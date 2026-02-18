Getty Images Sport
Serhou Guirassy explica a razão emocional por trás da mensagem na camiseta enquanto o atacante do Borussia Dortmund comemorava o gol contra o Atalanta
Uma homenagem emocionante no grande palco
Depois de marcar o gol que colocou o Dortmund na liderança para uma vaga nas quartas de final, Guirassy levantou a camisa para revelar uma mensagem escrita à mão em sua camiseta. O texto dizia: “Missata, sinto sua falta! Descanse em paz. Agora você está seguro, no paraíso! Amém!”
Mais tarde, foi confirmado que a mensagem era uma homenagem à sua sobrinha, que faleceu recentemente. Apesar da alegria no Westfalenstadion, os pensamentos do atacante estavam claramente com sua família enlutada durante um período difícil de luto.
Em entrevista à Amazon após o apito final, o ex-jogador do Stuttgart falou sobre o significado do gesto e para quem ele era destinado. Guirassy afirmou: “Era uma mensagem para meu irmão. Estamos todos ao lado dele. É um momento difícil para a família. Mas a vida continua. Todos nós morreremos um dia.”
Guirassy brilha enquanto o Dortmund assume o controle
Em campo, Guirassy foi o arquiteto da derrota do Atalanta, com um finalização precisa e uma assistência vital para garantir que o gigante da Bundesliga levasse uma vantagem significativa para a segunda mão da eliminatória. Seu retorno à boa forma foi oportuno para o técnico Niko Kovac, especialmente após um período em que a vaga do atacante no time titular estava sendo questionada por alguns setores da mídia alemã. Sua capacidade de separar sua dor pessoal e apresentar uma atuação digna do prêmio de melhor jogador da partida, incluindo um gol e uma assistência, recebeu elogios generalizados de seus companheiros de equipe e da comissão técnica.
O ressurgimento do atacante é estatisticamente impressionante, já que ele conseguiu acabar com sua seca de gols de forma enfática com sua recente sequência de gols. Tendo chegado ao Signal Iduna Park no verão de 2024, Guirassy rapidamente se tornou o ponto focal do ataque do Dortmund. Sua contribuição contra o time italiano serviu como um lembrete do motivo pelo qual o BVB estava tão interessado em acionar sua cláusula de rescisão do Stuttgart originalmente, mesmo com as especulações sobre seu futuro a longo prazo começando a aumentar nos bastidores.
Incerteza paira sobre o futuro do Dortmund
Apesar do sucesso em campo e da ligação emocional com o clube, circulam rumores de que Guirassy poderá não cumprir o seu contrato atual, que vai até 2028. Há sugestões de que o atacante está à procura de um último contrato lucrativo antes de chegar ao fim da carreira. Esses rumores colocaram vários clubes em alerta, especialmente devido às cláusulas de rescisão relativamente modestas que se tornaram uma marca registrada das recentes mudanças na carreira do atacante.
Os últimos rumores vindos da Alemanha indicam que o jogador pretende se reunir com a diretoria do BVB assim que a atual campanha terminar para discutir sua trajetória. Entende-se que Guirassy está planejando uma reunião com os dirigentes do BVB para esclarecer se sua jornada na Renânia do Norte-Vestfália continuará. Embora os torcedores estejam atualmente apreciando sua produção prolífica, a possibilidade de uma saída no verão continua sendo uma preocupação genuína para os fiéis torcedores do Dortmund, à medida que a janela de transferências se aproxima.
O foco continua na Liga dos Campeões
Por enquanto, Guirassy e o Dortmund estarão focados em terminar o trabalho contra o Atalanta e avançar ainda mais na Liga dos Campeões. A capacidade do atacante de transformar a dor pessoal em força motriz em campo o tornou um ponto focal da temporada do Dortmund. Independentemente de ele permanecer ou sair no meio do ano, sua demonstração emocional sob as luzes da Liga dos Campeões ficará marcada como um dos momentos mais humanos do torneio até agora, provando que muitas vezes há muito mais em jogo do que apenas o placar.
