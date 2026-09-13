Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Kolo Muani JuventusGetty Images

Traduzido por

Serie A, Sassuolo x Juventus AO VIVO

Sassuolo x Juventus
Sassuolo
Juventus
Campeonato Italiano

Acompanhe conosco AO VIVO a quarta rodada da Serie A.

4ª rodada da Serie A

Sassuolo-Juventus

Artilheiros:


A Juventus de Luciano Spalletti volta a campo depois do empate em casa, buscado nos acréscimos, contra o Milan, para tentar a terceira vitória no campeonato na quarta rodada da Serie A, marcada para as 20h45 no Mapei Stadium, em Reggio Emilia, contra o Sassuolo de Alberto Aquilani, que soma 4 pontos, com uma vitória, um empate e uma derrota. O objetivo da Juventus é alcançar a Lazio com 10 pontos na liderança da classificação, à espera dos jogos de Inter e Roma, marcados para amanhã, mas do outro lado há um adversário nada simples. Randal Kolo Muani busca a primeira alegria no campeonato, enquanto no Sassuolo é preciso ficar de olho em Adzic, emprestado justamente pela Juventus.



  • Os gols e os principais lances:

    • Publicidade

  • A súmula

    Sassuolo-Juventus

    Gols:


    SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Idzes, Leysen, Doig; Adzic, Matic, Thorstvedt; Berardi, Bowie, Laurienté. Téc. Aquilani.


    JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Celik; Douglas Luiz, Koopmeiners; Conceiçao, Woltemade, Nico Gonzalez; Kolo Muani. Téc. Spalletti.

    Cartões amarelos:

    Expulsos:

    Assistências:

    Árbitro: Sacchi

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Campeonato Italiano
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Juventus crest
Juventus
JUV