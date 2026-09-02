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Serie A, árbitros: Inter x Napoli terá Sozza, e Juventus x Milan contará com Mariani. Todas as escalações

Campeonato Italiano

As escalações da arbitragem para a terceira rodada da Serie A

A seguir, as designações de arbitragem para a 3ª rodada da Serie A, uma jornada marcada por dois grandes jogos: Inter-Napoli, programado para sábado, às 18h, em San Siro, para o qual foi designado Sozza (com Di Paolo no VAR), e Juventus-Milan, que será disputado no domingo, às 20h45, no Allianz Stadium, e terá arbitragem de Mariani (com Fabbri no VAR).


A seguir, todas as designações:

  • GENOA – COMO Sexta-feira, 4/09, às 20h45


    GUIDA


    PERROTTI – BERTI


    IV: CREZZINI


    VAR: AURELIANO


    AVAR: PAGANESSI




    FIORENTINA – TORINO Sábado, 5/09, às 15h00


    MASSA


    MELI – IMPERIALE


    IV: ARENA


    VAR: GIUA


    AVAR: MARINI




    INTER – NAPOLI Sábado, 5/09, às 18h00


    SOZZA


    PERETTI – BACCINI


    IV: DOVERI


    VAR: DI PAOLO


    AVAR: DIONISI




    ROMA – ATALANTA Sábado, 5/9, às 20h45


    COLOMBO


    BAHRI – PALERMO


    IV: COLLU


    VAR: CAMPLONE


    AVAR: SANTORO




    FROSINONE – VENEZIA Domingo, 06/09, às 15h00


    PERRI


    PASSERI – REGATTIERI


    IV: CHIFFI


    VAR: MAZZOLENI


    AVAR: VOLPI




    PARMA – MONZA Domingo, 06/09, às 15h00


    LA PENNA


    TEGONI – VECCHI


    IV: RAPUANO


    VAR: PEZZUTO


    AVAR: GARIGLIO




    BOLOGNA – SASSUOLO Domingo, 06/09, às 18h00


    DI BELLO


    GARZELLI – BIFFI


    IV: PAIRETTO


    VAR: PATERNA


    AVAR: DEL GIOVANE




    JUVENTUS – MILAN Domingo, 06/09, às 20h45


    MARIANI


    BINDONI – ALASSIO


    IV: MARCENARO


    VAR: FABBRI


    AVAR: CAMPLONE




    CAGLIARI – LECCE Segunda-feira, 7/09, às 18h00


    SACCHI J.L.


    COSTANZO – LUCIANI


    IV: FOURNEAU


    VAR: PICCININI


    AVAR: MAZZOLENI




    UDINESE – LAZIO Segunda-feira, 7/09, às 20h45


    TREMOLADA


    ROSSI L. – MONACO


    IV: MARESCA


    VAR: MAGGIONI


    AVAR: RUTELLA



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