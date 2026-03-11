Foram divulgadas as designações arbitrais da 29ª rodada da Série A: veja as decisões da AIA.
Série A, designações dos árbitros: Guida para o Milan, Manganiello para o Inter. A Massa Como-Roma
TORINO – PARMA Sexta-feira, 13/03, às 20h45
MARESCA
CECCONI – ZINGARELLI
IV: MUCERA
VAR: GHERSINI
AVAR: AURELIANO
INTER – ATALANTA Sábado, 14/03, às 15h
MANGANIELLO
PASSERO – ROSSI L.
IV: COLLU
VAR: GARIGLIO
AVAR: CHIFFI
NAPOLI – LECCE Sábado, 14/03, às 18h
ABISSO
IMPERIALE – CECCON
IV: GALIPO’
VAR: NASCA
AVAR: FABBRI
UDINESE – JUVENTUS Sábado, 14/03, às 20h45
MARIANI
BINDONI – TEGONI
IV: RAPUANO
VAR: MAGGIONI
AVAR: MARINI
H. VERONA – GENOA às 12h30
MARCHETTI
SCATRAGLI – LAUDATO
IV: DIONISI
VAR: MARINI
AVAR: MERAVIGLIA
PISA – CAGLIARI 15h
LA PENNA
BERCIGLI – TRINCHIERI
IV: FOURNEAU
VAR: PATERNA
AVAR: CAMPLONE
SASSUOLO – BOLOGNA 15h
BONACINA
DEI GIUDICI – FONTEMURATO
IV: MARINELLI
VAR: SERRA
AVAR: PEZZUTO
COMO – ROMA 18h
MASSA
MELI – ALASSIO
IV: SOZZA
VAR: FABBRI
AVAR: GARIGLIO
LAZIO – MILAN 20h45
GUIA
PERETTI – PERROTTI
IV: AYROLDI
VAR: CHIFFI
AVAR: MAGGIONI
CREMONESE – FIORENTINA Segunda-feira, 16/03, às 20h45
DI BELLO
LO CICERO – VECCHI
IV: SACCHI J.L.
VAR: AURELIANO
AVAR: PEZZUTO