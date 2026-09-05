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Lautaro Martinez InterGetty Images

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Serie A, Inter x Napoli AO VIVO

Inter de Milão x Napoli
Inter de Milão
Napoli
Campeonato Italiano

Acompanhe conosco AO VIVO a terceira rodada da Serie A.

3ª rodada da Serie A

Inter x Napoli

Artilheiros:


O duelo pelo Scudetto por excelência, aquele que marcou as últimas temporadas, chega cedo, na terceira rodada da Serie A: às 18h, no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, a Inter de Cristian Chivu, atual campeã italiana, enfrenta o Napoli de Massimiliano Allegri, vice-campeão, na partida entre as duas equipes que dividiram os últimos títulos de campeã italiana. O início nesta temporada, porém, é diferente, com a Inter na liderança com 6 pontos após duas vitórias, e o Napoli vindo da derrota em casa para o Como, depois da vitória em Gênova. Se a Inter vencer, a diferença entre as duas concorrentes já será de 6 pontos.






  • Os gols e os principais lances

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  • A súmula

    Inter-Napoli

    Artilheiros:

    INTER (3-5-2): J. Martinez; Pavard, Stones, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, ZIelinski, Dimarco; Lautaro, P. Esposito. Téc. Chivu

    NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahamani, Rafa Marin, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, Vergara; Politano, Hojlund, Alisson. Téc. Allegri.

    Advertidos com cartão amarelo:

    Expulsos:

    Assistências:

    Árbitro: Sozza

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