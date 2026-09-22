Serie A: de Milik e Stankovic a Pellegrini e Liberali, os menos utilizados

Cinco rodadas de campeonato, dois jogos de Copa da Itália (para muitos, vários ainda estão em 0) e ao menos uma rodada de competições europeias já ficaram para trás, e a longa pausa para as seleções (de duas semanas) a ser enfrentada começou oficialmente. A temporada começou com tudo, com muitas novidades (também no regulamento) e um entusiasmo renovado também em nível de espetáculo e diversão. Com ao menos 5 partidas já disputadas por equipe, também já é hora dos primeiros balanços, com técnicos trocados, outros sob pressão, resultados mais ou menos satisfatórios, mas também e sobretudo escolhas em campo que vão condicionar o futuro, ao menos até janeiro, de muitos jogadores.

Diversas escolhas já foram feitas em nível técnico/tático, as lesões, como sempre, estão pesando nos elencos dos 20 clubes, mas quem são, até aqui, os jogadores menos utilizados nos clubes da Série A? Analisamos os elencos das 20 equipes e vários casos com menos de 100 minutos disputados já estão dando o que falar.