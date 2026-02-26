Getty
“Seria extraordinário” – Cristiano Ronaldo quer voltar à Espanha, após convite do técnico
Ronaldo compra participação no Almeria
Ronaldo tornou-se coproprietário do Almeria, clube da segunda divisão espanhola, ao adquirir 25% das ações do clube. O ex-atacante do Real Madrid disse que a mudança era “uma ambição de longa data minha de contribuir para o futebol, além do campo” e acrescentou que “o UD Almeria é um clube espanhol com bases sólidas e claro potencial de crescimento”.
Por sua vez, o clube afirmou em comunicado: “Cristiano Ronaldo adquiriu 25% das ações do UD Almería através da CR7 Sports Investments, uma subsidiária da CR7 SA, sendo este um passo importante na expansão contínua tanto do clube como da carteira de investimentos do empresário português. Este acordo faz parte da expansão internacional da entidade levada a cabo pelo presidente Mohamed Al Khereiji através do seu conglomerado empresarial SMC Group.”
“Seria extraordinário” – Almeria sonha com Ronaldo
O técnico do Almeria, Rubi, compartilhou sua opinião sobre o acontecimento. Ele disse aos repórteres: “Estamos muito felizes. Obviamente, lhe damos as boas-vindas. Acho que é uma excelente notícia, porque alguém como ele, com seu conhecimento total sobre esportes e futebol, pode ajudar um clube como o nosso. É muito emocionante para todo o clube e para a cidade. Vocês já sabem da boa relação que Cristiano tem com os proprietários. A gente fica sabendo de algumas coisas, mas não acho importante quando eu descobri ou deixei de descobrir. O importante é que ele está chegando aqui para ficar conosco. Estamos muito felizes.
“Seria extraordinário e maravilhoso se ele pudesse jogar aqui, mas isso é uma questão para ele. Este é o clube dele e, se ele quisesse continuar jogando, independentemente de quem fosse o técnico, ele seria recebido de braços abertos. Não tenho dúvidas disso.”
O presidente Mohammed Al-Khereiji acrescentou: “[Ronaldo] é considerado o maior jogador de todos os tempos, conhece muito bem as ligas espanholas e entende o potencial do que estamos construindo aqui, tanto em termos de equipe quanto de academia.”
Ronaldo permanece na Arábia Saudita
O Almeria pode estar sonhando com uma transferência de Ronaldo, mas o jogador da seleção portuguesa deixou claro recentemente que seu foco ainda está no Al-Nassr. O astro foi associado a uma transferência no início desta temporada, após entrar em greve devido à frustração com as finanças e os planos de transferência do clube. No entanto, desde então, ele afirmou que deseja permanecer.
“Sim, estou muito feliz. Como já disse várias vezes, pertenço à Arábia Saudita. É um país que me acolheu muito bem, assim como à minha família e aos meus amigos. Estou feliz aqui. Quero continuar aqui”, afirmou.
“E o mais importante é continuarmos nos esforçando. Estamos lá no topo. Nosso trabalho é vencer, pressionar [nossos rivais pelo título] e ver o que acontece. Estamos no caminho certo. Estamos de volta, estamos bem, estamos confiantes. Jogo a jogo. Estamos em boa forma. Vamos ver o que vai acontecer.”
Ronaldo tem contrato com o Al-Nassr até 2027 e terá 42 anos quando o contrato atual expirar.
O que vem a seguir?
O Almeria está voando alto na Segunda Divisão e está a caminho da promoção de volta à La Liga. Atualmente, ocupa o terceiro lugar na classificação, a apenas dois pontos do primeiro lugar. O Al-Nassr de Ronaldo também está tendo uma temporada forte e está no topo da tabela da Liga Profissional Saudita. O astro português espera que a equipe mantenha essa forma pelo resto da campanha, já que ele almeja seu primeiro título importante com o clube.
