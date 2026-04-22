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Donny Afroni

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Sergio Ramos, ícone do Real Madrid, dá notícias sobre a oferta de aquisição do Sevilla

S. Ramos
Sevilla
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Real Madrid

Sergio Ramos, lenda do Real Madrid e da seleção espanhola, deu uma importante atualização sobre sua ambiciosa tentativa de liderar a aquisição do Sevilla, clube pelo qual torce desde criança. O experiente zagueiro lidera atualmente um consórcio, apoiado pelo grupo de investimentos Five Eleven Capital, com o objetivo de assumir o controle do time da La Liga, que passa por dificuldades.

  • As negociações sobre a aquisição ganham força

    Segundo a ESPN, o experiente zagueiro lidera um consórcio, apoiado pelo grupo de investimentos Five Eleven Capital, com o objetivo de se tornar acionista majoritário do clube andaluz. O jogador de 40 anos, que está sem clube desde que deixou o Rayados de Monterrey, do México, em dezembro de 2025, fez avanços significativos em um processo que teve início no final do ano passado. A torcida do Sevilla tem demonstrado entusiasmo crescente com a perspectiva de o herói local retornar à diretoria para estabilizar um time que tem flutuado perto da zona de rebaixamento nas últimas temporadas.

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    Cronologia revelada

    Em declarações proferidas durante um evento em Sevilha na terça-feira, o ex-capitão da seleção espanhola deu a entender que uma resolução das negociações em andamento poderia estar iminente. Seu otimismo sugere que o consórcio já superou vários dos obstáculos iniciais necessários para concretizar uma mudança na liderança do Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán. “Acho que haverá novidades em alguns meses, ou até semanas, e esperamos que sejam as notícias que todos estamos esperando”, disse Ramos aos repórteres quando questionado sobre o andamento da aquisição. “Tudo está indo bem.”

  • O fim de uma era em campo

    Embora a aquisição represente um novo e empolgante capítulo para Ramos, ela também acabaria com qualquer esperança de ele voltar a jogar no futebol espanhol. Os regulamentos da La Liga impedem que qualquer jogador em atividade mantenha participação acionária direta em um clube que dispute o mesmo campeonato. Isso deixa o lendário zagueiro diante de uma escolha difícil em relação ao seu futuro imediato. Caso a compra seja bem-sucedida, Ramos pode ser forçado a se aposentar completamente do futebol profissional ou continuar sua carreira em outro país. “Estou me sentindo ótimo”, acrescentou Ramos sobre sua situação atual longe dos gramados. “Estou passando muito tempo com minha família no momento e estou realmente aproveitando isso.”

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    Salvar um clube em crise

    A proposta surge em um momento de extrema necessidade para o Sevilla, que vem passando por uma temporada de pesadelo. O clube conquistou apenas nove vitórias em 31 partidas do campeonato, ficando perigosamente próximo da zona de rebaixamento da La Liga, faltando apenas sete jogos para o fim da temporada. O envolvimento de figuras lendárias deu ainda mais peso à proposta de aquisição, que muitos veem como a única maneira de pôr fim à atual era de instabilidade no Ramón Sánchez-Pizjuán.

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