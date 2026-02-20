Getty
Sergio Aguero faz uma crítica brutal ao Manchester United ao explicar por que a saída de Pep Guardiola do City não terá um efeito devastador como a aposentadoria de Sir Alex Ferguson
O futuro de Guardiola é o elefante na sala do City
Aguero conquistou cinco títulos da Premier League em sua década no City, sendo três deles sob o comando de Guardiola, antes de o atacante partir para o Barcelona em 2021 e, logo depois, ser forçado a se aposentar devido a um problema cardíaco. Guardiola levou o City a seis títulos da liga em seus nove anos, além de conquistar a primeira coroa da Liga dos Campeões em 2023, quando completaram uma tríplice coroa.
O site The Athletic informou que há uma expectativa crescente de que esta possa ser a última temporada de Guardiola no comando do City, o que levou o clube a considerar possíveis sucessores, como Enzo Maresca. Guardiola, no entanto, se recusou a comentar sobre as especulações, insistindo que não sabe o que o futuro lhe reserva.
Aguero: Não adianta especular sobre o futuro de Guardiola
Em declarações à Stake, Aguero afirmou: “Pep tem afirmado repetidamente nos últimos meses que tem mais um ano de contrato, por isso não faz sentido especular agora sobre se ele vai ou não sair no final da temporada.”
“City é mais do que apenas um ótimo treinador”
Aguero marcou o gol mais importante da história do City contra o Queens Park Rangers em 2012, que garantiu o primeiro título da liga do City em 44 anos. Roberto Mancini era o técnico na época e Aguero conquistou seu segundo título da Premier League dois anos depois, na primeira temporada de Manuel Pellegrini no comando, levantando também a Copa da Liga. E o argentino não teme pelo futuro do City quando o técnico vencedor decidir finalmente se afastar.
“Sempre que um técnico tão bem-sucedido se despede, há algum tipo de reorganização”, acrescentou Aguero, que é o maior artilheiro de todos os tempos do City, com 260 gols em 390 jogos em todas as competições. “Mas tenho a sensação de que o City saberá muito bem como substituí-lo quando chegar a hora. Um clube, uma instituição como o City, um clube que se estabeleceu entre a elite, é muito mais do que apenas um grande técnico. E quem quer que chegue terá uma base sólida para continuar crescendo.”
Cidade ganha vantagem sobre o Arsenal na disputa pelo título
Se esta for a última temporada de Guardiola no City, ele estará determinado a sair em grande estilo, conquistando o sétimo título da Premier League. E o City está se aproximando desse objetivo depois de reduzir a diferença para o líder Arsenal para cinco pontos, com um jogo a menos. O Arsenal perdeu pontos nos últimos dois jogos contra Brentford e Wolves, enquanto o City venceu as duas últimas partidas do campeonato, contra Liverpool e Fulham.
Guardiola, no entanto, insistiu que não está discutindo a situação da disputa pelo título com seus jogadores, pois ainda faltam 12 partidas e muita coisa pode mudar daqui até o final da temporada. Ele disse na sexta-feira: “O Newcastle é tudo com o que estou preocupado. Não estou preocupado com a final da Copa da Liga contra o Arsenal até que ela chegue. Agora é o Newcastle, descanso e depois o Leeds. Não sei o que vai acontecer nestes próximos 12 jogos. Não falei nem um segundo sobre isso com os meus jogadores.
Ontem e anteontem foi Newcastle, Newcastle, Newcastle. Não falei sobre a posição ou a tabela. Não poderia me importar menos. São 12 partidas. Faça-me essa pergunta com duas ou três partidas e eu responderei, mas 12 partidas restantes são uma eternidade. Essa é a única verdade que tenho.
“Eles estavam nove pontos à frente porque tínhamos um jogo a menos. Quando todos tiverem os mesmos jogos, e depois teremos as diferenças. Muitas coisas vão acontecer até o final da temporada. 70% dos jogadores são novos, então eles não têm experiência nesse tipo de situação. A experiência é vencer amanhã.”
