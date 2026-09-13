Serie A, Sassuolo x Juventus AO VIVO

4ª rodada da Serie A

Sassuolo-Juventus

Artilheiros:





A Juventus de Luciano Spalletti volta a campo depois do empate em casa, buscado nos acréscimos, contra o Milan, para tentar a terceira vitória no campeonato na quarta rodada da Serie A, marcada para as 20h45 no Mapei Stadium, em Reggio Emilia, contra o Sassuolo de Alberto Aquilani, que soma 4 pontos, com uma vitória, um empate e uma derrota. O objetivo da Juventus é alcançar a Lazio com 10 pontos na liderança da classificação, à espera dos jogos de Inter e Roma, marcados para amanhã, mas do outro lado há um adversário nada simples. Randal Kolo Muani busca a primeira alegria no campeonato, enquanto no Sassuolo é preciso ficar de olho em Adzic, emprestado justamente pela Juventus.







