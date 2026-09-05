Serie A, Inter x Napoli AO VIVO

3ª rodada da Serie A

Inter x Napoli

Artilheiros:





O duelo pelo Scudetto por excelência, aquele que marcou as últimas temporadas, chega cedo, na terceira rodada da Serie A: às 18h, no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, a Inter de Cristian Chivu, atual campeã italiana, enfrenta o Napoli de Massimiliano Allegri, vice-campeão, na partida entre as duas equipes que dividiram os últimos títulos de campeã italiana. O início nesta temporada, porém, é diferente, com a Inter na liderança com 6 pontos após duas vitórias, e o Napoli vindo da derrota em casa para o Como, depois da vitória em Gênova. Se a Inter vencer, a diferença entre as duas concorrentes já será de 6 pontos.



















