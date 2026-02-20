Sergio Aguero faz uma crítica brutal ao Manchester United ao explicar por que a saída de Pep Guardiola do City não terá um efeito devastador como a aposentadoria de Sir Alex Ferguson

Se esta for a última temporada de Guardiola no City, ele estará determinado a sair em grande estilo, conquistando o sétimo título da Premier League. E o City está se aproximando desse objetivo depois de reduzir a diferença para o líder Arsenal para cinco pontos, com um jogo a menos. O Arsenal perdeu pontos nos últimos dois jogos contra Brentford e Wolves, enquanto o City venceu as duas últimas partidas do campeonato, contra Liverpool e Fulham.

Guardiola, no entanto, insistiu que não está discutindo a situação da disputa pelo título com seus jogadores, pois ainda faltam 12 partidas e muita coisa pode mudar daqui até o final da temporada. Ele disse na sexta-feira: “O Newcastle é tudo com o que estou preocupado. Não estou preocupado com a final da Copa da Liga contra o Arsenal até que ela chegue. Agora é o Newcastle, descanso e depois o Leeds. Não sei o que vai acontecer nestes próximos 12 jogos. Não falei nem um segundo sobre isso com os meus jogadores.

Ontem e anteontem foi Newcastle, Newcastle, Newcastle. Não falei sobre a posição ou a tabela. Não poderia me importar menos. São 12 partidas. Faça-me essa pergunta com duas ou três partidas e eu responderei, mas 12 partidas restantes são uma eternidade. Essa é a única verdade que tenho.

“Eles estavam nove pontos à frente porque tínhamos um jogo a menos. Quando todos tiverem os mesmos jogos, e depois teremos as diferenças. Muitas coisas vão acontecer até o final da temporada. 70% dos jogadores são novos, então eles não têm experiência nesse tipo de situação. A experiência é vencer amanhã.”