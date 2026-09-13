4ª rodada da Serie A

Napoli x Bologna

Artilheiros:









Três pontos ou crise. O Napoli de Massimiliano Allegri não tem alternativa, depois de três derrotas consecutivas entre o campeonato, contra Como e Inter, e a Champions League, contra o Arsenal, além da única e sofrida vitória contra o Genoa na primeira rodada: às 18h, no Maradona, chega o Bologna de Domenico Tedesco, que vem de um empate no fim contra o Sassuolo e de duas derrotas, chamado a buscar resultado, no jogo válido pela quarta rodada da Serie A. O Napoli não pode errar, mas está sem Anguissa, Alisson e McTominay.











