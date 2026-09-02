GENOA – COMO Sexta-feira, 4/09, às 20h45
GUIDA
PERROTTI – BERTI
IV: CREZZINI
VAR: AURELIANO
AVAR: PAGANESSI
FIORENTINA – TORINO Sábado, 5/09, às 15h00
MASSA
MELI – IMPERIALE
IV: ARENA
VAR: GIUA
AVAR: MARINI
INTER – NAPOLI Sábado, 5/09, às 18h00
SOZZA
PERETTI – BACCINI
IV: DOVERI
VAR: DI PAOLO
AVAR: DIONISI
ROMA – ATALANTA Sábado, 5/9, às 20h45
COLOMBO
BAHRI – PALERMO
IV: COLLU
VAR: CAMPLONE
AVAR: SANTORO
FROSINONE – VENEZIA Domingo, 06/09, às 15h00
PERRI
PASSERI – REGATTIERI
IV: CHIFFI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: VOLPI
PARMA – MONZA Domingo, 06/09, às 15h00
LA PENNA
TEGONI – VECCHI
IV: RAPUANO
VAR: PEZZUTO
AVAR: GARIGLIO
BOLOGNA – SASSUOLO Domingo, 06/09, às 18h00
DI BELLO
GARZELLI – BIFFI
IV: PAIRETTO
VAR: PATERNA
AVAR: DEL GIOVANE
JUVENTUS – MILAN Domingo, 06/09, às 20h45
MARIANI
BINDONI – ALASSIO
IV: MARCENARO
VAR: FABBRI
AVAR: CAMPLONE
CAGLIARI – LECCE Segunda-feira, 7/09, às 18h00
SACCHI J.L.
COSTANZO – LUCIANI
IV: FOURNEAU
VAR: PICCININI
AVAR: MAZZOLENI
UDINESE – LAZIO Segunda-feira, 7/09, às 20h45
TREMOLADA
ROSSI L. – MONACO
IV: MARESCA
VAR: MAGGIONI
AVAR: RUTELLA