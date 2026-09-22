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Emanuele Tramacere
Traduzido por

Serie A: de Milik e Stankovic a Pellegrini e Liberali, os menos utilizados

Campeonato Italiano
Genoa
Fiorentina
Inter de Milão
Parma
Napoli
Frosinone
Como
Roma
Lecce
Bologna
Lazio
A.C. Monza
Sassuolo
Milan
Cagliari
Juventus
Atalanta
Venezia
Torino
Udinese

Muitos jogadores ainda não entraram em campo ou tiveram poucos minutos nas cinco primeiras rodadas da Serie A.

Cinco rodadas de campeonato, dois jogos de Copa da Itália (para muitos, vários ainda estão em 0) e ao menos uma rodada de competições europeias já ficaram para trás, e a longa pausa para as seleções (de duas semanas) a ser enfrentada começou oficialmente. A temporada começou com tudo, com muitas novidades (também no regulamento) e um entusiasmo renovado também em nível de espetáculo e diversão. Com ao menos 5 partidas já disputadas por equipe, também já é hora dos primeiros balanços, com técnicos trocados, outros sob pressão, resultados mais ou menos satisfatórios, mas também e sobretudo escolhas em campo que vão condicionar o futuro, ao menos até janeiro, de muitos jogadores.

Diversas escolhas já foram feitas em nível técnico/tático, as lesões, como sempre, estão pesando nos elencos dos 20 clubes, mas quem são, até aqui, os jogadores menos utilizados nos clubes da Série A? Analisamos os elencos das 20 equipes e vários casos com menos de 100 minutos disputados já estão dando o que falar.

  • Atalanta

    Maurizio Sarri é o treinador com menos jogadores utilizados nesta Serie A, apenas 20. O mais utilizado é Carnesecchi, mas no fim da lista, em minutagem, estão Elmas, Kristensen e Zappacosta, com menos de 200 minutos em campo. Há 10 não utilizados, entre eles também Marten De Roon, depois cedido à Roma.


    Os menos utilizados

    Kamaldeen Sulemana - lesionado

    Hien - lesionado

    Olic, Mirra, Vismara, Manzoni, Pomperi - os jovens integrados

    Ibrahim Sulemana - 4 convocações

    Marco Sportiello - 7 convocações


    • Publicidade

  • Bolonha

    A passagem de Tedesco já acabou e, na última rodada, Raffaele Palladino já mudou as indicações táticas e técnicas. O Bologna é uma das equipes com mais rotações (25), com Lewis Ferguson e Heggem como os mais utilizados. Bernardeschi também somou muitos minutos, enquanto são apenas 4 os jogadores nunca utilizados. No fim da classificação, El Azzouzi, Dovbyk e Orsolini, os três lidando com lesões que os condicionaram.


    Os menos utilizados

    Vitik - 5 convocações

    Casale - 3 convocações

    Franceschelli e Happonen - goleiros reservas

    Mbangula - 3 convocações e apenas 12 minutos

    De Silvestri - 5 convocações e apenas 32 minutos

    Dovbyk - 3 convocações e apenas 84 minutos

    El Azzouzi - 2 convocações e apenas 79 minutos

    Orsolini - 3 convocações e apenas 94 minutos

    Amondarain - 5 convocações e apenas 95 minutos.


  • Cagliari

    Pisacane e seu Cagliari estão voando no campeonato, com 12 pontos e apenas uma derrota sofrida por margem mínima contra a Inter, resultados que estão fazendo os torcedores sonharem. Winks e Caprile são as certezas, Obert, Romano e Rodriguez os jovens mais utilizados, mas também na ilha há jogadores que esperavam uma minutagem maior. Estão tendo pouco espaço Sugawara, Gagliardini e também Yerri Mina e Kevin Carlos. Sete ainda estão zerados.


    Os menos utilizados

    Massolin - 4 convocações e 0 minuto

    Nzola - lesionado e nunca convocado

    Idrissi - lesionado e nunca convocado

    Akarakiri - 5 convocações e 0 minuto

    Sulev, Grandu e Cavuoti, os jovens nunca utilizados

    Sherri - goleiro reserva

    Prati - 2 convocações e 9 minutos

    Gagliardini - 4 convocações e 21 minutos

    Liteta - 7 convocações e 45 minutos

    Trepy - 1 convocação e 54 minutos antes do conhecido incidente.

    Kevin Carlos - 4 convocações e 75 minutos

    Yerri Mina - 3 convocações e 90 minutos

    Ciervo - 5 convocações e 97 minutos

    Sugawara - 2 convocações e 53 minutos



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  • COMO

    Também são poucas as rotações de Cesc Fabregas que, até aqui, utilizou apenas 21 jogadores de um elenco muito longo e amplo. Nico Paz e Jacobo Ramon são os mais presentes, ao lado de Yan Couto, mas há 9 jogadores nunca utilizados pelo treinador espanhol.


    Os menos utilizados

    Os goleiros reservas Ginelli, Audero e Vigorito

    Os jovens Lahdo e Cassano

    Kambwala - 4 convocações e nunca utilizado

    Goldaniga - 5 convocações e nunca utilizado

    Dossena - 6 convocações e nunca utilizado

    Liberali - 6 convocações e 25 minutos

    Smolcici - 6 convocações e 49 minutos

    Ricci - 5 convocações e 70 minutos

    Sanchez - 4 convocações e 90 minutos

    Caqueret - 5 convocações e 92 minutos



  • Fiorentina

    Também em Florença já houve a troca no comando técnico entre Fabio Grosso e Paolo Vanoli, que voltou aonde já tinha ido bem e já foi capaz de dar uma virada nos resultados. Os pontos em comum entre os dois treinadores são De Gea, Dragusin, Ndour e Mastantuono. São 7 os jogadores nunca utilizados e apenas 3 os que estão abaixo dos 100 minutos.


    Os menos utilizados

    Christensen e Lezzerini, os goleiros reservas

    Parisi - lesionado e nunca convocado

    Sottil - nunca convocado

    Jallow - uma convocação e 0 minutos

    os jovens Pirrò, Mazzeo e Croci

    "Pote" Pedro Goncalves - 4 convocações e 75 minutos

    Beto - 4 convocações e 105 minutos

  • Frosinone

    O Frosinone, de Massimiliano Alvini, também está surpreendendo neste início de Serie A também graças às jovens certezas à disposição. O time-base é rico e confirmado, mas entre os mais utilizados se destacam Palmisani, Kvernadze, Raimondo, Calvandi e Calò. Poucos estão parados na marca de zero minuto, enquanto nas rotações muitos estão abaixo dos 100 minutos.


    Os menos utilizados

    Os goleiros Pisseri, Desplanches e Lolic

    Ben Kone - nunca convocado

    Gelli - nunca convocado

    Fayed - 5 convocações e 28 minutos

    Bobcek - 4 convocações e 46 minutos

    Grillitsch - 4 convocações e 53 minutos

    Birligea - 5 convocações e 75 minutos

    Tchato - 5 convocações e 90 minutos

    Terzic - 5 convocações e 92 minutos

    Amey - 6 convocações e 94 minutos

    El Azzouzi - 7 convocações e 95 minutos

  • Genoa

    Daniele De Rossi não está conseguindo repetir a ótima temporada 2025/2026 e tenta variar escolhas e jogadores para sair da crise. Até aqui, os mais utilizados são Marcandalli, Bijlow, Frendrup, Baldanzi e Ellertsson, e são nada menos que 8 os jogadores nunca utilizados nesta temporada.


    Os menos utilizados

    Os jovens Robinho Jr., Nuredini, Klisys, Vaz e Doucouré.

    Os goleiros Sommariva, Stolz e Mihelson

    Venturino - Nunca convocado

    Zulevic - 2 convocações e 3 minutos

    Hamed Traoré - 4 convocações e 14 minutos

    Havel - 2 convocações e 24 minutos

    Sabelli - 7 convocações e 45 minutos

    Drameh - 3 convocações e 61 minutos

    El Shaarawy - 4 convocações e 89 minutos


  • Inter

    Rotação mais curta também para Cristian Chivu, que utilizou apenas 21 jogadores até aqui. Josep Martinez, Barella, Bastoni e Zielinski são intocáveis; Diouf e Lautaro estão entre os que têm a minutagem mais alta. Apenas 6 seguem zerados, e o número sobe para 9 considerando os jogadores com menos de 100 minutos disputados.


    Os menos utilizados

    Os goleiros Provedel e Di Gennaro

    Os jovens Mosconi, Bovio e Iddrissou

    Spence - lesionado e nunca convocado

    Stankovic - 6 convocações e 15 minutos

    Mkhitaryan - 5 convocações e 69 minutos

    Bonny - 6 convocações e 98 minutos

    Luis Henrique - 6 convocações e 123 minutos

  • JUVENTUS

    Luciano Spalletti afastou as críticas nas duas últimas partidas e, em seu time titular, há nada menos que 6 certezas intocáveis, como Kalulu, Celik, Bremer, Douglas Luiz, Conceicao e Kolo Muani. Já são muitos os jogadores jamais convocados ou utilizados por menos de 100 minutos, mas nas escolhas do treinador pesam as muitas lesões sofridas por seus jogadores.


    Os menos utilizados

    Os goleiros: Pinsoglio, Radu e Grabara (temporada encerrada após a participação na copa)

    Os jovens Elimoghale, Makiobo, Oboavwoduo, Pagnucco e Owusu

    Ekhator - lesionado, 1 convocação e nunca utilizado

    Thuram - lesionado, 1 convocação e nunca utilizado

    Cabal - lesionado, 1 convocação e nunca utilizado

    Milik - 2 convocações e nunca utilizado

    Rugani - 5 convocações e nunca utilizado

    Cambiaso - 2 convocações e 31 minutos

    Yildiz - lesionado, 1 convocação e 69 minutos

    Zhegrova - 4 convocações e 72 minutos

    Gatti - 5 convocações e 92 minutos

    Boga - lesionado, 3 convocações e 104 minutos


  • Lazio

    Gennaro Gattuso reergueu a Lazio e conseguiu encontrar nos acréscimos o equilíbrio de uma equipe que, no verão, teve dificuldade para ir ao mercado. Os pontos de referência são Mandas, Porvstgaard, Zaccagni, Taylor e também Frattesi, mas também são muitos os jogadores com zero ou poucos minutos somados até aqui.


    Os menos utilizados

    Os goleiros Motta, Furlanetto (machucado) e Renzetti

    Fares - nunca convocado

    Os jovens Galassi, Bordon, Serra, Przyborek e Farcomeni

    Cataldi - 2 convocações e nunca utilizado

    Patric - machucado, nunca convocado

    Pellegrini - 1 convocação e 26 minutos

    Lazzari - 6 convocações e 28 minutos

    Gudmundsson - 3 convocações e 39 minutos

  • Lecce

    Altos e baixos para Eusebio Di Francesco, que confirma a base da temporada passada e os veteranos Falcone, Danilo Veiga, Coulibaly e Pierotti. É longa a lista dos pouco ou nunca utilizados, mas também há uma longa relação de jovens integrados ao grupo.


    Os menos utilizados

    Os goleiros Lupo, Borbei, Penev e Bleve

    Os jovens Esposito, Addo, Kovac, Ubani e Dembelé

    Scott - 4 convocações e nunca utilizado

    Dembelé - 4 convocações e nunca utilizado

    Jean - 4 convocações e nunca utilizado

    Fofana - 6 convocações e nunca utilizado

    Gandelman - 4 convocações e 1 minuto

    Berisha - 2 convocações e 8 minutos

    Laerke - 3 convocações e 16 minutos

    Kaba - 3 convocações e 31 minutos

    Paco Esteban - 6 convocações e 67 minutos

    Fatah - 4 convocações e 99 minutos

  • Milan

    Amorim parece ter encontrado o equilíbrio em sua última partida contra o Lecce, mas o Milan segue sendo uma obra em andamento. As certezas são Maignan, De Winter, Pavlovic, Goncalo Ramos, Gila e Chukwueze. São 8 os jogadores nunca utilizados, entre os quais se destacam Christian Comotto e o reintegrado Tomori. Apenas 8 minutos, por outro lado, para Camarda.


    Os menos utilizados

    Os goleiros Torriani, Terracciano e Bouyer

    Vladimirov - nunca convocado

    Bondo - nunca convocado

    Tomori - 4 convocações e nunca utilizado

    Diawara - 5 convocações e nunca utilizado

    Comotto - 5 convocações e nunca utilizado

    Camarda - 6 convocações e 8 minutos

    Gabbia - 5 convocações e 17 minutos

    Filippo Terracciano - 6 convocações e 47 minutos

    Hutchinson - 4 convocações e 58 minutos

  • Monza

    A vitória sobre o Sassuolo deu novo fôlego à temporada de Ivan Juric, que finalmente encontrou um equilíbrio no seu time-base. Kouadio, Birindelli, Mangas e Lucchesi são as únicas certezas, mas é bem mais longa a lista de jogadores registrados que não estão encontrando espaço, seja por lesão, como o capitão Pessina, seja por escolha, como Keita, Ngonge e Goglichidze.


    Os menos utilizados

    Os goleiros Ballabio, Strajnar, Pizzignacco e Tornqvist (estes últimos estão se revezando com Thiam, o mais utilizado).

    Kevin Martins - nunca convocado

    Pessina - lesionado, nunca convocado

    Ciurria - lesionado, nunca convocado

    Keita Balde - nunca convocado

    Ngonge - 1 convocação, nunca utilizado

    Antov - 7 convocações, nunca utilizado

    Touré - lesionado, 1 convocação e 1 minuto

    Ziolkovski - 1 convocação e 14 minutos

    Zeballos - 2 convocações e 25 minutos

    Colombo - 2 convocações e 28 minutos

    Maye - 5 convocações e 86 minutos

  • Napoli

    Poucas rotações em um clima de tensão dentro do vestiário e muitíssimas lesões para Massimiliano Allegri. Seu Napoli segue como um canteiro de obras totalmente aberto, e as dificuldades não ajudam o treinador. Há 7 certezas: Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Lobotka, Hojlund, Politano e De Bruyne, ainda que com minutagens diferentes. São 11 os jogadores com menos de 100 minutos em campo.


    Os menos utilizados

    Os goleiros Pugliese e Contini

    Marianucci - lesionado e nunca convocado

    Buongiorno - lesionado e nunca convocado

    Giovane - lesionado e nunca convocado

    Beukema - 6 convocações e nunca utilizado

    Badiashile - 4 convocações e 10 minutos

    Neres - 6 convocações e 84 minutos

    Favasuli - 6 convocações e 95 minutos

    Lucca - 6 convocações e 100 minutos

    McTominay - lesionado, 2 convocações e 146 minutos.

  • Parma

    Muitos intocáveis para Cuesta, que, porém, ainda não encontrou a continuidade de um ano atrás. Valeri, Mandela Keita e El Bilal Touré são os únicos com 100% de presenças, mas também Corvi, Delprato e Troilo têm uma minutagem ainda maior. Poucos estão zerados, mas o treinador distribuiu poucos minutos a um grande número de jogadores.


    Os menos utilizados

    Os goleiros Mazzocchi, Ghidotti e Daffara

    Os jovens Pajsar e De Martis

    Nicolussi Caviglia - lesionado, nunca convocado

    Cremaschi - 6 convocações e 34 minutos

    Diallo - 5 convocações e 73 minutos

    Carboni - 7 convocações e 85 minutos

    Ndiaye - 7 convocações e 90 minutos

  • Roma

    Apenas 21 jogadores foram utilizados por Gian Piero Gasperini, que encurtou as rotações para transformar a Roma em um time de Scudetto. A espinha dorsal passa por Svilar, Cristante, Mancini, Dybala, Hermoso e Malen. Entre os que nunca foram utilizados, chama atenção o nome do ex-capitão Lorenzo Pellegrini, mas são poucos os jogadores abaixo dos 100 minutos, com Santiago Castro superando por pouco essa marca.


    Os menos utilizados

    Os goleiros Gollini, De Marzi e Vasquez.

    Arena - 1 convocação e nunca utilizado

    Pellegrini - 2 convocações e nunca utilizado

    Koulierakis - 6 convocações e 31 minutos

    De Roon - 5 convocações e 35 minutos

    Castro - 6 convocações e 105 minutos

    Rensch - 4 convocações e 106 minutos

  • Sassuolo

    Altos e baixos para Alberto Aquilani, que está redesenhando lentamente a equipe neroverde. São apenas 3 os intocáveis que sempre foram a campo: Cinquegrano, Laurienté e Bowie, mas a minutagem de Doig, Muric, Leysen e Matic também é alta. É longuíssima a lista de jogadores lesionados e de jogadores abaixo dos 100 minutos.


    Os menos utilizados

    Os goleiros Nyarko, Satalino e Turati

    Os jovens Kulla e Vezzosi

    Ismael Kone - lesionado e nunca convocado

    Pieragnolo - lesionado e nunca convocado

    Candé - lesionado e nunca convocado

    Boloca - lesionado e nunca convocado

    Yeferson Paz - lesionado e nunca convocado

    Walukiewicz - lesionado e nunca convocado

    Pierini - 6 convocações e nunca utilizado

    Skjellerup - 4 convocações e 8 minutos

    Van der Brempt - 4 convocações e 35 minutos

    Sulemana - 4 convocações e 30 minutos

    Obrador - 7 convocações e 94 minutos

    Caleta Car - 4 convocações e 99 minutos

  • Torino

    Ignazio Abate é o treinador que mais deu confiança ao seu elenco, com 26 jogadores utilizados na temporada. Os intocáveis são Saul Coco, Nikola Vlasic, Alessio Cacciamani e Giovanni Simeone, e depois a minutagem começa a cair de Comuzzo para baixo. Outras rotações, mas espaço abaixo dos 100 minutos totais para muitos em um elenco ainda a ser decifrado.


    Os menos utilizados

    Os goleiros Israel (lesionado) e Siviero

    Os jovens Kugyela e Carrascosa

    Pellegri - lesionado e nunca convocado

    Biraghi - 6 convocações e 1 minuto

    Zapata - 6 convocações e 48 minutos

    Luongo - 5 convocações e 65 minutos

    Aboukhal - 7 convocações e 74 minutos

    Ilkhan - 7 convocações e 74 minutos

    Oristanio - 7 convocações e 78 minutos

    Patterson - 3 convocações e 79 minutos


  • Udinese

    Runjaic confia em suas certezas, já refinadas ao longo da temporada passada (Karlstrom, Ekkelenkamp, Okoye e Kamara), às quais acrescentou jogadores de velocidade e força física como Vojvoda e Abankwah. Todos os jogadores de linha têm ao menos um minuto em campo, e não são muitos os pouco utilizados abaixo dos 100 minutos.


    Os menos utilizados

    Os goleiros Padelli e Mrozek

    Os jovens Vinciati e Jovanovic

    Lovric - 7 convocações e 10 minutos

    Zanoli - 1 convocação e 19 minutos

    Chakvetadze - 3 convocações e 62 minutos

    Zarraga - 7 convocações e 63 minutos

    Bertola - 7 convocações e 97 minutos

  • Venezia

    Stroppa está em risco e as mudanças constantes nas escolhas, forçadas ou não, certamente não estão ajudando o Venezia. Akor Adams é o único com 100% de presença, enquanto Schingtienne, Hainaut e Filip Stankovic são os mais utilizados. Muitos lesionados e muitos garotos abaixo dos 100 minutos.


    Os menos utilizados

    Os goleiros Montipò, Pozzi, Grandi

    Os jovens Mohammed, Berardi, Lisman e Fanne

    Adorante - lesionado e nunca convocado

    Sverko - lesionado e nunca convocado

    Duncan - nunca convocado

    Mazzocchi - lesionado, 3 convocações e nunca utilizado

    Panada - 7 convocações e 39 minutos

    Toni Fernandez - 3 convocações e 58 minutos

    Gomes - 7 convocações e 72 minutos

    Dagasso - lesionado, 4 convocações e 103 minutos