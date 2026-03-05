AFP
“Seria uma loucura” – Superestrela do PSG refuta completamente rumores de transferência para o Real Madrid e recusaria até mesmo a chance de triplicar seu salário na Arábia Saudita
Vitinha não vê motivos para deixar o PSG
O jogador de 26 anos tornou-se um dos atletas mais consistentes do futebol mundial desde que foi transferido do Porto por 40 milhões de euros em 2022. Seu desempenho inevitavelmente chamou a atenção da diretoria do Bernabéu, mas o próprio jogador acredita que já está no ambiente perfeito para continuar sua rápida ascensão sob a tutela de Luis Enrique.
Ignorando as sirenes de Madrid e o ouro saudita
Em entrevista ao Canal 11 de Portugal (h/t AS), o meio-campista descartou categoricamente a ideia de se juntar ao gigante espanhol, deixando claro que prefere a estabilidade do seu projeto atual. Vitinha afirmou: “Seria uma tolice da minha parte sair. Não acho que seria a melhor coisa para mim. Sinto-me muito bem aqui no PSG. Sinto que as pessoas me apreciam muito e conquistei esse carinho. Adoro estar aqui – a minha família também. O grupo é fantástico e o treinador é incrível.”
Vinculado ao campeão da Ligue 1 até 2029, seu compromisso com o PSG também se estende à rejeição da lucrativa Saudi Pro League. Embora as riquezas do Oriente Médio tenham tentado muitas estrelas nos últimos anos, o jogador de 26 anos insiste que o ganho financeiro não ditará seu caminho, valorizando sua posição competitiva em vez de um salário inflacionado: Quando questionado sobre uma possível mudança para a Arábia Saudita, ele disse: “Não sejamos ingênuos. Estou mais comprometido com uma carreira estável. Já ganho muito bem aqui na Europa, em um grande clube. Dobrar ou triplicar esse salário não me deixaria mais feliz.”
Respeito pelo astro do Barcelona, Pedri
Em mais um golpe para os torcedores do Real Madrid, quando questionado sobre sua opinião sobre os três melhores meio-campistas do mundo, Vitinha ignorou seus potenciais pretendentes do Real Madrid e citou o astro do Barcelona, Pedri, como o padrão ouro do futebol moderno. Ele disse: “Eu colocaria Pedri em primeiro lugar. Ele é mágico. É espetacular vê-lo jogar. Quando você joga contra ele, entende isso ainda melhor. Depois, entre os três melhores, é um pouco difícil para mim. É difícil escolher apenas dois. Eu colocaria João Neves e Bruno Fernandes. Ambos estariam lá com Pedri e eu. Portanto, não tenho um top 3, tenho um top 4.”
Mantendo os pés no chão no topo
Apesar de ser apontado como um futuro candidato à Bola de Ouro, Vitinha mantém os pés no chão enquanto lidera a campanha do PSG em busca de títulos nacionais e europeus, incluindo o confronto das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Chelsea. Refletindo sobre sua própria posição no esporte, o ex-jogador do Wolves concluiu dizendo: “Aceito ser um dos melhores, mas dizer que sou o melhor me parece arrogante, porque isso depende de opiniões, de quanto tempo você está no nível mais alto, dos títulos que conquistou. Mas sinto que pertenço a esse grupo por causa do que fiz nos últimos anos, não tanto por causa desta temporada.”
