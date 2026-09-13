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Hojlund NapoliGetty

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Serie A, Napoli x Bologna AO VIVO

Napoli x Bologna
Napoli
Bologna
Campeonato Italiano

Acompanhe conosco AO VIVO a quarta rodada da Serie A.

4ª rodada da Serie A

Napoli x Bologna

Artilheiros:



Três pontos ou crise. O Napoli de Massimiliano Allegri não tem alternativa, depois de três derrotas consecutivas entre o campeonato, contra Como e Inter, e a Champions League, contra o Arsenal, além da única e sofrida vitória contra o Genoa na primeira rodada: às 18h, no Maradona, chega o Bologna de Domenico Tedesco, que vem de um empate no fim contra o Sassuolo e de duas derrotas, chamado a buscar resultado, no jogo válido pela quarta rodada da Serie A. O Napoli não pode errar, mas está sem Anguissa, Alisson e McTominay.




  • Os gols e os principais lances

    • Publicidade

  • A ficha técnica

    Napoli x Bologna

    Gols:


    NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Vergara. Téc. Allegri

    BOLOGNA (4-2-3-1): Pessina; Holm, Heggem, Theate, Miranda; Pobega, Ferguson, Amondarain; Bernardeschi, Piccoli, Cambiaghi. Téc. Tedesco


    Advertidos com cartão amarelo:

    Expulsos:

    Assistências:

    Árbitro: Bonacina

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