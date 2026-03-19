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Colombo Getty Images
Gianluca Minchiotti

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Série A, árbitros: Colombo para Fiorentina x Inter, Forneau para Milan x Torino, todas as designações

A designação dos árbitros para a 31ª rodada da Série A

Foram designados os árbitros para a 30ª rodada da Série A. Para o jogo fora de casa do Inter contra a Fiorentina, foi escolhido Colombo, enquanto Forneau apitará Milan x Torino. Já para Juventus x Sassuolo, foi designado Marchetti, e Mariani será o árbitro de Cagliari x Napoli, que dará início à rodada na sexta-feira, às 18h30.


A rodada será disputada no domingo, com jogos antecipados na sexta-feira e no sábado.

  • CAGLIARI - NÁPOLES Sexta-feira, 20/03, às 18h30


    MARIANI


    BINDONI – TEGONI


    IV: PERRI


    VAR: MARINI


    AVAR: SERRA




    GENOA - UDINESE Sexta-feira, 20/03, às 20h45


    COLLU


    PERETTI - BIFFI


    IV: TURRINI


    VAR: AURELIANO


    AVAR: PEZZUTO




    PARMA - CREMONESE Sábado, 21/03, às 15h


    FABBRI


    CIPRESSA – YOSHIKAWA


    IV: GALIPO’


    VAR: PATERNA


    AVAR: DI BELLO




    MILÃO - TURIM Sábado, 21/03, às 18h


    FOURNEAU


    ROSSI M. - MORO


    IV: DOVERI


    VAR: NASCA


    AVAR: MARESCA




    JUVENTUS - SASSUOLO Sábado, 21/03, às 20h45


    MARCHETTI


    COSTANZO – BIANCHINI


    IV: ALLEGRETTA


    VAR: ABISSO


    AVAR: CAMPLONE




    COMO - PISA 12h30


    PAIRETTO


    MASTRODONATO - FONTEMURATO


    IV: MUCERA


    VAR: MERAVIGLIA


    ÁRBITRO ASSISTENTE: DI BELLO




    ATALANTA – H. VERONA 15h


    AYROLDI


    BERCIGLI – FONTANI


    IV: CREZZINI


    VAR: MAGGIONI


    AVAR: LA PENNA




    BOLOGNA - LAZIO 15h


    FELICIANI


    BERTI – LAUDATO


    IV: ZANOTTI


    VAR: DI PAOLO


    AVAR: GIUA




    ROMA - LECCE 18h


    SACCHI J.L.


    BACCINI – ZINGARELLI


    IV: MASSIMI


    VAR: GHERSINI


    AVAR: ABISSO




    FIORENTINA - INTER 20h45


    COLOMBO


    BAHRI – DEI GIUDICI


    IV: TREMOLADA


    VAR: MARESCA


    AVAR: MASSA



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