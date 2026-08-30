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Hojlund Napoli MilanGetty Images

Traduzido por

Serie A, Napoli x Como AO VIVO

Napoli x Como
Napoli
Como
Campeonato Italiano

Acompanhe conosco AO VIVO a segunda rodada da Serie A

Serie A, 2ª rodada


Napoli x Como

Gols:


Napoli contra Como, Massimiliano Allegri contra Cesc Fabregas: um duelo de filosofias nada banal. Às 18h30, no Estádio Maradona, em Nápoles, entra em cena o confronto válido pela segunda rodada da Serie A, entre Napoli e Como, o grande jogo da rodada entre duas equipes que disputam a Champions League e que também se candidatam à conquista do Scudetto. O Napoli chega para este compromisso com 3 pontos, fruto da vitória por 2 a 0 fora de casa sobre o Genoa, enquanto o Como empatou por 1 a 1 fora de casa com a Udinese.




  • Os gols e os principais lances

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  • A ficha técnica

    Napoli x Como

    Artilheiros:


    NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. Téc. Allegri.


    COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Chalobah, Valle; Milla, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Téc. Fabregas.


    Advertidos com cartão amarelo:

    Expulsos:

    Assistências:

    Árbitro: Pairetto

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