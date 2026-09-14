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Malen Roma Serie AGetty Images

Traduzido por

Serie A, Torino x Roma AO VIVO

Torino x Roma
Torino
Roma
Campeonato Italiano

Acompanhe conosco AO VIVO a quarta rodada da Serie A.

4ª rodada da Serie A

Torino-Roma 0-0

Gols:


A Roma quer a liderança. Os comandados de Gian Piero Gasperini, depois de três vitórias em três partidas de campeonato e do empate em Istambul contra o Fenerbahce, entram em campo às 18h30 no Estádio Grande Torino, contra o Torino de Ignazio Abate, no confronto válido pela quarta rodada da Serie A: melhor ataque e melhor defesa do torneio para a Roma, com 10 gols marcados e apenas um sofrido, além de um super Malen na artilharia, com 5 gols marcados, ainda formando dupla com Paulo Dybala.




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  • A ficha técnica

    Torino-Roma 0 a 0

    Gols

    TORINO (3-5-1-1): Perri; Comuzzo, Coco, Comert; Belghali, Gineitis, Mandragora, Fitz-Jim, Fortini, Vlasic; Simeone. Téc. Abate

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Balerdi, Hermoso; Lulli, Cristante, Pisilli, Molina; Dybala, Soulé; Malen. Téc. Gasperini

    Advertidos com cartão amarelo:

    Expulsos:

    Assistências:

    Árbitro: Maresca

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