Sergio Ramos, ícone do Real Madrid, dá notícias sobre a oferta de aquisição do Sevilla

Embora a aquisição represente um novo e empolgante capítulo para Ramos, ela também acabaria com qualquer esperança de ele voltar a jogar no futebol espanhol. Os regulamentos da La Liga impedem que qualquer jogador em atividade mantenha participação acionária direta em um clube que dispute o mesmo campeonato. Isso deixa o lendário zagueiro diante de uma escolha difícil em relação ao seu futuro imediato. Caso a compra seja bem-sucedida, Ramos pode ser forçado a se aposentar completamente do futebol profissional ou continuar sua carreira em outro país. “Estou me sentindo ótimo”, acrescentou Ramos sobre sua situação atual longe dos gramados. “Estou passando muito tempo com minha família no momento e estou realmente aproveitando isso.”