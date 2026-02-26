“Seria extraordinário” – Cristiano Ronaldo quer voltar à Espanha, após convite do técnico

O técnico do Almeria, Rubi, compartilhou sua opinião sobre o acontecimento. Ele disse aos repórteres: “Estamos muito felizes. Obviamente, lhe damos as boas-vindas. Acho que é uma excelente notícia, porque alguém como ele, com seu conhecimento total sobre esportes e futebol, pode ajudar um clube como o nosso. É muito emocionante para todo o clube e para a cidade. Vocês já sabem da boa relação que Cristiano tem com os proprietários. A gente fica sabendo de algumas coisas, mas não acho importante quando eu descobri ou deixei de descobrir. O importante é que ele está chegando aqui para ficar conosco. Estamos muito felizes.

“Seria extraordinário e maravilhoso se ele pudesse jogar aqui, mas isso é uma questão para ele. Este é o clube dele e, se ele quisesse continuar jogando, independentemente de quem fosse o técnico, ele seria recebido de braços abertos. Não tenho dúvidas disso.”

O presidente Mohammed Al-Khereiji acrescentou: “[Ronaldo] é considerado o maior jogador de todos os tempos, conhece muito bem as ligas espanholas e entende o potencial do que estamos construindo aqui, tanto em termos de equipe quanto de academia.”