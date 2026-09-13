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Hojlund NapoliGetty

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Serie A, Napoli x Bologna

Napoli x Bologna
Napoli
Bologna
Campeonato Italiano

Acompanhe conosco AO VIVO a quarta rodada da Serie A.

4ª rodada da Serie A

Napoli x Bologna

Artilheiros:



Três pontos ou crise. O Napoli de Massimiliano Allegri não tem alternativa, depois de três derrotas consecutivas entre o campeonato, contra Como e Inter, e a Champions League, contra o Arsenal, além da única vitória sofrida sobre o Genoa na primeira rodada: às 18h, no Maradona, chega o Bologna de Domenico Tedesco, que vem de um empate no fim contra o Sassuolo e de duas derrotas, chamado a conseguir um resultado, no jogo válido pela quarta rodada da Serie A. O Napoli não pode errar, mas não conta com Anguissa, Alisson e McTominay.




  • Os gols e os principais lances

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  • A ficha da partida

    NAPOLI (4-3-3): Milinkovic; Di Lorenzo, Rrahmani, Badiashile, Spinazzola; Vergara, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Neres. Téc. Allegri

    BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Theate, Miranda; Ferguson, Moro; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi; Piccoli. Téc. Tedesco

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