Serie A, Torino x Roma AO VIVO

4ª rodada da Serie A

Torino-Roma 0-0

Gols:





A Roma quer a liderança. Os comandados de Gian Piero Gasperini, depois de três vitórias em três partidas de campeonato e do empate em Istambul contra o Fenerbahce, entram em campo às 18h30 no Estádio Grande Torino, contra o Torino de Ignazio Abate, no confronto válido pela quarta rodada da Serie A: melhor ataque e melhor defesa do torneio para a Roma, com 10 gols marcados e apenas um sofrido, além de um super Malen na artilharia, com 5 gols marcados, ainda formando dupla com Paulo Dybala.











