata-mata.

  Vasco FlamengoReprodução

    De quais resultados Vasco e Flamengo precisam para se classificar?

    Flamengo

    O Rubro-Negro precisa, obrigatoriamente, vencer o Sampaio Corrêa-RJ no Maracanã. Com os três pontos, chegaria aos sete e ainda dependeria de pelo menos um dos seguintes cenários:

    ⦁ Nova Iguaçu: tropeço (empate ou derrota) contra a Portuguesa, no Luso-Brasileiro;  

    ⦁ Madureira: derrota para o Volta Redonda fora de casa, além de o Flamengo tirar três gols de saldo;

    ⦁ Boavista: derrota para o Bangu, em Moça Bonita, com o Rubro-Negro revertendo uma desvantagem de dois gols no saldo.

    Vasco

    O Cruz-maltino garante a vaga nas quartas se:

    ⦁ Vencer o Botafogo;

    ⦁ Empatar com o Botafogo e o Sampaio Corrêa-RJ não vencer o Flamengo;

    ⦁ Perder para o Botafogo e o Sampaio Corrêa-RJ também perder para o Flamengo.

    Em caso de empate do Sampaio com o Flamengo, a definição da vaga pode ir para o saldo de gols.

  Flamengo v Fluminense - Campeonato Carioca 2025Getty Images Sport

    Como funciona o quadrangular do rebaixamento?

    O Campeonato Carioca de 2026 é disputado em dois grupos, cada um composto por seis equipes. Durante a Taça Guanabara, que corresponde à fase classificatória do torneio, os clubes enfrentam exclusivamente adversários do grupo oposto, em turno único, totalizando seis rodadas para cada equipe.

    Ao término dessa primeira fase, os quatro melhores colocados de cada grupo avançam às quartas de final do Campeonato Carioca, garantindo presença no mata-mata. Já os dois últimos colocados de cada chave não seguem na disputa pelo título e passam a integrar o chamado Grupo X, um quadrangular específico criado para definir os rebaixamentos da competição. 

    No Grupo X, as quatro equipes se enfrentam em sistema de turno e returno, somando seis partidas para cada clube. Ao final dessa fase decisiva, os dois times com pior campanha são rebaixados para a Série A2 do Campeonato Carioca, a segunda divisão do futebol estadual.

  • O que vem pela frente?

    Antes da rodada decisiva do Estadual, Vasco e Flamengo entram em campo pela segunda rodada do Brasileirão 2026.

    O Flamengo recebe o Internacional no Maracanã nesta quarta-feira (04), às 19h (de Brasília), tentando encerrar uma sequência negativa de três derrotas, incluindo o vice para o Corinthians na final da Supercopa Rei.

    Já o Vasco enfrenta a Chapecoense em São Januário, na quinta-feira (05), às 20h, buscando recuperação após resultados ruins sob o comando de Fernando Diniz.

