Série A, designações dos árbitros: Guida para o Milan, Manganiello para o Inter. A Massa Como-Roma

As designações arbitrais da 29ª jornada da Série A.

Foram divulgadas as designações arbitrais da 29ª rodada da Série A: veja as decisões da AIA.

  • TORINO – PARMA Sexta-feira, 13/03, às 20h45

    MARESCA

    CECCONI – ZINGARELLI

    IV: MUCERA

    VAR: GHERSINI

    AVAR: AURELIANO

    INTER – ATALANTA Sábado, 14/03, às 15h

    MANGANIELLO

    PASSERO – ROSSI L.

    IV: COLLU

    VAR: GARIGLIO

    AVAR: CHIFFI

    NAPOLI – LECCE Sábado, 14/03, às 18h

    ABISSO

    IMPERIALE – CECCON

    IV: GALIPO’

    VAR: NASCA

    AVAR: FABBRI

    UDINESE – JUVENTUS Sábado, 14/03, às 20h45

    MARIANI

    BINDONI – TEGONI

    IV: RAPUANO

    VAR: MAGGIONI

    AVAR: MARINI

    H. VERONA – GENOA às 12h30

    MARCHETTI

    SCATRAGLI – LAUDATO

    IV: DIONISI

    VAR: MARINI

    AVAR: MERAVIGLIA

    PISA – CAGLIARI 15h

    LA PENNA

    BERCIGLI – TRINCHIERI

    IV: FOURNEAU

    VAR: PATERNA

    AVAR: CAMPLONE

    SASSUOLO – BOLOGNA 15h

    BONACINA

    DEI GIUDICI – FONTEMURATO

    IV: MARINELLI

    VAR: SERRA

    AVAR: PEZZUTO

    COMO – ROMA 18h

    MASSA

    MELI – ALASSIO

    IV: SOZZA

    VAR: FABBRI

    AVAR: GARIGLIO

    LAZIO – MILAN 20h45

    GUIA

    PERETTI – PERROTTI

    IV: AYROLDI

    VAR: CHIFFI

    AVAR: MAGGIONI

    CREMONESE – FIORENTINA Segunda-feira, 16/03, às 20h45

    DI BELLO

    LO CICERO – VECCHI

    IV: SACCHI J.L.

    VAR: AURELIANO

    AVAR: PEZZUTO

