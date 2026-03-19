Série A, árbitros: Colombo para Fiorentina x Inter, Forneau para Milan x Torino, todas as designações

CAGLIARI - NÁPOLES Sexta-feira, 20/03, às 18h30
MARIANI
BINDONI – TEGONI
IV: PERRI
VAR: MARINI
AVAR: SERRA
GENOA - UDINESE Sexta-feira, 20/03, às 20h45
COLLU
PERETTI - BIFFI
IV: TURRINI
VAR: AURELIANO
AVAR: PEZZUTO
PARMA - CREMONESE Sábado, 21/03, às 15h
FABBRI
CIPRESSA – YOSHIKAWA
IV: GALIPO’
VAR: PATERNA
AVAR: DI BELLO
MILÃO - TURIM Sábado, 21/03, às 18h
FOURNEAU
ROSSI M. - MORO
IV: DOVERI
VAR: NASCA
AVAR: MARESCA
JUVENTUS - SASSUOLO Sábado, 21/03, às 20h45
MARCHETTI
COSTANZO – BIANCHINI
IV: ALLEGRETTA
VAR: ABISSO
AVAR: CAMPLONE
COMO - PISA 12h30
PAIRETTO
MASTRODONATO - FONTEMURATO
IV: MUCERA
VAR: MERAVIGLIA
ÁRBITRO ASSISTENTE: DI BELLO
ATALANTA – H. VERONA 15h
AYROLDI
BERCIGLI – FONTANI
IV: CREZZINI
VAR: MAGGIONI
AVAR: LA PENNA
BOLOGNA - LAZIO 15h
FELICIANI
BERTI – LAUDATO
IV: ZANOTTI
VAR: DI PAOLO
AVAR: GIUA
ROMA - LECCE 18h
SACCHI J.L.
BACCINI – ZINGARELLI
IV: MASSIMI
VAR: GHERSINI
AVAR: ABISSO
FIORENTINA - INTER 20h45
COLOMBO
BAHRI – DEI GIUDICI
IV: TREMOLADA
VAR: MARESCA
AVAR: MASSA