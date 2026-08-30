Serie A, Napoli x Como AO VIVO

Serie A, 2ª rodada
Napoli x Como
Gols:
Napoli contra Como, Massimiliano Allegri contra Cesc Fabregas: um duelo de filosofias nada banal. Às 18h30, no Estádio Maradona, em Nápoles, entra em cena o confronto válido pela segunda rodada da Serie A, entre Napoli e Como, o grande jogo da rodada entre duas equipes que disputam a Champions League e que também se candidatam à conquista do Scudetto. O Napoli chega para este compromisso com 3 pontos, fruto da vitória por 2 a 0 fora de casa sobre o Genoa, enquanto o Como empatou por 1 a 1 fora de casa com a Udinese.