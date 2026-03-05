“Seria uma loucura” – Superestrela do PSG refuta completamente rumores de transferência para o Real Madrid e recusaria até mesmo a chance de triplicar seu salário na Arábia Saudita

Em entrevista ao Canal 11 de Portugal (h/t AS), o meio-campista descartou categoricamente a ideia de se juntar ao gigante espanhol, deixando claro que prefere a estabilidade do seu projeto atual. Vitinha afirmou: “Seria uma tolice da minha parte sair. Não acho que seria a melhor coisa para mim. Sinto-me muito bem aqui no PSG. Sinto que as pessoas me apreciam muito e conquistei esse carinho. Adoro estar aqui – a minha família também. O grupo é fantástico e o treinador é incrível.”

Vinculado ao campeão da Ligue 1 até 2029, seu compromisso com o PSG também se estende à rejeição da lucrativa Saudi Pro League. Embora as riquezas do Oriente Médio tenham tentado muitas estrelas nos últimos anos, o jogador de 26 anos insiste que o ganho financeiro não ditará seu caminho, valorizando sua posição competitiva em vez de um salário inflacionado: Quando questionado sobre uma possível mudança para a Arábia Saudita, ele disse: “Não sejamos ingênuos. Estou mais comprometido com uma carreira estável. Já ganho muito bem aqui na Europa, em um grande clube. Dobrar ou triplicar esse salário não me deixaria mais feliz.”