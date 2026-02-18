Serhou Guirassy explica a razão emocional por trás da mensagem na camiseta enquanto o atacante do Borussia Dortmund comemorava o gol contra o Atalanta

Depois de marcar o gol que colocou o Dortmund na liderança para uma vaga nas quartas de final, Guirassy levantou a camisa para revelar uma mensagem escrita à mão em sua camiseta. O texto dizia: “Missata, sinto sua falta! Descanse em paz. Agora você está seguro, no paraíso! Amém!”

Mais tarde, foi confirmado que a mensagem era uma homenagem à sua sobrinha, que faleceu recentemente. Apesar da alegria no Westfalenstadion, os pensamentos do atacante estavam claramente com sua família enlutada durante um período difícil de luto.

Em entrevista à Amazon após o apito final, o ex-jogador do Stuttgart falou sobre o significado do gesto e para quem ele era destinado. Guirassy afirmou: “Era uma mensagem para meu irmão. Estamos todos ao lado dele. É um momento difícil para a família. Mas a vida continua. Todos nós morreremos um dia.”

